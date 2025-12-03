Gaming
Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Thành Biên

16:05 | 03/12/2025
SEA Games 33 tại Thái Lan là một trong những sự kiện thể thao nổi bật của khu vực nửa cuối năm 2025. Năm nay, Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ góp mặt với 1,165 thành viên. Ở mảng Thể thao Điện tử, Việt Nam có tổng cộng 7 Huấn luyện viên (HLV) và 38 Vận động viên thi đấu ở 5 bộ môn và 8 nội dung.
SEA Games 33 tại Thái Lan
SEA Games 33 tại Thái Lan

Toàn bộ nội dung thi đấu của Esports tại SEA Games 33 được xếp trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 19/12, với các trận tranh huy chương dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 16 đến 19/12, tạo nên một tuần lễ cạnh tranh dồn dập và giàu kịch tính.

Các bộ môn Thể thao điện tử thi đấu tại SEA Games 33 bao gồm 5 bộ môn: Liên Quân Mobile (nội dung đồng đội nam, nội dung đồng đội nữ), Mobile Legends: Bang Bang (nội dung đồng đội nam, nội dung đồng đội nữ), Free Fire (nội dung đồng đội), FC Online (nội dung đồng đội) và bộ môn thể thao trình diễn Audition.

Liên quân mobile

Là môn ESports "mũi nhọn" của Việt Nam, Liên Quân Mobile tiếp tục xuất hiện tại SEA Games 33 với hai nội dung thi đấu. Việc bổ sung nội dung dành riêng cho nữ cho thấy sự phát triển và công nhận tiềm năng của eSports nữ trong khu vực.

Ở các giải đấu quốc tế gần đây của Liên Quân Mobile, Việt Nam không có màn thể hiện tốt và tỏ ra lép vế khá nhiều so với các đội tuyển tới từ Thái Lan. Tuy nhiên, SEA Games có thể là một câu chuyện khác.

Tại SEA Games, Đội tuyển Liên quân mobile Việt Nam thi đấu 2 nội dung:

Đội tuyển Nam Liên quân mobile Việt Nam: FPT x Flash
Đội tuyển Nam Liên quân mobile Việt Nam: FPT x Flash

Đồng đội Nam: Từ 13 đến 16 tháng 12. Danh sách Đội tuyển Nam Liên quân mobile Việt Nam: FPT x Flash

  • HLV: Đỗ Anh Đức (Garena)
  • Nguyễn "FPT.HuyHoang" Huy Hoàng
  • Khưu Khắc "FPT.Gray" Bình Khánh
  • Nguyễn "FPT.Maris" Quốc Huy
  • Phạm "FPT.BeTroc" Nhật Hào
  • Lê "FPT.Yutan" Thành Duy
  • Tô "FPT.Bear" Văn Dũng
Đội tuyển Nữ Liên quân mobile Việt Nam: One Star Esports.
Đội tuyển Nữ Liên quân mobile Việt Nam: One Star Esports.

Đồng đội Nữ: Từ 14 đến 18 tháng 12. Danh sách đội tuyển Nữ Liên quân mobile Việt Nam: One Star Esports.

  • HLV: Phạm "NoFear" Anh Tuấn
  • Bùi Nguyễn "1S.RuuRuu" Hoa Tranh
  • Đỗ "1S.Celine" Kỳ Duyên
  • Nguyễn "1S.Nat" Diệu Linh
  • Nguyễn Thị "1S.Bae" Huyền Trang
  • Nguyễn "1S.TDuyen" Thanh Duyên
  • Choi "TDT.BounBoun" Minh Châu

Free Fire

Free Fire là tựa game bắn súng sinh tồn phổ biến do chính người Việt phát triển. Tuy nhiên, các đội tuyển từ Indonesia và Thái Lan mới đang là những người thống trị bộ môn này. Do là một game battle royale, Free Fire có nhiều yếu tố may rủi từ vòng bo, vị trí nhảy và vị trí hòm thính. Với nhiều yếu tố bất định như vậy, khó nói đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch.

Tại SEA Games 33, Việt Nam có hai đội tuyển thi đấu bộ môn Free Fire, thi đấu từ ngày 17 đến 19 tháng 12.

Hai Đội tuyển Free Fire Việt Nam
Hai Đội tuyển Free Fire Việt Nam

Danh sách hai Đội tuyển Free Fire Việt Nam:

Đội tuyển Việt Nam 1 (VN#1): WAG

  • HLV: Đặng Nguyễn "TheGhost" Huy Khang
  • Nguyễn "WAG.Xbor" Nguyên Phúc
  • Trần "WAG.Cyrus" Tấn Đạt
  • Đinh "WAG.TQuy" Trung Quý
  • Võ "WAG.VanVo" Đình Văn
  • Chu "WAG.PLS1" Trọng Tấn

Đội tuyển Việt Nam 2 (VN#2): HEAVY

  • HLV: Thái Hoàng Nhân
  • Võ "HEV.KhaBii" Thanh Khang
  • Nguyễn "HEV.Alan" Trí Dũng
  • Phạm "HEV.Mufasa" Hoàng Việt
  • Phạm "HEV.DontCry" Duy Bình
  • Nguyễn "HEV.Bhuy" Bá Huy

EA Sports FC Online (FO4)

Đại diện duy nhất của thể loại Sports Game - EA Sports FC Online thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá. Đây là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện tài năng và mang về vinh quang cho quốc gia.

Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia cực kỳ mạnh ở bộ môn này. Tuy nhiên, phong độ của người Thái hiện tại đang tốt hơn so với Việt Nam khi đội tuyển Advice ESPORTS của họ là đương kim á quân giải đấu FC Pro Champions Cup 2024.

Bộ môn EA Sport FC Online diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 12.

Đội tuyển FC Online Việt Nam: Seven TV
Đội tuyển FC Online Việt Nam: Seven TV

Danh sách Đội tuyển FC Online Việt Nam: Seven TV

  • HLV: Ngô "Bắp" Anh Tuấn (Garena)
  • Nguyễn "STV.Maestro" Hoàng Hiệp
  • Lê "STV.Djokovic" Anh Tuấn
  • Phan "STV.SangJunior" Tấn Sang
  • Nguyễn "STV.Quidii" Quý Duy

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang tiếp tục góp mặt với hai nội dung thi đấu dành cho nam và nữ. Đây là tựa game MOBA cực kỳ phổ biến trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Philippines và Indonesia. Tuy nhiên, MLBB không phổ biến tại Việt Nam, cộng đồng người chơi ít và thiếu vắng các đội tuyển chuyên nghiệp.

Tại SEA Games, Đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam thi đấu 2 nội dung:

Danh sách Đội tuyển Nam Mobile Legends: Bang Bang
Danh sách Đội tuyển Nam Mobile Legends: Bang Bang

Đồng đội Nam: Từ ngày 13 đến 17 tháng 12. Danh sách Đội tuyển Nam Mobile Legends: Bang Bang:

  • HLV: Arkar "Sabo Nguyễn" Phyo Min
  • Nguyễn Văn "SGP.Jowga" Tô Đô
  • Nguyễn "RLG.Daylight" Việt Anh
  • Phạm "EE.GNART" Ngọc Trạng
  • Lâm "RLG.Hehehehehe" Văn Đạt
  • Nguyễn "SGP.Meow" Đức Nam
  • Đinh "SGP.Hide" Quang Nguyên
Đội tuyển Nữ Mobile Legends: Bang Bang: ERA Gaming - SGP Nữ
Đội tuyển Nữ Mobile Legends: Bang Bang: ERA Gaming - SGP Nữ

Đồng đội Nữ: Từ ngày 14 đến 17 tháng 12. Danh sách Đội tuyển Nữ Mobile Legends: Bang Bang: ERA Gaming - SGP Nữ

  • HLV: Nguyễn Minh Đức
  • Đỗ Thị "EG.KAO" Huyền Trang
  • Vãng Thị "EG.SAA" Yến Nhi
  • Nông Thị "EG.Daisy" Ngọc Ánh
  • Trần "EG.Krystal" An Khuê
  • Nguyễn Thị "EG.Shieru" Ngọc Tú
  • Đoàn Ngọc "EG.Chelsy" Minh Châu

Audition

Audition là một nội dung biểu diễn trong bộ môn Esports, lần đầu xuất hiện ở kỳ SEA Games 33. Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan đã mời Việt Nam từ cuối tháng 10. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và khát vọng chiến thắng, đội tuyển Audition Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cao nhất: giành HCV tại SEA Games 33 và khẳng định vị thế của Esports Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Tại SEA Games, Đội tuyển Audition Việt Nam thi đấu 3 nội dung: đơn nam, đơn nữ và đồng đội nam – nữ; từ ngày 10 đến 12 tháng 12.

Đội tuyển Audition Việt Nam
Đội tuyển Audition Việt Nam

Danh sách Đội tuyển Audition Việt Nam:

  • Lê Thị Hoài Phương
  • Lê Ngọc Trường Giang
  • Roãn Công Thành
  • Tô Ý Linh
  • Nguyễn Văn Huy
  • Nguyễn Hồng Ngọc.

Sự tham gia của Esports Việt Nam tại SEA Games 33 cho thấy nỗ lực duy trì vị thế trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng chặt chẽ. Dù mỗi bộ môn có mức độ phổ biến, nguồn lực và nền tảng vận động viên khác nhau, mục tiêu chung của các đội tuyển vẫn là thi đấu với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và quyết tâm.

SEA Games 33 Liên quân Mobile Free Fire Mobile Legends: Bang Bang FC Online Esports Audition Việt Nam Đội tuyển Esport Việt Nam Esports

