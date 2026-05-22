Mẫu laptop gaming hai màn hình, trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS có gì?

Để sở hữu mẫu laptop gaming đình đám này, bạn phải bỏ ra số tiền cực khủng, lên đến gần 200 triệu đông ( 199,990,000 đồng) để sở hữu một phiên bản duy nhất với cấu hình Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5090 24GB, 64GB RAM và 2TB SSD. Nếu đặt trước bạn sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành quốc tế trị giá 3,190,000 đồng.

Theo đại diện ASUS, Republic Of Gamers (ROG) sẽ chính thức mở đặt trước cho siêu phẩm ROG Zephyrus Duo (GX651), mẫu laptop gaming hai màn hình 16inch đầu tiên trên thế giới từ hôm nay. Đây là chiếc laptop gaming đỉnh cao hướng đến game thủ và các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mong muốn một thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ và khả năng đa nhiệm không giới hạn mọi lúc, mọi nơi.

ROG Zephyrus Duo sở hữu hai màn hình OLED 16inch siêu đa nhiệm

Thiết kế cao cấp với hai màn hình siêu đa nhiệm

ROG Zephyrus Duo sẽ định nghĩa lại trải nghiệm làm việc di động nhờ việc tích hợp hai màn hình OLED cao cấp, mang lại tổng diện tích hiển thị lên đến hơn 21 inch. Hai màn hình được kết nối với nhau bởi bản lề linh hoạt hỗ trợ góc xoay 320° và chân đế tích hợp 90° cho phép sử dụng máy với 5 chế độ sử dụng chuyên biệt, đó là chế độ hai màn hình, chế độ laptop, chế độ chia sẻ 180°, chế độ sách và chế độ lều, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của người dùng.

Toàn bộ thân máy được chế tác từ nhôm cao cấp được CNC tinh xảo với phối màu xám Stellar Grey sang trọng, kết hợp cùng dải đèn Slash Lighting 35 vùng độc lập và thiết kế 2 màn hình độc nhất tạo nên vẻ ngoài cao cấp và độc đáo thu hút mọi ánh nhìn. Bàn phím không dây đi kèm của máy có độ mỏng chỉ 5.1mm nhưng sở hữu hành trình phím sâu 1.7mm, có thể tháo rời và sử dụng không dây qua Bluetooth.

Hai màn hình được kết nối với nhau bởi bản lề linh hoạt hỗ trợ góc xoay 320° và chân đế tích hợp 90° cho phép sử dụng máy với 5 chế độ sử dụng chuyên biệt

Màn hình ROG Nebula HDR với tấm nền OLED cảm ứng

Cả hai tấm nền trên máy đều đạt chuẩn ROG Nebula HDR OLED với độ phân giải 3K tuyệt đẹp, cùng tính năng cảm ứng mượt mà. Với tần số quét 120Hz, thời gian phản hồi siêu tốc 0.2ms và công nghệ chống xé hình NVIDIA® G-SYNC trên màn hình chính, mọi chuyển động trong game đều sắc nét, không bóng mờ.

Đối với đồ họa chuyên nghiệp, cả 2 màn hình đều có độ phủ màu 100% DCI-P3, độ sai lệch màu Delta E < 1, đạt chuẩn Pantone, độ sáng cực đỉnh 1100 nits cùng chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 1000 mang đến khả năng hiển thị màu sắc sống động, đồng nhất trên từng điểm ảnh với chất lượng hiển thị sắc đen sâu thẳm chân thực.

Đối với đồ họa chuyên nghiệp, cả 2 màn hình đều có độ phủ màu 100% DCI-P3, độ sai lệch màu Delta E < 1, đạt chuẩn Pantone

Chinh phục mọi tác vụ

ROG Zephyrus Duo được trang bị cấu hình cao cấp và mạnh mẽ nhất hiện nay với bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H mới nhất với 16 nhân xử lý mượt mà mọi tác vụ đồ họa và render 3D nặng cùng thời lượng pin ấn tượng. Sức mạnh đồ họa được đẩy lên mức tối đa nhờ card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU với 24GB VRAM GDDR7 cùng các tính năng AI đột phá như DLSS 4.5 và Ray Tracing thế hệ thứ 4.

Hệ thống tản nhiệt thông minh ROG Intelligent Cooling được tái thiết kế với tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) cỡ lớn, tấm phủ graphite nano cách nhiệt và keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp máy luôn mát mẻ khi vận hành ở thiết lập tối đa.

ROG Zephyrus Duo (GX651) với vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5090 24GB, 64GB RAM LPDDR5X và 2TB SSD sẽ có giá bán từ 199,990,000 đồng.

ROG Zephyrus Duo (GX651) với vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5090 24GB, 64GB RAM LPDDR5X và 2TB SSD sẽ có giá bán từ 199,990,000 đồng.

Khách hàng cón thể đặt hàng qua ASUS Store Online, các cửa hàng ASUS/ROG Exclusive Store và các đại lý trên toàn quốc.

Khách hàng đặt sớm từ hôm nay đến 14 tháng 6 sẽ nhận thêm 1 năm bảo hành quốc tế trị giá 3,190,000 đồng.

Chi tiết về chương trình và sản phẩm tham khảo tại đây.