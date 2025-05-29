Làm thế nào để có thể cùng con tận hưởng mùa hè an toàn trên không gian mạng?

Mỗi dịp hè về, để trẻ được vui chơi và “sạc” lại năng lượng sau những ngày tháng học tập căng thẳng, cha mẹ thường cho trẻ được tự do khám phá thế giới số theo cách riêng của mình mà không cần phải lén lút hay sợ bị phụ huynh cấm đoán. Tuy nhiên, làm thế nào để trẻ tránh được những rủi ro trên không gian mạng?

Chúng ta đều biết, nội dung độc hại trên Internet luôn rình rập, đặc biệt là khi trẻ không có sự giám sát của thầy cô và lịch học trên trường, việc sử dụng Internet của trẻ dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát nếu thiếu đi sự đồng hành từ bố mẹ. “Bộ lọc thông minh” VNPT Family Safe được xem là lời giải hữu hiệu nhất.

VNPT Family Safe giúp trẻ an toàn trên không gian mạng

“Nhờ có Family Safe mà mình thấy con tự giác hơn rất nhiều, không chỉ là trong việc sử dụng Internet mà việc sinh hoạt cá nhân của con cũng nền nếp hơn. Con duy trì được thói quen dùng Internet đúng giờ đúng giấc ngay cả khi bố mẹ vắng mặt nhiều ngày. Nếu các phụ huynh biết điều hướng con dùng mạng đúng cách, con sẽ có thêm cực kỳ nhiều trải nghiệm thú vị ngay tại nhà.” Chị Nhung, một phụ huynh có con đang theo học lớp 3 chia sẻ sau gần một năm sử dụng VNPT Family Safe.

Tương tự, anh Tùng, người từng có định kiến với những ứng dụng quản lý Internet vì anh cho rằng con trẻ sẽ tìm đủ mọi cách để vượt qua mọi sự quản lý của bố mẹ đã có những chia sẻ bất ngờ: “Do tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác dịp hè, nên dù con mới lớp 6 nhưng gia đình tôi đã phải cho con sử dụng điện thoại riêng để tiện liên lạc. Tôi là người chưa từng tin tưởng bất kỳ ứng dụng quản lý Internet nào, nhưng vợ tôi đã thuyết phục tôi bằng hiệu quả của việc sử dụng VNPT Family Safe. Tôi hoàn toàn có thể giới hạn thời gian sử dụng điện thoại của con vào ban đêm. Con không còn gò bó vì bị tôi vào phòng bất ngờ và tôi cũng dần an tâm hơn khi con có thể chủ động chia sẻ với bố mẹ về việc sử dụng điện thoại. Đúng là định kiến trước đây của tôi có hơi cứng nhắc và chưa được thấu đáo. Để quá trình trưởng thành của con được trọn vẹn, cùng với phương pháp dạy dỗ của gia đình, con còn cần sự đồng hành từ cộng đồng, đôi khi chỉ cần một ứng dụng nhỏ như VNPT Family Safe cũng giúp bố mẹ dễ dàng hơn trong việc định hình tính cách và sự phát triển của con.”

Thay vì kiểm soát con quá mức khiến con có ác cảm và dần xa cách với bố mẹ, làm thế nào để đồng hành cùng con bằng những công nghệ thông minh đang dần trở thành xu hướng giáo dục hiệu quả. VNPT Family Safe có thể được xem như “la bàn số”, “bộ lọc thông minh” giúp ngăn chặn những nội dung độc hại trên Internet và định hướng nội dung đúng với lứa tuổi của con.

Nhờ giải pháp hoạt động như một “la bàn số”, VNPT Family Safe giúp phụ huynh định hướng con đến những nội dung lành mạnh, an toàn, giúp con phát triển toàn diện trên môi trường số nhưng vẫn giữ được sự tự do và riêng tư cá nhân. Không chỉ đơn thuần là công cụ giám sát, đây còn là giải pháp này giúp phụ huynh xây dựng “vùng an toàn” vững chắc trên không gian mạng. Với các tính năng nổi bật như Tùy chỉnh thời gian sử dụng thiết bị/ứng dụng theo giờ, cảnh báo truy cập bất thường hay báo cáo định kỳ đều được các phụ huynh đánh giá cao về tính hiệu quả và tiện ích… Đặc biệt, mọi thao tác quản lý đều được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi, kiểm soát và đồng hành cùng con, đảm bảo con có một môi trường mạng lành mạnh để phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn tinh thần.

“Chỉ với 20.000 đồng mỗi tháng, chỉ bằng ⅓ ly cà phê, tôi đã có thể dễ dàng quản lý toàn bộ hoạt động trên Internet của con mà không cần đầu tư thêm thiết bị hay phần mềm phức tạp nào khác.” Anh Tuấn chia sẻ thêm, điều anh đánh giá cao ở VNPT Family Safe hơn cả là “Việc được dùng thử dịch vụ khiến tôi yên tâm hơn, thể hiện được sự minh bạch và chất lượng của sản phẩm. Nhờ có VNPT Family Safe, con tôi không còn bị “làm phiền” bởi các nội dung tiêu cực và sử dụng Internet một cách hiệu quả hơn rất nhiều.”

Với mức chi phí hợp lý, cài đặt dễ dàng và khả năng cá nhân hóa cao, VNPT Family Safe thực sự là một giải pháp “đáng đồng tiền bát gạo” mà anh Tuấn tin rằng phụ huynh nào cũng nên trải nghiệm, đặc biệt trong thời điểm dịp hè, khi trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi và dễ bị cuốn vào những cám dỗ trên Internet.