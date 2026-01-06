Loạt sản phẩm vừa được ASUS Republic of Gamers (ROG) chính thức giới thiệu tại sự kiện Dare to Innovate trong khuôn khổ CES 2026.

Rất nhiều siêu phẩm được ASUS ROG ra mắt tại CES 2026

Không chỉ sở hữu hiệu năng mạnh mẽ bên trong thân máy mỏng nhẹ, được tích hợp vi xử lý Intel Core Ultra 300 Series mới nhất, hệ thống tản nhiệt ROG Intelligent Cooling tiên tiến và màn hình ROG Nebula HDR cao cấp, loạt laptop gaming thế hệ mới của ASUS ROG còn được mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và đắm chìm đỉnh cao cho game thủ và người dùng sáng tạo.

ROG cũng đồng thời hợp tác cùng KOJIMA PRODUCTIONS nhằm tôn vinh tinh thần For Ludens Who Dare, nơi công nghệ tiên tiến hòa quyện cùng sự sáng tạo độc đáo và nghệ thuật kể chuyện đặc trưng, dành cho những game thủ dám thử nghiệm, sáng tạo, khám phá và không ngừng phá vỡ mọi giới hạn.

ROG Zephyrus Duo là laptop gaming 2 màn hình 16inch đầu tiên trên thế giới

Trong đó, ROG Zephyrus Duo sẽ là laptop gaming 2 màn hình 16inch đầu tiên trên thế giới, với độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz và thời gian phản hồi 0,2ms, mang đến hình ảnh mượt mà, đồng thời mở rộng khả năng đa nhiệm cho gaming, livestream và các workflow sáng tạo. Màn hình chính hỗ trợ NVIDIA G-SYNC®, đảm bảo trải nghiệm hình ảnh ổn định, không còn gặp phải tình trạng xé hình và chơi game mượt mà.

Với 2 màn hình 16inch và bàn phím không dây có thể tháo rời, các game thủ có thể sử dụng với nhiều cách khác nhau. Từ laptop truyền thống cho đến setup làm việc với 2 màn hình, hay thậm chí chia sẻ nội dung với người đối diện, ROG Zephyrus Duo sẵn sàng cho mọi nhu cầu đa nhiệm không giới hạn của game thủ, các nhà sáng tạo, lập trình viên, vận hành sản xuất với yêu cầu khắc khe nhất.

Sức mạnh của ROG Zephyrus Duo đến từ vi xử lý Intel thế hệ mới kết hợp cùng GPU lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop

Sức mạnh của ROG Zephyrus Duo đến từ vi xử lý Intel thế hệ mới kết hợp cùng GPU lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, cho phép xử lý mượt mà các tựa game nặng, tác vụ sáng tạo nội dung và khối lượng công việc AI chuyên sâu. Đây là cỗ máy được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu hiệu năng cao nhất trong một thiết kế độc đáo và linh hoạt.

Và để tối ưu hiệu suất trong mọi tình huống, Zephyrus Duo được trang bị hệ thống tản nhiệt ROG Intelligent Cooling với buồng hơi với keo kim loại lỏng, hai quạt làm mát và tấm làm mát graphite chuyên dụng. Tất cả được kết hợp một cách khoa học để duy trì hiệu năng ổn định, mang đến sự linh hoạt tối đa khi làm việc, giải trí và sáng tạo không giới hạn.

Bộ đôi laptop gaming mỏng nhẹ nhất ROG Zephyrus G14 & G16

Bộ đôi laptop gaming mỏng nhẹ nhất ROG Zephyrus G14 & G16 cũng sẽ được trang bị Intel Core Ultra 300 Series nhằm tái định nghĩa hiệu năng trong thân máy gọn nhẹ, sức mạnh xử lý thế hệ mới cùng màn hình ROG Nebula HDR cao cấp, mang đến cho các game thủ một chiếc laptop gaming cực mỏng nhẹ.

Cụ thể, bộ đôi ROG Zephyrus G14 & G16 2026 được trang bị vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra 9 386H mới nhất với thiết kế chiplet hoàn toàn mới vừa mạnh mẽ để xử lý mọi tác vụ, vừa tối ưu thời lượng pin, đúng với những gì mà người dùng mong đợi ở một chiếc laptop gaming ROG Zephyrus.

Kết hợp với GPU lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, hỗ trợ các công nghệ mới nhất từ Ray Tracing đến DLSS 4. Công suất tiêu thụ TGP cũng được nâng cao lên đến 23%, từ 120W lên tới 130W trên Zephyrus G14 và 130W lên tới 160W trên Zephyrus G16, bộ đôi ROG Zephyrus sẵn sàng chinh phục mọi tựa game AAA.

