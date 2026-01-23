Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính cho lao động giúp việc tại Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Châu Á hiện chiếm khoảng 40% lực lượng lao động giúp việc gia đình trên toàn thế giới – một lực lượng giữ vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhiều gia đình tham gia thị trường lao động và thúc đẩy các hoạt động kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, phần lớn lao động giúp việc gia đình vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận các chương trình giáo dục tài chính bài bản.

Ông David Broom, Giám đốc Khối Khách hàng và Kênh phân phối Sun Life châu Á, chia sẻ:“Sứ mệnh của Sun Life là đồng hành cùng Khách hàng và cộng đồng trên hành trình đạt được sự an toàn tài chính trọn đời. Giáo dục tài chính, nâng cao hiểu biết và trao quyền cho cộng đồng chính là trọng tâm trong sứ mệnh đó. Thông qua hợp tác với Aflatoun International, chúng tôi có thể tiếp cận sâu rộng hơn đến những cộng đồng còn chưa được phục vụ đầy đủ.”

Ảnh minh họa.

Chương trình Brighter Financial Futures được triển khai trong vòng 12 tháng, với mục tiêu tiếp cận hơn 30.000 lao động giúp việc gia đình trên khắp châu Á. Thông qua các hội thảo giáo dục, bộ tài liệu hướng dẫn và các khóa đào tạo thực tiễn, chương trình giúp người tham gia từng bước nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Nội dung được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn làm việc của người lao động và được triển khai thông qua các tổ chức địa phương uy tín, nhằm đảm bảo giáo dục tài chính mang lại tác động tích cực, thiết thực và lâu dài tại từng thị trường.

Cam kết của Sun Life châu Á đối với chương trình này được xây dựng trên nền tảng thành công của sáng kiến “Dare to Dream”, phát triển thông qua quan hệ hợp tác với Uplifters – tổ chức từ thiện và nền tảng giáo dục trực tuyến có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên hỗ trợ lao động giúp việc gia đình nhập cư trên khắp châu Á.

Ông David Broom cho biết thêm: “Lao động giúp việc gia đình đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế – xã hội của khu vực. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn mang đến cho họ cơ hội tiếp cận các công cụ và nguồn lực cần thiết để đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt hơn, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng những cộng đồng bền vững và vững mạnh hơn.”

Quan hệ hợp tác với Aflatoun International đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong nỗ lực nâng cao hiểu biết tài chính của Sun Life trên toàn khu vực. Bên cạnh Uplifters, Sun Life sẽ tiếp tục công bố thêm các đối tác địa phương tại những thị trường khác trong năm 2026, trong khuôn khổ chương trình Brighter Financial Futures, nhằm kết nối các cộng đồng với các chương trình giáo dục tài chính được thiết kế phù hợp với bối cảnh và nhu cầu địa phương.

Chương trình đào tạo được triển khai thông qua hình thức trực tuyến kết hợp với các buổi học trực tiếp, tập trung trang bị cho người tham gia kiến thức tài chính thực tiễn và sự tự tin trong quản lý tiền bạc. Nội dung bao gồm xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp, chuẩn bị cho các mục tiêu tài chính trong tương lai, cũng như phòng tránh các hình thức vay mượn không chính thức và những chiêu trò lừa đảo phổ biến. Đồng thời, chương trình cũng góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro và thúc đẩy các mối quan hệ gia đình lành mạnh thông qua việc lập kế hoạch tài chính bền vững và giao tiếp hiệu quả.

Bà Kirsten Theuns, Giám đốc Phát triển & Quan hệ Đối tác Chiến lược của Aflatoun International, chia sẻ: “Giáo dục tài chính trao quyền cho cộng đồng ngay từ nền tảng. Khi được trang bị sự tự tin và các công cụ để quản lý tài chính cá nhân, lao động giúp việc gia đình có thể mở ra nhiều cơ hội mới – không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi rất vinh dự hợp tác cùng Sun Life và tin rằng đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới sự hòa nhập và toàn diện hơn trong toàn khu vực.”