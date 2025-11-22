Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025

Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1 – 0 trước đội tuyển Trung Quốc

Ngày thi đấu thứ hai của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025 (ECA 2025), diễn ra hôm qua (21/11) tại Cần Thơ, đã chứng kiến những diễn biến căng thẳng và giàu cảm xúc khi các đội tuyển bước vào loạt trận quyết định ở vòng bảng.

Tâm điểm sự chú ý dồn về đội tuyển Việt Nam - chủ nhà của giải đấu. Tuy nhiên, trước hai đối thủ hàng đầu khu vực là Hàn Quốc và Trung Quốc, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và lần lượt phải nhận thất bại.

Đặc biệt trong trận đấu với Trung Quốc, tuyển Việt Nam dẫn trước Trung Quốc 5.000 vàng và kiểm soát thế trận trong trận đấu quyết định tại sân nhà. Tuy nhiên, lợi thế áp đảo ấy vẫn không cứu được họ khỏi cú lật kèo cay đắng từ đối thủ.

Ngay từ đầu trận, Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin: kiểm soát chặt mục tiêu, thắng thế cả ba đường và bỏ xa đối thủ với tỷ số 9-2 về điểm hạ gục. Phút 15 của trận đấu chứng kiến đội chủ nhà nắm trọn quyền chủ động. Cơ hội chiến thắng dường như đã thuộc về họ.

Mặc dù vậy, càng về cuối mid-game thì Trung Quốc bắt đầu tận dụng sai lầm của tuyển Việt Nam để thu hẹp cách biệt. Những pha giao tranh then chốt liên tục bị xử lý thiếu chuẩn xác. Quyết định điều binh thiếu kiên quyết khiến đội chủ nhà đánh mất toàn bộ lợi thế tích lũy trước đó và rơi vào thế bí.

Khi trận đấu bước sang phút 31, Trung Quốc đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên dẫn trước và snowball đến chiến thắng chung cuộc 17-15.

Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam không thể góp mặt tại trận Chung kết vào ngày 22/11, bất chấp thi đấu trên sân nhà và được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức ghi tên mình vào trận chung kết diễn ra ngày 22/11 theo thể thức BO5. Cuộc đối đầu giữa hai cường quốc LMHT châu Á hứa hẹn sẽ mang đến một trận tranh vô địch nghẹt thở và mãn nhãn cho người hâm mộ.

Thất bại này là cơ hội để Việt Nam nhìn nhận và cải thiện trình độ

Với việc để thua ngược trong một trận đấu mang tính sống còn, đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa khiến người hâm mộ tiếc nuối. Dù vậy, ECA 2025 cũng cho thấy nhiều điểm sáng, đặc biệt là giai đoạn đầu trận của đội tuyển. Nhưng để cạnh tranh sòng phẳng với những nền LMHT hàng đầu như Trung Quốc, Việt Nam chắc chắn cần cải thiện mạnh mẽ về bản lĩnh thi đấu và khả năng xử lý áp lực ở các thời khắc quyết định.

ECA 2025 khép lại với nỗi buồn trên sân nhà, nhưng cũng là bài học quan trọng cho những giải đấu quốc tế trong tương lai.