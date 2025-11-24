Cisco thiết lập chuẩn mực mới với hệ thống định tuyến 51,2T

Theo Cisco, các hệ thống mạng AI thế hệ mới của họ sẽ tái định nghĩa giới hạn công nghệ, mang đến khả năng mở rộng vượt trội, hiệu suất năng lượng tối ưu và khả năng lập trình linh hoạt, giải quyết trực tiếp những thách thức trong việc kết nối đa trung tâm dữ liệu để vận hành khối lượng công việc AI một cách an toàn.

Cisco ra mắt hệ thống định tuyến 8223

Việc Cisco chính thức ra mắt hệ thống định tuyến tiên tiến và tối ưu trong ngành mang tên Cisco 8223 vừa giúp kết nối các trung tâm dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn, vừa cung cấp sức mạnh cho thế hệ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo.

Điều này đặc biệt giá trị khi mà việc ứng dụng AI ngày càng tăng tốc, các trung tâm dữ liệu phải đối mặt với sự bùng nổ về nhu cầu, hạn chế năng lượng và những mối đe dọa an ninh ngày càng phức tạp. Cisco 8223 sẽ đáp ứng những thách thức này, nhờ vào bộ định tuyến Ethernet cố định đạt tốc độ 51,2 terabit mỗi giây (Tbps), được xây dựng để xử lý lưu lượng truyền tải dữ liệu AI cường độ cao giữa các trung tâm dữ liệu.

Cũng trong dịp này, Cisco công bố sáng kiến Silicon One mới nhất – chip P200, được tích hợp tại lõi của 8223. Sự kết hợp giữa hai công nghệ đột phá này giúp doanh nghiệp loại bỏ các điểm nghẽn hiệu năng và sẵn sàng cho hạ tầng mạng trong kỷ nguyên AI.

“Khi việc ứng dụng AI tại Việt Nam ngày càng tăng tốc, các trung tâm dữ liệu đang dần chạm tới giới hạn về điện năng và năng lực xử lý, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết về kết nối an toàn, đáng tin cậy giữa các trung tâm dữ liệu cách nhau hàng trăm kilômét. Với bộ định tuyến Cisco 8223, được trang bị bộ xử lý Cisco Silicon One P200 thế hệ mới, Cisco đang giải quyết những thách thức này bằng cách mang đến băng thông khổng lồ, khả năng mở rộng và bảo mật cần thiết cho các kiến trúc trung tâm dữ liệu phân tán". Ông Nguyễn Như Dũng - Tổng Giám Đốc Cisco Việt Nam, Lào, Campuchia, chia sẻ.

Theo Cisco, hệ thống Cisco 8223 mang đến cho doanh nghiệp tính linh hoạt và khả năng lập trình cao để xây dựng những mạng lưới quy mô lớn, cùng bộ đệm sâu (deep buffering) giúp đảm bảo độ bảo mật và độ tin cậy giữa các trung tâm dữ liệu cho các khối lượng công việc quan trọng.

Cụ thể, hệ thống định tuyến 8223 có những ưu điểm đáng chú ý như:

Hiệu suất năng lượng vượt trội: Cisco 8223 là hệ thống định tuyến tiết kiệm năng lượng nhất dành cho mô hình mạng “mở rộng theo chiều ngang giữa các trung tâm dữ liệu” (scale-across). Thiết bị sử dụng kiến trúc định tuyến với bộ đệm sâu, được tối ưu cho các hệ thống cố định, mang lại hiệu suất điện năng tương đương thiết bị chuyển mạch, giúp giải quyết trực tiếp bài toán tiêu thụ năng lượng khổng lồ của các khối lượng công việc AI. Với thiết kế 3RU nhỏ gọn, Cisco 8223 cũng là giải pháp tiết kiệm không gian hàng đầu trong phân khúc. Khi các cụm AI (AI clusters) ngày càng mở rộng quy mô, hiệu suất về năng lượng và không gian sẽ trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo vận hành bền vững và hiệu quả.

Khả năng mở rộng tối đa mà không đánh đổi hiệu năng: Cisco 8223 mang đến băng thông dẫn đầu ngành và mật độ cổng cao nhất trong số các hệ thống định tuyến cố định hiện nay. Là hệ thống duy nhất được trang bị 64 cổng 800G, Cisco 8223 sở hữu hiệu năng định tuyến vượt trội, có thể xử lý hơn 20 tỷ gói dữ liệu mỗi giây và mở rộng băng thông lên đến 3 Exabit mỗi giây. Thiết bị còn hỗ trợ quang kết hợp 800G (800G coherent optics), cho phép kết nối giữa các trung tâm dữ liệu và ứng dụng đô thị (metro applications) ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Nhờ khả năng đệm sâu (deep buffering) của chip P200, hệ thống định tuyến mới có thể hấp thụ các đợt bùng nổ lưu lượng lớn từ quá trình huấn luyện AI, đảm bảo duy trì hiệu năng ổn định và ngăn ngừa tình trạng nghẽn mạng.

Thông minh và linh hoạt: Cisco 8223 có khả năng thích ứng thông minh với các điều kiện mạng theo thời gian thực. Nhờ bộ xử lý P200 thông minh và có thể lập trình, hệ thống hỗ trợ các giao thức và tiêu chuẩn mạng mới nổi mà không cần nâng cấp phần cứng tốn kém. Nhờ đó, mạng lưới duy trì được sự linh hoạt, tránh tình trạng nghẽn hiệu năng và đẩy nhanh việc triển khai các tính năng mới khi lưu lượng AI tiếp tục phát triển.

Bảo mật cao: Cisco 8223 cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện ở mọi cấp độ – từ phần cứng, phần mềm cho đến toàn bộ hệ thống mạng. Với các tính năng như mã hóa tốc độ đường truyền sử dụng thuật toán chống chịu hậu lượng tử, cơ chế bảo mật tích hợp và công cụ giám sát liên tục, Cisco 8223 giúp bảo vệ trước các mối đe dọa mới nổi. Việc tích hợp liền mạch với các nền tảng quan sát của Cisco mang đến cho khách hàng khả năng phân tích chi tiết hiệu năng mạng, hỗ trợ phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng, đảm bảo lưu lượng dữ liệu AI luôn an toàn và đáng tin cậy.

Linh hoạt được xem là yếu tố cốt lõi trong kỷ nguyên AI

Linh hoạt được xem là yếu tố cốt lõi trong kỷ nguyên AI. Và bên cạnh việc được tích hợp trong hệ thống cố định 8223, chip P200 cũng có thể triển khai trên các nền tảng mô-đun và khung gầm tách rời, mang lại cho khách hàng sự nhất quán về kiến trúc cho mọi quy mô mạng. Danh mục sản phẩm Nexus cũng sẽ sớm hỗ trợ các hệ thống chạy NX-OS dựa trên P200. Cisco đang mang đến sự linh hoạt và khả năng vận hành cần thiết cho hạ tầng AI hiện nay.

“Nhu cầu về mạng AI không chỉ gia tăng mà còn liên tục thay đổi và phát triển. Các tổ chức đòi hỏi hạ tầng đủ linh hoạt để thích ứng cùng sự thay đổi của yêu cầu kinh doanh, đồng thời tìm kiếm sự linh hoạt trong các mô hình triển khai để có thể xây dựng mạng lưới phù hợp chính xác với nhu cầu của mình. Cisco 8223 sẽ trước tiên được cung cấp cho các triển khai mã nguồn mở SONiC, và sẽ sớm hỗ trợ IOS XR trong thời gian tới.”