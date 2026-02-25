Honda NWF1: Xe tay ga phong cách cổ điển dành riêng cho phái nữ

Honda NWF1 định vị ở phân khúc tầm trung, tạo khác biệt so với các dòng xe tay ga thể thao 150 phân khối vốn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Thay vì nhấn mạnh yếu tố thể thao, Wuyang Honda xây dựng hình ảnh sản phẩm theo hướng lịch lãm và cá tính.

Hãng sử dụng tông màu xám ánh kim kết hợp các chi tiết màu nâu ở yên xe, ốp hông, sàn để chân và tay dắt, qua đó tạo nhận diện riêng cho mẫu xe mới.

Xe tay ga Honda NWF1 mang kiểu dáng cổ điển. Nguồn: Wuyang Honda

Thiết kế tổng thể của NWF150 theo phong cách cổ điển, với các đường nét thân xe mềm mại. Cụm đèn pha LED dạng tròn đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp chi tiết mạ crôm tạo điểm nhấn phía trước. Phía sau, xe trang bị đèn hậu LED tạo hình chữ U, tăng khả năng nhận diện khi vận hành trong đô thị. Bộ vành đúc đa chấu và tay dắt mạ crôm hoàn thiện diện mạo tổng thể.

Wuyang Honda cho biết mẫu xe này lấy cảm hứng từ hình ảnh yên ngựa, thể hiện rõ ở thiết kế yên bọc da phân tầng. Hãng định hướng NWF150 trở thành lựa chọn cho khách hàng tìm kiếm sự khác biệt so với các mẫu xe ga phổ thông hoặc xe tay ga thiên về phong cách thể thao.

Dù theo đuổi ngôn ngữ thiết kế cổ điển, Honda NWF150 vẫn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Xe sử dụng màn hình kỹ thuật số kích thước lớn, trong đó có phiên bản trang bị màn hình TFT hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Hãng cũng tích hợp hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey nhằm nâng cao tính tiện dụng và bảo mật.

Honda NWF150 được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Nguồn: Wuyang Honda

Về vận hành, NWF150 sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Nhà sản xuất cho biết khối động cơ này cung cấp khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp cả khi di chuyển hằng ngày lẫn các hành trình dài.

Hệ thống an toàn trên xe gồm phanh đĩa đơn cho cả hai bánh, trong đó bánh trước tích hợp chống bó cứng phanh ABS. Cấu hình treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau. Trang bị này hướng đến sự cân bằng giữa vận hành ổn định và cảm giác êm ái khi đi trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Honda xác nhận NWF150 sẽ mở bán tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026. Giá bán cụ thể sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt chính thức. Trước mắt, hãng chỉ phân phối mẫu xe này tại thị trường nội địa và chưa công bố kế hoạch xuất khẩu.

Honda NWF150 được thiết kế dành cho phái nữ. Nguồn: Wuyang Honda

Việc giới thiệu Honda NWF150 cho thấy Wuyang Honda tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Trung Quốc, nơi thị trường xe máy cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của nhiều thương hiệu nội địa và quốc tế. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng thiết kế và công nghệ, hãng xe Nhật Bản lựa chọn hướng đi kết hợp phong cách cổ điển với trang bị hiện đại để tạo lợi thế cạnh tranh.

Với cấu hình 150 phân khối, thiết kế khác biệt và danh mục trang bị tương đối đầy đủ, Honda NWF150 được xem là bước thử nghiệm quan trọng của Honda trong việc tái định hình hình ảnh xe tay ga cao cấp tại thị trường đông dân nhất thế giới.