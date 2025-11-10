Công nghệ số
Cisco ra mắt nền tảng Unified Edge

Phạm Anh

Phạm Anh

22:01 | 10/11/2025
Đây là phần mở rộng trong danh mục điện toán và mạng AI hàng đầu của Cisco, Unified Edge mang đến khả năng suy luận thời gian thực cho các tác vụ AI tự động và AI vật lý ngay tại biên mạng, nơi dữ liệu được tạo ra và xử lý, giúp đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động thực tế cho doanh nghiệp.
Được biết, Cisco là đơn vị đầu tiên trên thị trường ra mắt nền tảng điện toán biên được tối ưu hóa, vượt xa một máy chủ thông thường khi tích hợp năng lực tính toán, mạng và lưu trữ trong một kiến trúc thống nhất, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái đối tác rộng lớn.

Theo đó, nền tảng mới mang đến hiệu suất sẵn sàng cho AI, có thiết kế mô-đun, dễ bảo trì, giúp đơn giản hóa vận hành trên quy mô lớn, cung cấp khả năng quan sát toàn diện từ đầu đến cuối và tích hợp bảo mật ở mọi lớp để bảo vệ biên mạng.

Cisco ra mắt nền tảng Unified Edge

Cũng theo Cisco, nền tảng này có thể được ứng dụng từ cửa hàng bán lẻ, cơ sở y tế cho đến nhà máy, Cisco Unified Edge đưa năng lực tính toán, mạng, lưu trữ và bảo mật gần hơn với nơi dữ liệu được tạo ra, nhằm hỗ trợ suy luận AI thời gian thực và các tác vụ agentic AI. Đây là một bước then chốt để hiện thực hóa tầm nhìn AI, cung cấp hạ tầng nền tảng cần thiết cho cả khối lượng công việc truyền thống lẫn AI.

Theo một nghiên cứu mới đây thì hơn một nửa các dự án thử nghiệm AI hiện nay đang bị đình trệ do hạn chế về hạ tầng, điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về một kiến trúc mạng phi tập trung mới. Đặc biệt, khi khối lượng công việc AI chuyển nhanh từ huấn luyện mô hình tập trung sang suy luận thời gian thực, các trung tâm dữ liệu truyền thống ngày càng khó đáp ứng yêu cầu.

Cisco ra mắt nền tảng Unified Edge
Cisco Unified Edge cho phép suy luận thời gian thực

Trong khi, hạ tầng hiện nay lại chưa thể đáp ứng được nhu cầu vận hành AI ở quy mô lớn. “Khi các tác nhân AI và trải nghiệm AI ngày càng bùng nổ, chúng sẽ tự nhiên xuất hiện gần hơn với nơi khách hàng tương tác và các quyết định được đưa ra – từ văn phòng chi nhánh, cửa hàng bán lẻ, nhà máy sản xuất, sân vận động và nhiều môi trường khác. Đó chính là nơi hạ tầng tính toán cần hiện diện. Với Unified Edge, chúng tôi giúp doanh nghiệp dễ dàng hiện thực hóa AI trong đời sống thực bằng những hệ thống linh hoạt, an toàn, đơn giản để triển khai, vận hành và mở rộng theo nhu cầu.” Ông Jeetu Patel, Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản phẩm của Cisco chia sẻ.

Và Cisco Unified Edge sẽ mở ra kỷ nguyên điện toán mới cho tác nhân AI. Theo đó, Cisco Unified Edge cho phép suy luận thời gian thực và vận hành tác nhân AI từ biên đến lõi, giúp doanh nghiệp tự tin triển khai và quản lý AI ở quy mô lớn. Nền tảng được thiết kế để mở rộng và thích nghi, tránh phải thay thế trọn bộ hệ thống, qua đó bảo vệ khoản đầu tư AI và làm nền tảng cho các kịch bản ứng dụng và dịch vụ còn chưa được hình dung tới.

Cisco ra mắt nền tảng Unified Edge

Cisco Unified Edge có thể được đặt mua từ hôm nay

Để có thể hoàn thiện nền tảng này, Cisco đã hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong các lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe, để cùng chung tay thiết kế nên một nền tảng phản ánh đúng độ phức tạp và các ràng buộc thực tiễn của thị trường. Nhờ đó mà nền tảng phải vừa hỗ trợ khối lượng công việc truyền thống của hiện tại, vừa sẵn sàng cho các tác vụ AI đầy tham vọng trong tương lai. Và mọi ý kiến đóng góp từ khách hàng đã trực tiếp định hình mọi khía cạnh, từ kiến trúc hệ thống cho đến cách nền tảng được triển khai, bảo mật và quản trị ở quy mô lớn… Từ việc vận hành AI ngay trên dây chuyền sản xuất, đến cung cấp dịch vụ số an toàn tại các chi nhánh ngân hàng, nền tảng này hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực ở những nơi quan trọng nhất.

Cisco Unified Edge có thể được đặt mua từ hôm nay và sẽ được phân phối rộng rãi vào cuối năm.

