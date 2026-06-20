ROG Zephyrus Duo mở rộng không gian làm việc với thiết kế hai màn hình

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, ASUS ROG giới thiệu Zephyrus Duo 2026, mẫu laptop gaming sở hữu thiết kế hai màn hình 16 inch trong cùng một thân máy. Đây là điểm khác biệt lớn của sản phẩm khi hướng tới nhu cầu chơi game, sáng tạo nội dung và xử lý các tác vụ chuyên sâu.

ROG Zephyrus Duo được trang bị cơ chế bản lề 320 độ cùng chân đế hợp kim có khả năng dựng màn hình phụ theo góc 90 độ. Thiết kế này giúp người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều chế độ sử dụng, từ chơi game, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video đến làm việc với các công cụ AI.

ASUS ROG giới thiệu Zephyrus Duo 2026

Cả hai màn hình trên thiết bị đều sử dụng tấm nền OLED độ phân giải 3K, hỗ trợ cảm ứng, tần số quét 120Hz và đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000. Khả năng tái tạo màu với độ phủ 100% DCI-P3 giúp máy đáp ứng các yêu cầu về hình ảnh trong công việc đồ họa chuyên nghiệp.

Về hiệu năng, Zephyrus Duo sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H thuộc thế hệ Panther Lake với 16 nhân, 16 luồng, kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Card đồ họa mới dựa trên kiến trúc Blackwell hỗ trợ các công nghệ đồ họa thế hệ mới, đồng thời tăng khả năng xử lý các tác vụ AI nhờ NPU tích hợp với hiệu suất lên đến 50 TOPS

ASUS ROG Zephyrus Duo 2026, sở hữu thiết kế hai màn hình trong cùng một thân máy

Để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, ASUS trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, keo kim loại lỏng và hai quạt làm mát. Thiết kế luồng khí bên trong kết hợp lớp phủ cách nhiệt giúp duy trì hiệu suất trong quá trình sử dụng lâu dài.

Zephyrus G14 và G16 kết hợp hiệu năng cao với thiết kế mỏng nhẹ

Bên cạnh Zephyrus Duo, ASUS ROG cũng giới thiệu bộ đôi Zephyrus G14 và Zephyrus G16 hướng đến người dùng cần sự cân bằng giữa sức mạnh và tính di động.

Hai mẫu máy sử dụng khung hợp kim nhôm nguyên khối 100%, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Zephyrus G14 có trọng lượng từ 1,58 kg, trong khi Zephyrus G16 bắt đầu từ 1,85 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Bộ đôi ASUS ROG Zephyrus G14 và G16

Cả hai sản phẩm đều sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H và được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series. Trong đó, Zephyrus G14 hỗ trợ GPU lên đến RTX 5080, còn Zephyrus G16 có tùy chọn RTX 5090. Sự kết hợp này giúp thiết bị đáp ứng các tựa game hiện đại, phần mềm đồ họa và các công cụ sáng tạo nội dung.

Hệ thống tản nhiệt ROG Intelligent Cooling tiếp tục được nâng cấp trên thế hệ mới. Zephyrus G16 sử dụng tản nhiệt buồng hơi, trong khi G14 được trang bị bốn ống dẫn nhiệt hiệu suất cao cùng quạt Arc Flow 2.0. Các giải pháp này giúp máy duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng.

Màn hình OLED và công nghệ AI hướng đến trải nghiệm thế hệ mới

ROG Zephyrus G14 và G16 được trang bị màn hình OLED thuộc dòng ROG Nebula HDR. Zephyrus G14 sở hữu độ phân giải 3K với tần số quét 120Hz, còn Zephyrus G16 hỗ trợ độ phân giải 2.5K cùng tần số quét lên đến 240Hz.

Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1100 nit, thời gian phản hồi 0,2ms, hỗ trợ NVIDIA G-SYNC nhằm giảm hiện tượng xé hình khi chơi game. Khả năng hiển thị màu đạt 100% DCI-P3 cùng chuẩn Pantone giúp thiết bị phục vụ tốt các công việc liên quan đến hình ảnh và video.

ASUS ROG Zephyrus G14 và G16 là những chiếc laptop ROG đầu tiên được trang bị màn hình OLED

Ngoài phần cứng, bộ ba Zephyrus mới còn được trang bị các công nghệ kết nối hiện đại như Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 và đầu đọc thẻ SD UHS-II. Viên pin dung lượng 90Wh trên Zephyrus Duo cũng giúp kéo dài thời gian sử dụng trong quá trình làm việc và giải trí.

Với loạt nâng cấp từ thiết kế, màn hình đến nền tảng phần cứng, ASUS ROG Zephyrus 2026 hướng tới nhóm laptop gaming cao cấp thế hệ mới, nơi hiệu năng, khả năng sáng tạo và ứng dụng AI được kết hợp trong một thiết bị di động.