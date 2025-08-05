Phenikaa tuyển sinh sau Đại học: Thêm 11 ngành mới, hỗ trợ 50-100% học phí toàn khoá

Thêm 11 ngành mới, tổng số 27 ngành đào tạo sau đại học

Năm 2025, Đại học Phenikaa mở thêm 11 ngành mới, nâng tổng số ngành đào tạo sau đại học lên 27 ngành. Trong đó có 16 chương trình đào tạo Thạc sĩ với mức học phí dao động từ 60 - 72 triệu đồng/khóa và 11 chương trình đào tạo Tiến sĩ với mức học phí dao động từ 117 đến 240 triệu đồng/khóa.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Đại học Phenikaa triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học phí toàn khóa học. Theo đó, ứng viên học Thạc sĩ sẽ được nhận một trong các loại hỗ trợ học phí như sau:

Đại học Phenikaa mở thêm 11 ngành mới.

Miễn 100% học phí toàn khóa học đối với các ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa học, Khoa học vật liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật cơ điện tử, Luật kinh tế. Đây là những lĩnh vực mang tính nền tảng cho công nghiệp hiện đại và chuyển đổi số, nhưng lại đòi hỏi tư duy chuyên sâu, ít được đầu tư. Việc miễn hoàn toàn học phí chính là cách Phenikaa khích lệ sự phát triển trí tuệ, đam mê và tiềm năng bứt phá của những người tiên phong.

Miễn 100% học phí toàn khóa đối với ứng viên là cán bộ công tác tại Đại học Phenikaa có văn bản cử đi học với điều kiện bảo vệ luận văn trong thời gian đào tạo chính khóa và cam kết làm việc tại Đại học Phenikaa sau tốt nghiệp ít nhất 3 năm. Phenikaa không chỉ đầu tư vào đội ngũ hiện tại, mà còn xây dựng lực lượng kế cận gắn bó và trưởng thành cùng chính ngôi trường mình đang phụng sự. Đây không phải là học bổng, mà là lời cam kết song phương về lòng tin và trách nhiệm.

Đối với các CTĐT Thạc sĩ khác, Đại học Phenikaa giảm 50% học phí toàn khóa đối với ứng viên nhập học năm 2025.

Chính sách học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Đối với 11 chương trình đào tạo tiến sĩ, Nghiên cứu sinh sẽ được miễn 100% học phí toàn khóa học đối với tất cả các ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa học (CTĐT Năng lượng - Môi trường); Khoa học vật liệu; Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Khoa học máy tính; Vật liệu điện tử; Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử; Vật liệu cao phân tử và tổ hợp; Quản trị kinh doanh; Dược lý và Dược lâm sàng.

Không chỉ đầu tư vào khoa học công nghệ lõi - nơi sản sinh ra các công bố, bằng sáng chế, vật liệu mới…, Phenikaa còn mở rộng sang quản trị và y dược - những lĩnh vực gắn chặt với con người và đời sống. Miễn học phí ở bậc Tiến sĩ không đơn thuần là ưu đãi, mà là lời mời gọi những người thực sự khao khát tạo ra tri thức mới, không ngại đi vào vùng khó, vùng sâu của khoa học.

Bên cạnh hỗ trợ học phí, Đại học Phenikaa còn triển khai chính sách học bổng giá trị cao dành cho ứng viên tham gia chương trình sau đại học.

Học bổng dành cho ứng viên học Thạc sĩ áp dụng đối với học viên được một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Phenikaa đồng ý tiếp nhận làm trợ lý nghiên cứu (TLNC).

Học bổng Thạc sĩ TLNC (loại B3) (theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHP-KHCN ngày 30/07/2021): trị giá 96.000.000 đồng (bao gồm thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm các loại) chia đều cho 12 tháng hoặc 24 tháng, đáp ứng điều kiện nhận học bổng.

Với ứng viên học Tiến sĩ, học bổng áp dụng đối với nghiên cứu sinh (NCS) được một cán bộ của Đại học Phenikaa trực tiếp hướng dẫn.

Học bổng cho NCS được chia làm 3 mức B1, B2, B3 với thời lượng tối đa là 03 năm (theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHP-KHCN ngày 30/07/2021 và Quyết định số 187/QĐ- ĐHP-KHCN ngày 29/03/2021). Nghiên cứu sinh đáp ứng điều kiện sẽ được nhận mức học bổng loại B1 trị giá 282.000.000 đồng, mức học bổng loại B2 trị giá 175.000.000 đồng, và mức học bổng loại B3 trị giá 96.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh, chương trình đào tạo, học bổng và các điều kiện cụ thể sẽ được cập nhật trên website chính thức của Đại học Phenikaa: https://phenikaa-uni.edu.vn.