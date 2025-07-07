​​HONOR Magic V5, siêu phẩm mới nhà HONOR vừa ra mắt tại Trung Quốc có gì?

Không chỉ mỏng và nhẹ nhất thế giới ở thời điểm ra mắt, HONOR Magic V5 còn được trang bị loạt tính năng nâng cấp pin, camera và cấu hình mạnh mẽ.

HONOR ra mắt HONOR Magic V5 tại thị trường Trung Quốc

Cụ thể, phần khung viền đã được tinh chỉnh phẳng hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, chắc chắn. HONOR cũng khẳng định, HONOR Magic V5 đã chính thức soán ngôi “smartphone gập mỏng và nhẹ nhất thế giới”, cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc của HONOR vào phân khúc cao cấp.

HONOR Magic V5 nổi bật với thiết kế siêu mỏng chỉ 8,8mm khi gập

Để làm được điều này, HONOR đã trang bị cho Magic V5 khung sợi carbon kết hợp bản lề siêu bền HONOR Super Steel với độ bền kéo lên đến 2.300MPa, điều này giúp thiết bị không chỉ dẫn đầu về độ mỏng nhẹ, mà còn đảm bảo khả năng gập mở linh hoạt, bền bỉ theo thời gian.

Bên cạnh đó, để có được độ mỏng nhẹ vô cùng ấn tượng này, HONOR Magic V5 đã được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng 6.100mAh đầu tiên trong ngành (trên phiên bản 1TB). Đây là viên pin đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt với tỷ lệ silicon cao lên đến 25%, đạt mật độ năng lượng 901Wh/L, cao nhất hiện nay. Kết hợp cùng chip điều chỉnh năng lượng HONOR E2 và bộ điều áp tích hợp trong SoC, thiết bị đảm bảo hiệu suất cao, an toàn tối ưu và kiểm soát nhiệt độ hiệu quả.

So với thế hệ trước, Magic V5 có viên pin lớn hơn 12%, (từ 5.150mAh lên 6.100mAh) và ở phiên bản quốc tế viên pin cũng tăng từ 5.150mAh lên 5.820mAh.

Màn hình được tinh chỉnh phẳng hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái

Mặc dù không có thay đổi gì đáng kể về mặt ngoại hình so với phiên bản tiền nhiệm nhưng HONOR Magic V5 giữ nguyên bộ đôi màn hình OLED xuất sắc từ thế hệ trước với màn hình chính 7.95 inch (2352 × 2172 pixels) và màn hình phụ 6.43 inch (2376 × 1060 pixels). Cả hai màn hình đều hỗ trợ LTPO 120Hz, độ sáng tối đa 5.000 nits, dải màu DCI-P3 và công nghệ chống nháy sáng PWM 4320Hz bảo vệ mắt tối đa.

Đồng thời, màn hình ngoài được gia cố bằng lớp kính siêu bền Giant Rhinoceros Glass thế hệ mới và màn hình gập bên trong trang bị lớp bảo vệ Super Armored. HONOR cũng bổ sung tấm chắn NanoCrystal chống trầy cho màn hình ngoài, nâng tầm độ bền tổng thể. Để đạt được thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng, HONOR đã sử dụng vật liệu sợi composite cấp hàng không vũ trụ cho mặt lưng, nhẹ hơn giấy, nhưng bền hơn thép đến 40 lần.

HONOR Magic V5 có khả năng kháng bụi và chống nước đạt chuẩn IP58 và IP59

HONOR cũng tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc điện thoại gập cao cấp khi trang bị cho Magic V5 khả năng kháng bụi và nước, đạt chuẩn IP58 và IP59, cao hơn mức IPX8 từng xuất hiện trên HONOR Magic V3.

Để khai phá tiềm năng của kỷ nguyên AI, HONOR cũng trang bị cho HONOR Magic V5 hệ điều hành MagicOS 9.0.1 được tích hợp trợ lý AI YOYO, giúp người dùng hoàn thành tác vụ nhanh chóng bằng các lệnh đơn giản như: tạo slide thuyết trình, lập trình, tìm kiếm, chia sẻ tệp, đặt xe, chia sẻ màn hình, truy cập camera trực tiếp và nhiều hơn nữa.

HONOR Magic V5 có hệ điều hành MagicOS 9.0.1 được tích hợp trợ lý AI YOYO

Để hoàn thiện khả năng AI, HONOR cũng trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm cho HONOR Magic V5, giúp máy có hiệu năng ấn tượng và khả năng xử lý AI hàng đầu.

Cấu hình này được sự cộng hưởng của 3 lựa chọn bộ nhớ (12GB RAM và 256GB lưu trữ, 16GB RAM và 512GB lưu trữ, cùng 16GB RAM và 1TB lưu trữ) giúp máy trở thành một trong những cỗ máy mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.