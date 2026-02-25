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Cisco vừa tuyên bố gì tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam?

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:33 | 25/02/2026
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Cụ thể là tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam, nơi quy tụ hơn 21.000 chuyên gia CNTT, Cisco đã công bố loạt đổi mới hướng đến việc giúp khách hàng triển khai Agentic AI an toàn và đáng tin cậy ở quy mô lớn.
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Những sản phẩm mới này tiếp tục củng cố vị thế của Cisco trong việc cung cấp hạ tầng mạng, bảo mật, khả năng quan sát và chủ quyền dữ liệu trên một nền tảng công nghệ hợp nhất.

Chia sẻ về loạt cải tiến mới, ông Jeetu Patel, Chủ tịch kiêm Giám đốc sản phẩm tại Cisco, cho biết: “Đổi mới AI đang diễn ra với tốc độ chưa từng có, và chúng tôi đang cung cấp hạ tầng trọng yếu để giúp khách hàng triển khai AI nhanh hơn mà vẫn đảm bảo an toàn và bảo mật. Những công bố hôm nay thể hiện sức mạnh của Cisco như một nền tảng hợp nhất, nơi các đổi mới về silicon, hệ thống, AgenticOps, bảo mật và khả năng quan sát được kết nối liền mạch nhằm mang lại giá trị cho khách hàng — từ trung tâm dữ liệu đến môi trường làm việc và xa hơn nữa.”

Cisco vừa tuyên bố gì tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam?
Cisco tại Hội nghị Cisco Live

Cụ thể, tại Hội nghị Cisco Live EMEA, Cisco đã tuyên bố:

Silicon One G300: nhằm mang đến công nghê Mạng lưới hợp tác thông minh (Intelligent Collective Networking), giúp nâng cao hiệu suất sử dụng mạng tới 33% và cải thiện 28% thời gian hoàn thành tác vụ so với lưu lượng không được tối ưu hóa. Cisco đồng thời ra mắt các hệ thống N9100 và 8000 tích hợp G300, được thiết kế dành cho những nhà xây dựng hạ tầng mạng AI , từ hyperscaler, neocloud, các môi trường triển khai riêng theo mô hình chủ quyền dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ cho đến doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở phần cứng, Cisco còn giới thiệu Nexus One – mặt phẳng quản lý hợp nhất, giúp đơn giản hóa vận hành trên các môi trường trung tâm dữ liệu tại chỗ (on-premises) và trên nền tảng đám mây. Tổng thể các đổi mới trong hạ tầng AI của Cisco góp phần xây dựng các trung tâm dữ liệu vận hành hiệu quả hơn, giảm thiểu độ phức tạp, từ đó tối ưu hóa giá trị đầu tư AI cho khách hàng.

AgenticOps: là các cải tiến AgenticOps mới được tích hợp xuyên suốt danh mục giải pháp của Cisco, giúp doanh nghiệp tự động hóa, mở rộng và tối ưu hóa vận hành CNTT trong kỷ nguyên AI. AgenticOps của Cisco được xây dựng dựa trên khả năng nhận diện và hiểu biết toàn hệ thống, khai thác một trong những nguồn dữ liệu vận hành đa miền phong phú nhất trong ngành, trải rộng trên Cisco Networking, Security Cloud Control, Cisco Nexus One, Splunk và nhiều nền tảng khác. Các năng lực mới này bao gồm bộ công cụ, kỹ năng chuyên môn và những cập nhật trên toàn nền tảng trong các lĩnh vực mạng, bảo mật và khả năng quan sát.

Và những nâng cấp toàn diện cho Cisco AI Defense và SASE. Đây là những bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay dành cho Cisco AI Defense bổ sung các năng lực quản trị chuỗi cung ứng AI và cơ chế bảo vệ trong quá trình vận hành công cụ agentic, qua đó giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập hoặc thao túng. Đồng thời, những cải tiến dựa trên AI cho giải pháp Cisco Secure Access Service Edge (SASE) (tạm dịch: Giải pháp Biên Truy cập Dịch vụ An toàn của Cisco) bao gồm khả năng kiểm tra tương tác AI theo ngữ cảnh mục đích, phân tích “vì sao” và “như thế nào” của lưu lượng agentic nhằm phòng ngừa các mối đe dọa mới xuất hiện. Các tổ chức có thể tận dụng bộ năng lực toàn diện để triển khai AI một cách an toàn, đồng thời duy trì tính toàn vẹn và khả năng kiểm soát những tương tác của agentic.

Theo đó, cả phần cứng và phần mềm là một phần trong tổng thể giải pháp. Các khách hàng hoạt động trong môi trường mang tính chủ quyền, họ cũng đòi hỏi dịch vụ hỗ trợ phải tuân thủ những ranh giới nghiêm ngặt tương tự. Bộ phận Trải nghiệm Khách hàng của Cisco - Cisco Customer Experience (CX) hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng những yêu cầu về tính chủ quyền này, với các tùy chọn triển khai cách ly hoàn toàn (air-gapped), tại chỗ (on‑prem) hoặc mô hình lai (hybrid).

Cisco vừa tuyên bố gì tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam?
Silicone G300 cùng các hệ thống tích hợp được tối ưu hóa nhằm hỗ trợ các nhà xây dựng hạ tầng mạng AI triển khai hiệu quả và sẵn sàng cho nhu cầu của doanh nghiệp

Ngoài ra, Cisco cũng triển khai các Trung tâm dịch vụ quốc gia trọng yếu (Cisco Critical National Services Centers - CNSC) tại Anh, Pháp và Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ các tổ chức có yêu cầu nghiêm ngặt. Các trung tâm này vận hành theo cơ chế kiểm soát chặt chẽ, với cơ sở vật chất riêng biệt, quy trình tách biệt và đội ngũ nhân sự được thẩm định.

Bên cạnh kênh hỗ trợ tiêu chuẩn mang tên Technical Assistance Center (TAC), CNSC cho phép khách hàng xử lý các vấn đề kỹ thuật thông qua các kênh bảo mật, phù hợp với chính sách quản lý dữ liệu của từng tổ chức. Kế thừa nền tảng 15 năm hoạt động tại Đức, Cisco hiện có 4 CNSC trên khắp châu Âu và đang phát triển thêm một trung tâm tại Ý.

Cisco vừa tuyên bố gì tại Hội nghị Cisco Live ở Amsterdam?
Silicon One G300 mang đến khả năng mở rộng quy mô cụm AI vượt trội, đáp ứng linh hoạt nhu cầu phát triển hạ tầng ở cấp độ lớn

Chi tiết về những thông tin vừa được Cisco công bố, xem thêm tại Cisco Newsroom.

cisco Hội nghị Cisco Live AI kỷ nguyên AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
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SJC Giá mua Giá bán
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TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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