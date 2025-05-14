Đại học Phenikaa kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hướng tới mô hình đại học đa ngành chuẩn quốc tế

Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa; bà Lê Thị Minh Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phenikaa cùng các thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và đại diện các trường thành viên.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Đại học Phenikaa nhấn mạnh, việc bổ nhiệm lãnh đạo cho các trường trực thuộc là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển mô hình đại học theo chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, các đơn vị như Trường Kỹ thuật, Trường Kinh tế, Trường Công nghệ thông tin, Trường Ngoại ngữ - Khoa học xã hội và Trường Y - Dược Phenikaa chính thức đi vào vận hành, đóng vai trò thiết kế chương trình đào tạo, tổ chức nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác trong từng lĩnh vực chuyên môn.

Đây cũng là bước nối tiếp sau quyết định chuyển Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/4/2025, mở ra giai đoạn phát triển mới về tổ chức và quản trị đại học.

Tại buổi lễ, PGS.TS Hồ Xuân Năng khẳng định việc kiện toàn đội ngũ quản lý là điều kiện tiên quyết để vận hành hiệu quả mô hình đại học mới.

GS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Đại học Phenikaa khẳng định, Lễ công bố là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hoá chiến lược phát triển mô hình đại học theo chuẩn quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Đây là thời điểm then chốt để hiện thực hóa chiến lược phát triển Đại học Phenikaa giai đoạn 2025-2030 với ba trụ cột: đột phá về thể chế - hiệu quả trong vận hành - tự hào về thành tựu”. Lãnh đạo nhà trường đặt mục tiêu xây dựng Đại học Phenikaa trở thành mô hình đại học tư thục kiểu mẫu, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh quốc tế hóa, phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, hướng đến lọt Top 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, GS.TS Đỗ Quyết, Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa cam kết nỗ lực cao nhất để đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống, cùng xây dựng một môi trường học thuật hiện đại, gắn kết thực tiễn và tạo giá trị cho cộng đồng.

Sau hơn 5 năm tái cấu trúc và phát triển, Đại học Phenikaa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, từng bước nâng cao vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Sự kiện bổ nhiệm lãnh đạo các trường trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy vận hành, mà còn thể hiện quyết tâm của Đại học Phenikaa trong việc nâng tầm chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng một nền đại học đổi mới, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.