HONOR chính thức ra mắt dòng sản phẩm cận cao cấp HONOR 400 Series

Chia sẻ về sản phẩm mới ra mắt lần này, ông James Li, CEO HONOR cho biết: “HONOR 400 series được tạo ra để phổ cập công nghệ nhiếp ảnh AI đến đông đảo người dùng. Từ khả năng chụp ảnh siêu nét đến 200MP cùng loạt công cụ chỉnh sửa thông minh ứng dụng AI và có cả tính năng AI phát hiện lừa đảo qua deepfake. Và với HONOR 400 series, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng ghi lại, sáng tạo và hậu kỳ hình ảnh như một chuyên gia – ngay trên smartphone có mức giá dễ tiếp cận. Đây là bước tiến mới, đưa trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao vốn chỉ có trên dòng flagship đến gần hơn với mọi người.”

Điểm nhấn đáng chú ý của HONOR 400 Series đó chính là hệ thống camera chính 200MP siêu sắc nét được trang bị trên cả HONOR 400 Pro và HONOR 400, cùng với cảm biến lớn 1/1.4 inch, khẩu độ f/1.9 cho khả năng chụp những bức ảnh chất lượng siêu cao, thu sáng vượt trội và chi tiết hình ảnh ấn tượng.

Ngoài ra, HONOR còn trang bị camera góc siêu rộng 12MP hỗ trợ chụp ảnh macro, cùng camera trước 50MP, f/2.2 đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sáng tạo hình ảnh.

HONOR 400 có camera 200MP siêu nét và loạt tính năng AI được nâng cấp

Đặc biệt, hệ thống camera trên HONOR 400 Series được tích hợp AI thông minh sâu, giúp tự động tối ưu chất lượng ảnh chụp, đặc biệt là ảnh chân dung. Bên cạnh đó, tính năng Cải thiện ảnh chân dung bằng AI mang đến độ nét cao, có chiều sâu tự nhiên và hiệu ứng làm đẹp tinh tế. Máy cũng được trang bị bộ lọc màu độc quyền từ Studio Harcourt, cùng các bộ lọc film phong cách hoài cổ, phù hợp với xu hướng, giúp người dùng dễ dàng tạo nên những bức ảnh đậm chất điện ảnh chỉ trong một chạm.

Song song với đó thì HONOR 400 Pro còn sở hữu camera tele 50MP, cảm biến Sony IMX 856, hỗ trợ zoom quang 3X, zoom kỹ thuật số đến 50X, kết hợp công nghệ AI Super Zoom cho khả năng chụp xa rõ nét vượt trộ, nhờ vậy mà bức ảnh luôn hiển thị cực kỳ chi tiết. Đồng thời tính năng AI đi kèm cho phép HONOR 400 Pro có thể làm sắc nét những chi tiết mà cảm biến ảnh không thể nhìn thấy được những chi tiết ở rất xa khi phóng to bức ảnh.

Trong khi đó, ở HONOR 400, HONOR trang bị camera zoom tele 30X trực tiếp trên camera chính, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp cho người dùng phổ thông.

Là thành quả đầu tiên trong kế hoạch HONOR Alpha được đầu tư hơn 10 tỷ USD, HONOR 400 Series đang từng bước đưa công nghệ AI đến gần hơn với người dùng phổ thông, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua phổ cập AI trên smartphone cận cao cấp.

Cụ thể, với các công cụ AI tiện ích như xóa vật thể AI 2.0, tách nền AI, mở rộng hình ảnh AI… cho phép loại bỏ chi tiết thừa, thay đổi hậu cảnh và mở rộng khung hình một cách tự nhiên, mượt mà. Các tính năng tăng cường chất lượng ảnh tích hợp sẵn cũng giúp tiết kiệm thời gian hậu kỳ mà vẫn đảm bảo độ sắc nét ấn tượng.

HONOR 400 Pro và HONOR 400 sở hữu loạt tính năng sáng tạo hình ảnh bằng AI

HONOR trang bị sẵn một ‘Studio AI’ thu nhỏ là AI Pocket Studio, bộ công cụ sáng tạo nội giúp người dùng chỉnh sửa linh hoạt và hiện thực hóa ý tưởng chỉ trong vài thao tác. Nổi bật trong đó là tính năng chuyển ảnh thành video AI, giúp biến ảnh tĩnh thành video ngắn sinh động trong 5 giây, mang đến một trải nghiệm mới lạ mà ngay cả nhiều flagship hiện nay cũng chưa hỗ trợ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghép 2 đến 9 ảnh động thành một câu chuyện hình ảnh mạch lạc và sống động cảm xúc.

Không chỉ giới hạn ở khả năng xử lý hình ảnh, HONOR 400 series còn mở rộng ứng dụng AI thông qua sự hợp tác sâu rộng với Google. Qua đó, các thiết bị của HONOR bao gồm cả HONOR 400 series đều được tích hợp Google Gemini giúp nâng cao khả năng tìm kiếm, cá nhân hóa và tương tác thông minh, mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện lợi cho người dùng.

HONOR tiếp tục phát triển nhiều tính năng AI hướng đến bảo mật và làm việc hiệu quả. Nổi bật là tính năng phát hiện giả mạo AI. Từ đó HONOR 400 series cho phép nhận diện các cuộc gọi video giả mạo, một tính năng thiết thực trong thời đại số. Tính năng này đặc biệt quan trọng với đông đảo người dùng tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình trạng lừa đảo trực tuyến ứng dụng deepfake đang ngày càng gia tăng và tinh vi hơn. Bên cạnh các công cụ AI tiệ ích như là AI ghi chú, AI dịch, viết bằng AI hay là phụ đề AI… giúp người dùng xử lý công việc nhanh chóng và chính xác ngay trên điện thoại.

