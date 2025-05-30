Hộ kinh doanh 'chạy đua' trước Nghị định 70 của Chính phủ

VNPT Posio - bộ giải pháp quản lý bán hàng “3 trong 1”

Hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang gấp rút tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp, tuân thủ quy định pháp lý, dễ dùng và tiết kiệm chi phí.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh nhanh chóng chuyển đổi, dễ dàng vận hành và tuân thủ đầy đủ yêu cầu pháp lý của quy định mới, VNPT cung cấp bộ giải pháp quản lý bán hàng “3 trong 1”, hỗ trợ toàn diện từ khâu bán hàng - phát hành hóa đơn - kế toán tài chính.

Thấu hiểu đặc thù hoạt động nhỏ lẻ của hộ kinh doanh, VNPT xây dựng một hệ sinh thái giải pháp khép kín, dễ triển khai, mà lại có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý theo Nghị định 70 và nâng cao năng lực vận hành.

Cụ thể bộ giải pháp gồm ba thành phần chính:

Thứ nhất, VNPT Posio là phần mềm bán hàng được thiết kế khoa học, dễ sử dụng, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh bán lẻ tối ưu hóa các quy trình bán hàng, thanh toán và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Do đó, hóa đơn sẽ được khởi tạo ngay thời điểm giao dịch. Đặc biệt, phần mềm có thể cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, tích hợp với thiết bị máy tính tiền, giúp người bán thao tác nhanh chóng mà không cần am hiểu công nghệ.

Thứ hai, VNPT Invoice POS là hệ thống phát hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có khả năng kết nối trực tiếp với Cơ quan Thuế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Ưu điểm nổi bật là thao tác phát hành đơn giản, hóa đơn tự động được gửi lên hệ thống quản lý của Cơ quan Thuế theo khung giờ cài đặt sẵn. Điều này giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và tránh các rủi ro liên quan đến thủ tục hành chính.

Thứ ba, VNPT HKD - Công cụ kế toán đơn giản, hỗ trợ hộ kinh doanh dễ dàng theo dõi tồn kho, quản lý chi phí, doanh thu và kê khai thuế. Toàn bộ dữ liệu được kế thừa tự động từ phần mềm bán hàng và hệ thống hóa đơn, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. VNPT HKD rất phù hợp với hộ kinh doanh nhỏ, không cần kế toán chuyên sâu vẫn có thể sử dụng thành thạo.

Đồng thời, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể sử dụng các giải pháp này bằng cách truy cập vào websitehttps://hkd.vnpt.vn/ và app mobile.

Bên cạnh đó, các công cụ trên đều hoạt động trên nền tảng cloud ,cho phép dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ tự động, không yêu cầu đầu tư thiết bị cồng kềnh, giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu.