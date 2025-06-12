Công nghệ số
Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:16 | 12/06/2025
Cisco thúc đẩy cơ sở hạ tầng giúp doanh nghiệp có thể an toàn trong kỷ nguyên AI nhờ vào chuyển đổi CNTT với các giải pháp mạng thế hệ mới, khả năng bảo mật, quan sát và cộng tác, đáp ứng tốc độ đổi mới trên toàn cầu.
“Cisco đang cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho kỷ nguyên AI - các hệ thống mạng và trải nghiệm an toàn, được tối ưu hóa cho AI nhằm kết nối thế giới và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta đang chứng kiến ​​làn sóng đổi mới chưa từng có khi các tổ chức áp dụng tác nhân AI để tự động hóa quy trình làm việc và giải quyết các vấn đề phức tạp. Với bề dày kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành cơ sở hạ tầng, Cisco đang tiếp tục phát huy trên nền tảng đó để thúc đẩy thế hệ AI tiếp theo”. Ông Jeetu Patel, Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản phẩm của Cisco cho biết.

Đồng quan điểm, ông Patrick Milligan, Giám đốc An toàn Thông tin, Ford Motor Company cho biết: “Tác nhân AI đang được Ford ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, từ thiết kế đến kỹ thuật, sản xuất và hỗ trợ khách hàng. Khi chúng tôi phát triển, triển khai và quản lý các năng lực AI ở quy mô lớn, các giải pháp mạng và bảo mật của Cisco đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng công nghệ tổng thể của chúng tôi”.

Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI
Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI

Cụ thể, tại Cisco Live, Cisco đã công bố hàng loạt sản phẩm và cải tiến mới nhằm giúp khách hàng chuyển đổi sang tác nhân AI, như:

Không gian làm việc cho kỷ nguyên AI: Xây dựng một môi trường làm việc thông minh đòi hỏi cơ sở hạ tầng mạng hiện đại có khả năng thích ứng với lưu lượng truy cập tăng cao, đảm bảo quyền truy cập liên tục và bảo mật mạnh mẽ. Các tổ chức cần trao quyền cho nhân viên để họ làm việc thông minh hơn và hiệu quả hơn. Cụ thể, là Cisco đã ra mắt loạt thiết bị mới nhằm hỗ trợ các hệ thống mạng dành cho trường học, chi nhánh và các ngành công nghiệp, cũng như khả năng quản lý hợp nhất hỗ trợ bởi AI để giúp các tổ chức chuyển đổi từ mô hình vận hành phản ứng truyền thống sang quản lý mạng tự chủ và chủ động.

Ngoài ra, camera PTZ Room Vision hỗ trợ bởi AI của Cisco mang đến trải nghiệm họp trực tuyến sinh động, “điện ảnh” hơn. Jira Workflow Automation được tích hợp trong Cisco AI Assistant cho Webex Suite giúp nâng cao hiệu suất làm việc, trong khi Webex AI Agent hỗ trợ tối ưu hoá dịch vụ tự phục vụ của khách hàng với các mẫu kịch bản dành riêng cho từng ngành nghề. Đọc thêm tại đây: The AI-Ready Enterprise: Building the Intelligent Workplace with Cisco.

Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI
Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI

Vận hành đơn giản cho kỷ nguyên AI với AgenticOps: Cisco cũng tiếp tục giới thiệu hàng loạt giải pháp hỗ trợ bởi AI nhằm mang đến sự đơn giản và khả năng tự động hoá cho các đội ngũ CNTT, bao gồm Cisco AI Canvas, giao diện tạo sinh đầu tiên trong ngành cho phép các đội ngũ vận hành mạng và bảo mật có thể cộng tác theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Cisco AI Assistant mang đến khả năng điều khiển đàm thoại trên toàn bộ hệ sinh thái của Cisco. Cốt lõi của các cải tiến mới này là Cisco’s Deep Network Model - một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên ngành được đào tạo từ kho tri thức phong phú của Cisco, bao gồm giáo trình của Cisco U.

Tài liệu chi tiết từ chương trình Certified Internetwork Expert (CCIE) đọc thêm tại đây: Welcome to the Agentic Era: People + Agents Achieving More, Together.

Trung tâm dữ liệu cho kỷ nguyên AI: Cisco tiếp tục giới thiệu hàng loạt cải tiến cho các giải pháp điện toán và mạng dành cho các trung tâm dữ liệu nhằm hỗ trợ cho tác nhân AI vốn có yêu cầu khắt khe về băng thông mạng, độ trễ và hiệu suất năng lượng. Để thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp AI trong việc củng cố lưới điện, Cisco chính thức tham gia EPRI Open Power AI Consortium. Ngoài ra, Cisco cũng giới thiệu các tính năng mới để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ triển khai và khai thác hiệu quả từ các dịch vụ AI mới. Chi tiết xem tại: Expanding the Edge of Possibility: Cisco Agile Services Networking for the AI Era.

Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI
Cisco ra mắt loạt giải pháp giúp doanh nghiệp an toàn trong kỷ nguyên AI

Bảo mật cho kỷ nguyên AI: Trước bối cảnh số lượng ứng dụng, lực lượng lao động phân tán và di động cùng cùng các mối đe doạ tinh vi được dẫn dắt bởi AI ngày càng tăng, bảo mật mạnh mẽ chưa bao giờ trở nên quan trọng đến thế. Cisco chính thức công bố các cải tiến trên các giải pháp Hybrid Mesh Firewall và Universal Zero Trust Network Access (ZTNA); giới thiệu hai tường lửa mới, dòng 6100 và dòng 200, giúp khách hàng tối ưu hoá hiệu suất với chi phí cạnh tranh trong cùng phân khúc. Bên cạnh đó, Cisco cũng giới thiệu các tính năng mới trên Cisco Security Cloud nhằm giúp khách hàng ứng phó với các thách thức trong việc bảo mật tác nhân AI. Đọc thêm tại đây: Making Agentic AI Work in the Real WorldCisco Hybrid Mesh Firewall: Better Enforcement Points, Smarter Segmentation, and Multi-Vendor Policy.

Khả năng phục hồi kỹ thuật số là cốt lõi: Một số cải tiến AI mới có thể kể đến như tính năng nâng cao trong Splunk Observability Cloud và Splunk AppDynamics, cùng với sự tích hợp sâu hơn giữa các giải pháp Cisco và Splunk, đang giúp khách hàng có được khả năng quan sát vượt trội về tình trạng và hiệu suất của mạng. Các bản cập nhật chính bao gồm khả năng tích hợp hai chiều giữa Splunk Observability, Cisco ThousandEyes Assurance và Cisco Enterprise Networks, từ đó giúp các doanh nghiệp vận hành số một cách linh hoạt hơn, dựa trên dữ liệu và thông tin chi tiết. Đọc thêm tại đây: Cisco and Splunk Strengthen Enterprise Digital Resilience in the AI Era.

Quản lý hợp nhất cho kỷ nguyên AI: Cisco giới thiệu bản xem trước của Cisco Cloud Control, một nền tảng quản lý hợp nhất mới bao gồm danh mục giải pháp về mạng, bảo mật và khả năng giám sát của Cisco. Cisco Cloud Control sẽ mang đến một trải nghiệm quản lý thống nhất, liền mạch, được xây dựng trên nền tảng các công cụ gốc AI như Cisco AI Canvas và Cisco AI Assistant. Với Cisco Cloud Control, các đội ngũ CNTT sẽ có thể thực hiện các quy trình làm việc liên thông giữa các sản phẩm, chủ động phát hiện và xử lý sự cố, đồng thời quản lý cơ sở hạ tầng một cách dễ dàng và hiệu quả.

cisco Cisco Live US 2025 kỷ nguyên AI