HONOR 400 được trang bị màn hình 6,55 inch, trong khi màn hình của HONOR 400 Pro là 6,7inch

HONOR 400 được trang bị màn hình 6,55 inch, trong khi màn hình của HONOR 400 Pro là 6,7inch, độ phân giải 1.5K, cùng tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 5.000 nit. Nhờ công nghệ Ultra Bright Display cùng tính năng tăng cường hiển thị dưới ánh sáng mặt trời. Người dùng có thể tận hưởng hình ảnh sắc nét, sống động trong mọi điều kiện, kể cả dưới nắng gắt.

HONOR tích hợp hàng loạt công nghệ bảo vệ thị giác tiên tiến như công nghệ khử nháy sáng PWM Dimming 3840Hz giúp giảm hiện tượng nháy màn hình, kết hợp chế độ hiển thị ban đêm sinh học và có màn hình chống say tàu xe mang lại trải nghiệm thoải mái và dễ chịu ngay cả khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Với vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Gen 3, kết hợp RAM 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB, HONOR 400 Pro mang lại hiệu suất mạnh mẽ cho mọi tác vụ – từ chơi game nặng đến chỉnh sửa video.

Người anh em HONOR 400 sử dụng Snapdragon 7 Gen 3 cùng GPU Turbo X, đảm bảo trải nghiệm giải trí mượt mà

Cả hai đều hỗ trợ bộ nhớ lớn và đạt chuẩn chống nước, chống bụi lên đến IP68 và IP69 cho HONOR 400 pro và IP66 cho HONOR 400 đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong nhiều điều kiện.

Ngoài ra, HONOR 400 series còn được trang bị hệ điều hành MagicOS 9.0 tích hợp các công cụ như Magic Portal và và có Magic Capsule - Vùng ma thuật…, các tính năng này có sẵn trên máy để hỗ trợ người dùng trong công việc, học tập và làm việc hiệu quả hơn.

HONOR 400 Pro sở hữu pin silicon-carbon dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W, sạc không dây 50W và công nghệ quản lý pin bằng AI, giúp duy trì trên 80% dung lượng sau 1.200 chu kỳ sạc. HONOR 400 cũng được được trang bị viên pin 6.000mAh, duy trì hiệu suất ổn định ở môi trường -20°C và giữ được trên 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng, công suất sạc 80W, sạc 44% chỉ trong 15 phút.

HONOR 400 Lite là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích sự nhỏ gọn

HONOR 400 Lite là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích sự nhỏ gọn, tinh tế nhưng vẫn muốn tận hưởng những công nghệ AI tiên tiến. Thiết bị được trang bị nút điều khiển camera AI, tích hợp Google Gemini và trợ lý AI mạnh mẽ hỗ trợ nhận diện và tra cứu thông tin thông minh thông qua Google Lens.

HONOR 400 Lite cũng sở hữu camera chính 108MP, kết hợp các tính năng AI và khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP65, đảm bảo độ bền và an toàn trong nhiều điều kiện sử dụng. Màn hình AMOLED siêu sáng 3.500 nit cũng góp phần mang lại khả năng hiển thị rõ ràng, sắc nét trong mọi môi trường ánh sáng

Anh Phong Lê - Giám đốc Kinh Doanh HONOR Việt Nam

“Tiếp nối thành công của các thế hệ HONOR 90 và HONOR 200, hôm nay chúng tôi tự hào ra mắt dòng sản phẩm mới nhất – HONOR 400 series. Đây không chỉ là bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển sản phẩm, mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, hiệu năng, trải nghiệm nhiếp ảnh và công nghệ AI. Với HONOR 400 series, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết hiện thực hóa tầm nhìn HONOR Alpha ngay tại thị trường Việt Nam – nơi chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin.” Đại diện HONOR Việt Nam, anh Phong Lê - Giám đốc Kinh Doanh, chia sẻ.

HONOR 400 series có ba phiên bản: HONOR 400 Pro, HONOR 400 và HONOR 400 Lite, đa dạng màu sắc và dung lượng bộ nhớ

HONOR 400 Pro (512GB) có giá chính thức 18.990.000 đồng và được mở bán đặc quyền tại FPT Shop với hai màu: Xám Nguyệt Thực và Đen Huyền Bí.

HONOR 400 phiên bản 512GB có giá 14.490.000 đồng, phiên bản 256GB có giá 13.490.000 đồng. Trong đó, màu Đen Huyền Bí (256GB) đặc quyền tại Thế Giới Di Động; Vàng Sa Mạc (256GB và 512GB) bán tại Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettelstore và Hoàng Hà Mobile; Xanh Thủy Triều (512GB) đặc quyền tại FPT Shop.

HONOR 400 Lite (256GB) có giá chính thức 8.990.000 đồng với màu xám ánh bạc được bán đặc quyền tại TGDĐ) và màu Xanh Marrs Green mở bán trên các hệ thống bán lẻ lớn toàn quốc.

Ngoài ra, sản phẩm đều được mở bán trên sàn thương mại điện tử của HONOR như Shopee, Lazada và Tiktok Shop.