VNPT Family Safe được trao tặng danh hiệu 'Chìa khóa vàng'

Mới đây Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2024. Theo đó, dịch vụ bảo vệ và giám sát truy cập mạng VNPT Family Safe đã được trao tặng Danh hiệu Chìa khoá vàng ở hạng mục“Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”, khẳng định năng lực của VNPT trong triển khai các dịch vụ an toàn thông tin cho hàng triệu người dân, doanh nghiệp.