Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn Esport trình diễn tại SEA Games 33

Sự kiện Audition trở thành nội dung thi đấu thể thao điện tử tại SEA Games 33 là kết quả trực tiếp từ thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa được ký kết ngày 03/11/2025, giữa Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) - đơn vị phát hành Audition tại Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, các bên thống nhất VIRESA sẽ giữ vai trò điều phối, cùng TESF và VTC Intecom đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại Thái Lan tổ chức bộ môn thi đấu trình diễn Audition tại SEA Games 33.

VIRESA, TESF và VTC Intecom ký kết hợp tác. Nguồn: Báo Nhân dân.

Đây là lần đầu tiên một bộ môn thể thao điện tử về âm nhạc và vũ đạo được lựa chọn làm môn trình diễn tại một kỳ SEA Games. Audition sẽ gồm ba nội dung thi đấu: Nội dung nam, nội dung nữ và nội dung đồng đội nam nữ phối hợp.

Với kinh nghiệm hai năm liên tiếp tổ chức thành công bộ môn thể thao điện tử tại SEA Games 31 và SEA Games 32, VIRESA được mong đợi sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ cho bộ môn thể thao điện tử trình diễn Audition tại SEA Games 33.

Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á kiêm Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam cho biết: việc Audition góp mặt tại SEA Games 33 là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao điện tử khu vực.

Theo ông, VIRESA đang thực hiện sứ mệnh xây dựng một nền thể thao điện tử nhân văn, sáng tạo và bền vững, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Audition là môn thể thao điện tử được giới trẻ yêu thích.

Audition không chỉ gắn bó với tuổi trẻ của hàng triệu người Việt như một bộ môn thể thao điện tử mà còn là biểu tượng cho giai đoạn phát triển đỉnh cao của ngành game Việt Nam.Việc Audition được đưa vào thi đấu biểu diễn tại SEA Games chính là niềm tự hào lớn lao, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức và đào tạo vận động viên eSports hàng đầu của Việt Nam, mở đường cho các bộ môn giải trí - văn hóa số vươn tầm khu vực.

Theo lịch trình, các nội dung thể thao điện tử tranh huy chương chính thức tại SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19/12/2025 tại Thái Lan, với 4 bộ môn và 6 nội dung thi đấu.

Tại hai kỳ SEA Games 31 và 32, Việt Nam đã xuất sắc giành 5 HCV, 6 HCB cùng 4 HCĐ. Ở kỳ đại hội năm nay, đội tuyển eSports Việt Nam đặt mục tiêu duy trì thành tích ấn tượng, tiếp tục vươn xa thứ hạng cao và củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu khu vực.