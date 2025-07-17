Galaxy Z Fold7 chiếm ưu thế trong tuần đầu mở đặt trước

Ghi nhận từ hệ thống Di Động Việt, sau 7 ngày mở pre-order Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, lượng khách hàng đặt cọc đã tăng đến 70% so với phiên bản tiền nhiệm vào cùng kỳ năm ngoái. “Hiện tại, dòng Samsung Galaxy Z Fold7 đang chiếm khoảng 85% tổng cọc với màu xanh navy và xám được ưa chuộng nhất”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

Bộ đôi điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 đã có sẵn tại hệ thống Di Động Việt để khách hàng đến trải nghiệm.

Hiện khách hàng vẫn còn hơn 1 tuần nữa để đặt trước bộ đôi Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 với phần quà hấp dẫn tại Di Động Việt (chương trình pre-order diễn ra từ 9/7 - 25/7).

Theo đó, với khách hàng D.members, khi đặt trước Samsung Galaxy mới và có nhu cầu tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” sẽ được trợ giá lên đến 7 triệu đồng. Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng thành viên của Di Động Việt còn được tặng thêm quà tặng độc quyền là loa Harman Kardon cao cấp, máy sấy tóc Dreame…

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tham gia minigame “Lật mở trúng quà” với nhiều phần quà giá trị, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng như: đồng hồ thông minh, tai nghe không dây, voucher lên đến 500 nghìn đồng…

Galaxy Z Fold7 có cụm camera cảm biến 2000MP, chụp ảnh, quay phim sắc nét, đặc biệt là độ mỏng siêu ấn tượng

Di Động Việt còn giảm thêm đến 2 triệu đồng khi khách hàng chọn hình thức thanh toán qua một số ngân hàng. Khách hàng vẫn được áp dụng cùng lúc chính sách trả góp 0% lãi suất, không cần mở thẻ tín dụng, thời hạn trả góp 18 tháng qua Samsung Finance+.

Đặc biệt, duy nhất vào ngày mở bán sớm 26/7, khách hàng đến nhận máy tại cửa hàng Di Động Việt 79 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, TP.HCM sẽ được giảm thêm 500 nghìn đồng vào giá máy.

Hiện tại, Galaxy Z Fold7 đang có giá niêm yết từ 46,99 triệu đồng, còn Z Flip7 từ 28,99 triệu đồng. Cả hai đều đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới công nghệ, doanh nhân và cộng đồng người dùng yêu thích điện thoại gập.

Khách hàng quan tâm đến các dòng điện thoại Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 có thể trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Di Động Việt

Độc giả có nhu cầu tham khảo về bộ đôi điện thoại Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).