Sun Life bổ nhiệm bà Lay Hoon Tan làm Tổng giám đốc tại Việt Nam

Trong vai trò mới, bà Lay Hoon Tan sẽ dẫn dắt Sun Life Việt Nam phát triển chiến lược tăng trưởng bền vững, hướng đến mục tiêu giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn - đúng với sứ mệnh toàn cầu của Sun Life.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm tại châu Á, bà Lay Hoon từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong các lĩnh vực then chốt như kênh phân phối, dịch vụ khách hàng, sản phẩm, marketing, quản trị rủi ro và vận hành tại nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia.

Bà Lay Hoon Tan.

Trước khi gia nhập Sun Life, bà là Phó Tổng Giám đốc Quản trị Rủi ro kiêm Trưởng bộ phận Rủi ro Kênh phân phối châu Á tại một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có mặt tại Việt Nam.

Ông Randy Lianggara, Chủ tịch các Thị trường mới nổi của Sun Life châu Á cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón bà Lay Hoon gia nhập Sun Life. Với kiến thức sâu sắc về thị trường Việt Nam và những thành tích nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm, bà sẽ là nhân tố quan trọng đưa Sun Life Việt Nam lên tầm cao mới, phục vụ ngày càng nhiều khách hàng hơn.”

Ông Randy cũng nhấn mạnh: “Sun Life đã và đang đầu tư mạnh mẽ để củng cố các giải pháp hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam. Tôi tin tưởng bà Lay Hoon sẽ tiếp tục phát triển các sáng kiến giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính và sức khỏe, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 mà Chính phủ đang triển khai.”

Phát biểu về vai trò mới, bà Lay Hoon Tan chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi trở thành một phần của Sun Life – thương hiệu được tin cậy với văn hóa và con người đồng lòng hướng đến Mục tiêu. Tôi cam kết cùng đội ngũ Sun Life Việt Nam mang lại những kết quả tích cực và giá trị lâu dài cho khách hàng cũng như ngành bảo hiểm.”

Bà Lay Hoon tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Định phí bảo hiểm tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Bà là thành viên của Hiệp hội Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ (Life Management Institute) và là chuyên gia hoạch định kế hoach tài chính.

Dự kiến, bà Lay Hoon sẽ chính thức gia nhập Sun Life Việt Nam từ tháng 8/2025, làm việc tại TP.HCM và báo cáo trực tiếp cho ông Randy Lianggara. Bà cũng sẽ tham gia Ban Điều hành Sun Life khu vực châu Á.