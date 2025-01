Huawei Cloud sẽ tiếp sức cho nền kinh tế số Việt Nam

Hội thảo & Triển lãm Internet Day là sự kiện được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Trong bối cảnh Bộ TT&TT đã định hướng 5 không gian tăng trưởng chính của các doanh nghiệp công nghệ số và viễn thông trong 10 năm tới (bao gồm: Điện toán Đám mây, Nền tảng số, Thương mại điện tử, Công nghệ Make in Vietnam, An ninh mạng), năm nay sự kiện được tổ chức với chủ đề “Không gian mới, Cơ hội mới cho Internet Việt Nam” (Internet Vietnam: New Spaces, New Opportunities).

Ông Li Chufei - Giám đốc Kinh doanh Huawei Cloud Đông Nam Á phát biểu tại sự kiện Internet Day 2023

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, tham gia trình bày các tham luận về những công nghệ mới đang định hình nền kinh tế số, đã thu hút hơn 1.000 lãnh đạo và các chuyên gia cấp cao tham dự.

Tham gia sự kiện, ông Li Chufei - Giám đốc Kinh doanh Huawei Cloud Đông Nam Á đã có những chia sẻ về cách thức công nghệ điện toán đám mây có thể thúc đẩy các doanh nghiệp tăng trưởng và chia sẻ thịnh vượng, cũng như trao quyền cho nền kinh tế số Việt Nam. Ông cho biết, Huawei Cloud hiện là nhà cung cấp công nghệ đám mây phát triển nhanh nhất, là Top 5 nhà cung cấp dịch vụ đám mây trên toàn cầu.

Từ năm 2020, Huawei Cloud đã liên tục đổi mới và nâng cấp các khả năng kỹ thuật dựa trên giải pháp đám mây toàn diện của mình, triển khai hơn 220 dịch vụ đám mây và 210 giải pháp thông minh. Từ những nỗ lực đó, Huawei Cloud duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu đạt 3,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023, mở rộng 62% tệp khách hàng và 80% tệp đối tác trong vòng 4 năm qua tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 75% trong số Top 50 công ty truyền thông kỹ thuật số lớn nhất thế giới, 90% trong số Top 50 công ty thương mại điện tử, 85% trong số Top 50 công ty sản xuất game, cùng 300 doanh nghiệp tài chính và 120 hãng vận chuyển,… đã và đang lựa chọn hợp tác cùng Huawei Cloud.

Ông Li Chufei cũng nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng đám mây chính là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Để củng cố nền tảng ngày càng vững chắc, Huawei Cloud đã không ngừng chung tay với các đối tác để cung cấp giải pháp thúc đẩy kinh doanh trên toàn cầu.

Cụ thể, mới đây nhất, Huawei Cloud đã hợp tác cùng Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), tiếp tục bổ sung thêm những sản phẩm mới vào danh mục cơ sở đám mây gốc hiện có, bao gồm: Cloud Container Instance (CCI) và Cloud Container Engine (CCE Turbo). Thông qua việc hợp tác với các nhà mạng hàng đầu thế giới, Huawei cũng cam kết xây dựng mạng linh hoạt, chất lượng cao và đáng tin cậy nhằm nâng cấp trải nghiệm truy cập cho người dùng toàn cầu trong các lĩnh vực truyền thông, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, giải trí và giáo dục trực tuyến,…

Huawei Cloud KooVerse là cơ sở hạ tầng đám mây gói gọn trong một dịch vụ đem lại khả năng truy cập trên toàn cầu, cho phép độ trễ ở mức thấp, chỉ 50ms trên toàn thế giới, thậm chí nhiều nơi giảm xuống dưới 5ms. Hiện tại, Huawei Cloud KooVerse đã có 2.800 nút mạng phân phối nội dung (CDN node), bao phủ 84 vùng khả dụng thuộc 30 khu vực trên thế giới.

