HASCO nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp nghỉ dưỡng tại Hòa Bình

Dự án (phần khoanh viền) được xây dựng tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Dự án được xây dựng tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với các hạng mục gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự sinh thái, khu dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí và các tiện ích đồng bộ khác. Sau khi hoàn thiện, tổ hợp Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái này dự kiến có thể phục vụ khoảng 500 đến 700 khách du lịch mỗi ngày. Đại diện Ban Lãnh đạo HASCO cho biết dự án tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, hài hòa với thiên nhiên này góp phần phát triển du lịch sinh thái, nâng cao giá trị kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việc HASCO được chấp thuận đầu tư dự án này là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp mà Công ty đã và đang theo đuổi. Dự án không chỉ tạo động lực phát triển cho ngành du lịch của tỉnh Hòa Bình, mà còn mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

HASCO cam kết triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, áp dụng các tiêu chuẩn cao về chất lượng công trình, bảo vệ môi trường và phát triển xanh.

Trong thời gian tới, HASCO sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Công ty đồng thời sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về dự án trên website chính thức và các kênh truyền thông, nhằm mang tới cho khách hàng, đối tác và cộng đồng cái nhìn toàn diện về dự án tâm huyết này.