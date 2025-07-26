ASUS khai trương ROG Exclusive Store đầu tiên tại Việt Nam

Đồng thời, tại đây còn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia ROG, đem đến trải nghiệm mua sắm hoàn hảo cho khách hàng. Bên cạnh các khu trải nghiệm sản phẩm, ROG Exclusive Store còn là điểm đến dành cho cộng đồng game thủ và người yêu công nghệ, nơi họ có thể đắm chìm trong những trận game gay cấn, giao lưu đam mê hoặc đơn giản tận hưởng không gian sản phẩm cao cấp.

ROG Exclusive Store tọa lạc tại 158-160 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh

Là thương hiệu gaming hàng đầu tại Việt Nam, ASUS ROG sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và đột phá, từ các mẫu laptop gaming cao cấp, linh kiện PC chất lượng đến thiết bị ngoại vi và phụ kiện công nghệ tiên tiến. Chỉ trong quý 2 vừa qua, ASUS ROG chiếm tới 28% thị phần laptop gaming toàn quốc và dẫn đầu trong phân khúc laptop gaming RTX 50 series cao cấp, thể hiện vị thế vững chắc cùng sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng game thủ.

Với không gian gaming với trải nghiệm toàn diện

Phát biểu tại sự kiện, ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào) cho biết: “Khác biệt so với những dòng sản phẩm dành cho người dùng phổ thông, ROG không chỉ tập trung vào cấu hình kỹ thuật mà còn là biểu tượng của tinh thần chiến binh, sự sáng tạo và đổi mới không ngừng trong cộng đồng game thủ. Thông qua ROG Exclusive Store, chúng tôi mang đến một không gian trải nghiệm đậm chất gaming, nơi game thủ có thể tận hưởng công nghệ tiên tiến kết hợp cùng thiết kế độc đáo và những hoạt động kết nối cộng đồng sôi động. Mục tiêu của ROG là tạo nên một ‘ngôi nhà thứ hai’ dành riêng cho game thủ – nơi họ có thể thỏa sức khám phá, giao lưu và thể hiện cá tính cá nhân.”

Ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào)

Với diện tích hơn 184m², cửa hàng ROG Exclusive Store được thiết kế tối ưu nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách hàng để thuận tiện khám phá trọn vẹn hệ sinh thái ROG. Tại đây, người dùng có thể trực tiếp thử nghiệm các dòng laptop gaming mới nhất, linh kiện phần cứng PC đẳng cấp cùng thiết bị ngoại vi và phụ kiện đặc trưng.

Mô hình ROG Exclusive Store là hệ thống cửa hàng trải nghiệm gaming cao cấp được ASUS phát triển tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, phối hợp cùng các đại lý phân phối địa phương nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội. Tại Việt Nam, ROG Exclusive Store đánh dấu bước ngoặt chiến lược, không chỉ mở rộng mạng lưới bán lẻ mà còn xây dựng một không gian đậm chất gaming, dành riêng cho những người chơi đam mê hiệu năng tối ưu và phong cách cá nhân hóa, góp phần nâng tầm thị trường gaming trong nước.

Ông Eric Lee chia sẻ thêm rằng: "Chúng tôi coi ROG Exclusive Store là một chiến lược cốt lõi nhằm củng cố và mở rộng vị thế dẫn đầu của ASUS ROG trên thị trường gaming Việt Nam. Thông qua sự hợp tác chiến lược với đối tác An Phát Computer, chúng tôi kỳ vọng không chỉ phát triển mạng lưới phân phối hiệu quả mà còn tạo dựng trải nghiệm chuyên biệt, đáp ứng đúng nhu cầu ngày càng cao của game thủ tại các khu vực đô thị trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đây là nền tảng để ROG tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và mở rộng cộng đồng game thủ một cách sâu rộng và bền vững hơn."

ROG Exclusive Store còn được xây dựng như một không gian cộng đồng sống động

Trước sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng của cộng đồng game thủ Việt Nam, cùng với sự hiện diện ngày càng lớn của các nhóm như eSports, streamer, content creator và những người đam mê công nghệ… ASUS ROG luôn đồng hành và tiên phong mang đến những sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm đỉnh cao, giúp người dùng Việt tiếp cận môi trường chơi game toàn diện và chuyên nghiệp nhất.

ROG Exclusive Store còn được xây dựng như một không gian cộng đồng sống động, nơi các game thủ và người yêu công nghệ có thể gặp gỡ, giao lưu, cùng tham gia vào các hoạt động thi đấu sôi nổi, workshop chuyên sâu, các giải đấu mini tournament và trải nghiệm sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

Trong tháng đầu tiên khai trương (từ 26/7 – 31/8), khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm các dòng laptop gaming cao cấp, các linh kiện gaming tiên tiến nhất cùng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 50% và bốc thăm may mắn nhận quà giá trị.

Sự kiện thường niên ROG Day mùa 4 cũng sẽ tiếp tục được tổ chức từ 27/7 đến 12/8

Đại diện ASUS cũng tiết lộ, sự kiện thường niên ROG Day cũng tiếp tục được tổ chức mùa thứ tư với chủ đề “Season 4: Infinite Arena” diễn ra từ ngày 27/7 đến 12/8. Chuỗi hoạt động sôi nổi bao gồm giải đấu Đấu Trường Chân Lý với sự tham gia của streamer Em Chè ĐTCL, các buổi trải nghiệm game thực tế và các chương trình khuyến mãi độc quyền chỉ có tại ROG Exclusive Store, mang đến cơ hội trải nghiệm cùng nhận quà hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng game thủ.