Để khai thác và tối ưu hóa tiềm năng của Huawei Cloud KooVerse, Huawei Cloud đã thiết kế mô hình kết nối toàn diện với nhiều đối tác và cung cấp mọi thứ như một dịch vụ, bao gồm: IaaS (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ), PaaS (Nền tảng như một dịch vụ) và SaaS (Phần mềm như một dịch vụ); AI (Trí tuệ nhân tạo) và Big Data (Dữ liệu lớn); Hybrid Cloud (Đám mây lai) và IoT (Internet Vạn vật), Bảo mật và Tuân thủ các quy tắc. Từ đó, Huawei Cloud hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực dễ dàng tiếp cận để chuyển đổi số và tăng trưởng thông qua các giải pháp đám mây ổn định, tin cậy, an toàn và bền vững trong mọi kịch bản.

Ông Li Chufei nhận định công nghệ Cloud sẽ là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của các doanh nghiệp

Chưa dừng lại ở đó, giải pháp Huawei Cloud còn khai thác sức mạnh của điện toán đa dạng để phù hợp với mọi kịch bản, bao gồm “X86 + ARM + GPU” để tạo ra các cơ sở hạ tầng điện toán đám mây tích hợp đầy đủ tính năng (Full Capability Cloud Pool), công nghệ đám mây cục bộ theo nhu cầu người dùng (Local Cloud On Demand), cho đến công nghệ đám mây ứng dụng tại nhà (Bring Huawei Cloud to Home).

Để dễ dàng hơn cho đối tác và khách hàng, Huawei Cloud tăng tốc hiện đại hóa ứng dụng với bốn tệp: CodeArts dành cho phần mềm, DataArts dành cho dữ liệu, ModelArts dành cho AI và MetaStudio dành cho nội dung kỹ thuật số. Mỗi tệp này đều bao gồm một loạt các dịch vụ và tính năng đám mây đầy sáng tạo.

Trong bối cảnh bùng nổ truy cập internet trong kỷ nguyên di động thông minh hiện nay, Huawei Cloud cũng đã sớm kích hoạt chiến lược “Mobile First - Ưu tiên ứng dụng di động” giúp các doanh nghiệp phát triển tối ưu các ứng dụng trên di động, thúc đẩy ang trưởng theo cấp số nhân về kết nối và trao đổi thông tin. Thời gian triển khai các tính năng theo kịch bản tích hợp sẵn được rút ngắn từ vài tháng xuống còn vài tuần, hỗ trợ quá trình tiếp thị chính xác và kiểm soát rủi ro hiệu quả cũng như tối ưu hóa ứng dụng liên tục, dễ dàng mở rộng và phát triển nhiều tình huống kinh doanh mới.

“Dịch chuyển lên đám mây là một trong những chìa khóa để các doanh nghiệp tạo ra sự tăng trưởng đột phá trên thị trường, đóng góp vào nền kinh tế số Việt Nam. Đồng thời, ông cũng tái khẳng định cam kết của Huawei Cloud trong việc mở khoá tiềm năng của các ngành công nghiệp thông minh bằng cách đổi mới sáng tạo cùng với khách hàng và đối tác, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp dữ liệu theo nguyên tắc cởi mở, hợp tác và chia sẻ thành công tại Việt Nam. Sức mạnh đám mây của Huawei không chỉ thể hiện qua cơ sở hạ tầng đám mây đầy đủ với chi phí triển khai tối ưu và lợi ích tối đa, mà còn nằm ở hệ sinh thái đối tác giàu kinh nghiệm từ toàn cầu đến địa phương, các dịch vụ hỗ trợ bản địa hóa với văn phòng và kỹ sư chuyên nghiệp.” Ông Li Chufei nhấn mạnh.

Ông Li Chufei cũng cho biết: “Tại Việt Nam, Huawei Cloud đang giới thiệu các công nghệ tiên tiến về đám mây và trí tuệ nhân tạo. Những công nghệ này đóng vai trò là chất xúc tác nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển như: Giải pháp Truyền phát Video, Giải pháp Fintech, Quy trình Tự động hóa Robot, Khả năng OCR. Ngoài ra với vai trò cầu nối, Huawei Cloud sẽ đưa nhiều khách hàng và đối tác hơn đến Việt Nam, hỗ trợ hệ sinh thái bản địa và phát triển nền kinh tế số. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, việc hợp tác và chia sẻ lợi ích với đối tác và khách hàng Việt Nam sẽ giúp dịch vụ đám mây phát triển nhanh hơn, tiếp cận nhiều cơ hội, tạo ra nhiều việc làm, không ngừng đóng góp cho nền kinh tế số, vì một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam”.