Màn hình của ROG Zephyrus G14 và G16 2026 cũng được nâng cấp lên tiêu chuẩn ROG Nebula HDR cao cấp

Màn hình của ROG Zephyrus G14 và G16 2026 cũng được nâng cấp lên tiêu chuẩn ROG Nebula HDR cao cấp, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời với chuyển động mượt mà, màu sắc ấn tượng và hình ảnh sắc nét trong cả phim và game. Cụ thể, màn hình OLED 3K/120Hz trên G14 và 2.5K/240Hz trên G16 có độ sáng tối đa 1100 nits, độ phủ màu 100% DCI-P3, đạt chuẩn VESA DisplayHDR™ True Black 1000 giúp mọi nội dung SDR/HDR khi chơi game và xem phím được tái hiện sống động, giàu chiều sâu và độ tương phản ấn tượng. Delta E < 1 đảm bảo độ chính xác màu sắc ở mức tối đa, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong công việc sáng tạo chuyên nghiệp.

Về thiết kế, ROG Zephyrus G14 & G16 2026 vẫn là những chiếc laptop gaming mỏng nhẹ cao cấp với khung nhôm CNC nguyên khối với trọng lượng chỉ từ 1,5kg cho G14 và chưa đến 2kg cho G16, đảm bảo độ bền và tính di động vượt trội. Đồng thời, ROG Zephyrus 2026 cũng được nâng cấp nhẹ với bản lề EasyLift thế hệ mới cho thao tác mở máy mượt mà, đồng thời tối ưu luồng gió làm mát tốt hơn. Hệ thống Slash Lighting với 35 vùng LED độc lập có thể tùy chỉnh mang đến khả năng cá nhân hóa đậm chất ROG.

ROG Flow Z13 KJP là thành phẩm của ROG cùng KOJIMA PRODUCTIONS

ROG Flow Z13 KJP là thành phẩm của ROG cùng KOJIMA PRODUCTIONS, là sự kết hợp của triết lý For Those Who Dare cùng tầm nhìn From Sapiens to Ludens, giúp game thủ dám thử nghiệm, sáng tạo và định nghĩa lại giới hạn của game cũng như phần cứng gaming, For Ludens Who Dare.

Đặc biệt, dưới bàn tay của nghệ sĩ huyền thoại Yoji Shinkawa, ROG Flow Z13 KJP sở hữu khung nhôm CNC với các đường cắt góc cạnh đặc trưng, kết hợp vật liệu carbon fiber và kiểu chữ đậm chất tương lai, tạo nên dấu ấn thiết kế khác biệt và tạo dấu ấn riêng mang đậm tinh thần Hideo Kojima. Theo đó, từng chi tiết được hoàn thiện như một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh tinh thần Ludens, nơi công nghệ, sáng tạo và cá tính hòa quyện trong một thiết bị gaming mang đậm bản sắc.

Cùng với ROG Flow Z13 KJP, bộ phụ kiện gaming gear độc quyền được thiết kế bởi Yoji Shinkawa và KOJIMA PRODUCTIONS

ROG Flow Z13 KJP không chỉ khẳng định tinh thần tiên phong công nghệ với AMD Ryzen™ AI Max+ 395, cùng bộ nhớ RAM hợp nhất 128GB, mang đến sức mạnh vượt trội không chỉ cho gaming, sáng tạo nội dung mà cả các tác vụ AI. Sự kết hợp với màn hình Nebula 2.5K 180Hz, 100% DCI-P3 và thiết kế 2-in-1 bàn phím tháo rời giúp Flow Z13 KJP minh chứng sự đột phát của ROG trong việc định hình trải nghiệm gaming và sáng tạo của tương lai.

Cùng với ROG Flow Z13 KJP, bộ phụ kiện gaming gear độc quyền được thiết kế bởi Yoji Shinkawa và KOJIMA PRODUCTIONS bao gồm tai nghe ROG Delta II-KJP với sắc trắng táo bạo, chuột ROG Keris II Origin-KJP Edition phối màu vàng–xám–trắng tinh tế và bàn di chuột ROG Scabbard II XXL-KJP… đã mang biểu tượng Ludens đặc trưng hướng đến tương lai.

Toàn bộ phụ kiện đều mang dấu ấn minh họa thủ công của Shinkawa cùng thông điệp For Ludens Who Dare, dành riêng cho cộng đồng hâm mộ game của Hideo Kojima.

ASUS cho biết, các dòng Laptop ASUS ROG giới thiệu tại CES 2026 sẽ sớm có mặt trên toàn thế giới.