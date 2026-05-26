Ba trụ cột hạ tầng, đổi mới và niềm tin quyết định tương lai kinh tế số Việt Nam

Trước hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và đối tác công nghệ quy tụ tại GSMA Digital Summit Hanoi 2026 sáng 26/5/2026, ông Julian Gorman mở đầu bằng một câu hỏi lý do GSMA chọn Hà Nội cho hội nghị thượng đỉnh khu vực lần này.

Ông Julian Gorman phát biểu về kinh tế số Việt Nam tại GSMA Digital Summit Hanoi 2026

Theo ông, kinh tế số Việt Nam đóng góp 18,2% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2024, và với đà tăng trưởng hiện tại cùng khung chính sách đã được định hình, mục tiêu đưa tỷ lệ đóng góp lên 30% vào năm 2030 hoàn toàn nằm trong tầm thực hiện được.

Mục tiêu 30% GDP vào năm 2030 phản ánh kết quả hội tụ của nhiều yếu tố đồng thời, từ lực lượng lao động có kỹ năng ngày càng mở rộng, hạ tầng viễn thông tiệm cận mức phủ sóng hơn 80% dân số cho đến cam kết kiên định từ phía Chính phủ về đổi mới hạ tầng, an ninh mạng cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chế tạo thông minh.

Phân tích của ông Gorman đặt câu chuyện Việt Nam vào đúng thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu chịu áp lực tái cấu trúc rất lớn do các biến động địa chính trị. Các dòng vốn đầu tư tìm kiếm điểm đến mới, Việt Nam đang chứng minh khả năng chuyển mình từ một mắt xích sản xuất chi phí thấp thành một nút chiến lược trong hệ sinh thái công nghệ số toàn cầu, với các hoạt động tạo ra giá trị cao về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chế tạo thông minh đang dần hình thành.

Ông Gorman dành phần trọng tâm trong bài phát biểu để chỉ ra quy mô tăng trưởng tự nó không đủ để giữ vững vị thế cạnh tranh trong tương lai gần. Từ góc nhìn đó, ông xác định ba trụ cột quan trọng quyết định giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam trong cuộc đua kinh tế số toàn khu vực.

Các đại biểu, lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác công nghệ chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu khai mạc GSMA Digital Nation Summit Hanoi 2026

Trụ cột thứ nhất là hạ tầng số: Mạng lưới viễn thông hiện đại đã mang trên mình trọng trách lớn, trở thành xương sống hình thành năng suất lao động, hỗ trợ các ứng dụng công nghiệp thế hệ mới và tạo điều kiện cho nền kinh tế dịch chuyển sang các lĩnh vực đòi hỏi hạ tầng dữ liệu lớn và vận hành bằng trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo GSMA nhận định hạ tầng số tiên tiến cùng kết nối thế hệ kế tiếp sẽ là yếu tố phân định Việt Nam có nắm giữ được những hoạt động tạo ra giá trị cao hay vẫn chỉ dừng lại ở vị trí một mắt xích hiệu quả về chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trụ cột thứ hai là đổi mới sáng tạo, gắn liền với hành trình chuyển dịch từ Open RAN sang AI-RAN, tức là từ các kiến trúc mạng mở sang các hệ thống mạng được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Ông Gorman đi thẳng vào trọng tâm về cách các khoản đầu tư rất lớn vào AI có thể chuyển hóa thành tác động kinh doanh có thể đo lường được và mở rộng theo quy mô. Ông cho biết câu trả lời nằm ở khả năng chuyển từ các dự án thí điểm nhỏ sang các nền tảng triển khai đại trà, và đó là thách thức mà cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân tại Việt Nam đều cần đối mặt trực tiếp.

Trụ cột thứ ba là niềm tin số, ông Gorman phân tích và lý giải rằng tổng thiệt hại toàn cầu từ lừa đảo trực tuyến trong năm ngoái đang tiệm cận mức 1/2 nghìn tỷ USD, và trước thực tế đó, niềm tin số không còn là vấn đề mang tính phụ trợ hay tùy chọn mà là điều kiện tiên quyết để các dịch vụ số vận hành và phục vụ được toàn bộ xã hội. Ông khẳng định thông qua các sáng kiến như GSMA Open Gateway, tổ chức đang nỗ lực đảm bảo các quốc gia số được xây dựng trên nền tảng vững chắc, an toàn và có khả năng bao quát mọi tầng lớp dân cư, để cả người dân lẫn doanh nghiệp đều đặt niềm tin thực sự vào hệ sinh thái số.

Đại diện GSMA nhấn mạnh tương lai số của Việt Nam sẽ không được xây dựng bởi riêng một tổ chức nào mà phải đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, nhà đổi mới và và toàn thể xã hội.

GSMA Digital Summit Hanoi 2026 kéo dài từ 8 giờ 45 đến 18 giờ ngày 26/5/2026 với bốn phiên thảo luận chuyên sâu, hơn 20 diễn giả đến từ Viettel, Ericsson, NTT DOCOMO, Qualcomm, Mobifone, và nhiều tổ chức nghiên cứu, xoay quanh ba trục chủ đề chính là xây dựng kinh tế số giá trị cao, phát triển hệ sinh thái số tin cậy và triển khai 5G theo quy mô thực tiễn.