Windows Insider Program tròn 11 tuổi: Hành trình của hàng triệu "Người tiên phong"

Windows Insider Program là gì?

Windows Insider Program được hiểu là "Người dùng nội bộ Windows" một chương trình kiểm thử phần mềm miễn phí do Microsoft cung cấp. Chương trình này cho phép người dùng Windows 10 và 11 đăng ký trải nghiệm các bản dựng tiền phát hành trước khi được phát hành chính thức gọi là Windows Insider Program. Khi tham gia chương trình này, người dùng sẽ được trải nghiệm các tính năng sớm nhất, được góp ý về trải nghiệm của mình cũng như được cập nhật phiên bản Windows mới nhất.

Người dùng trở thành kiến trúc sư của chính Hệ điều hành Mircrosoft Windows

Không chỉ là người dùng tiên phong sử dụng các phiên bản Windows mới nhất, các Insiders chính là những "beta tester chuyên nghiệp", cả cộng đồng cùng nhau xây dựng cùng trải nghiệm các tính năng còn đang phát triển, gửi phản hồi giá trị qua Feedback Hub, và truyền cảm hứng cho Microsoft không ngừng đổi mới.

Amanda Langowski, đại diện cho toàn bộ đội ngũ Windows Insider, đã chia sẻ trong thông điệp kỷ niệm:

“Tháng 10 là một trong những tháng yêu thích của tôi, khi chúng ta cùng dừng lại để suy ngẫm về cộng đồng tuyệt vời của các Windows Insiders nhân dịp kỷ niệm 11 năm của chương trình! Trong suốt 11 năm qua, hàng triệu Windows Insiders đã trải nghiệm trước các tính năng đang được phát triển, chia sẻ những phản hồi vô giá và truyền cảm hứng cho chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày nay, đồng thời không ngừng phát triển cho tương lai.

Nhìn về phía trước, chúng tôi cam kết thúc đẩy đổi mới và phát triển, giúp mọi người và tổ chức trên toàn cầu có thêm sức mạnh.

Chúng tôi đánh dấu dịp đặc biệt này bằng một điều gì đó thật ý nghĩa! Theo truyền thống, mỗi dịp kỷ niệm chúng tôi đều tạo ra bộ hình nền độc quyền dành cho Windows Insider, và năm nay cũng không ngoại lệ. Hãy tải về những hình nền kỷ niệm 11 năm dành cho máy tính và điện thoại, được thiết kế cùng nhóm Windows Design như một lời cảm ơn chân thành vì vai trò của bạn trong hành trình phát triển Windows.

Dù bạn đang chạy các bản dựng thử nghiệm, gửi phản hồi qua Feedback Hub, hay chia sẻ câu hỏi và ý tưởng trên mạng xã hội hoặc trong cộng đồng Microsoft, tiếng nói của bạn đều có giá trị.

Chúc mừng cho 11 năm qua của chúng ta đầy đổi mới, hợp tác và cảm hứng cùng Insider!”

Bộ hình nền độc quyền kỷ niệm 11 năm

Bạn có thể tải xuống bộ hình nền kỷ niệm 11 năm được thiết kế riêng bởi Windows Design Team, như một lời cảm ơn chân thành gửi đến cộng đồng.

Điểm nhấn của bộ sưu tập năm nay là bản thiết kế Windows 11 Bloom với:

Những làn sóng gradient mềm mại kết hợp xanh dương, hồng và xanh lá

Nền tối và sáng tương phản tạo chiều sâu

Con số "11" với thiết kế nghệ thuật, được nằm rải rác cùng biểu tượng Windows Insider đặc trưng trên dải lụa mềm mại.

Bộ hình nền có sẵn cho cả desktop và điện thoại, sẵn sàng để các Insiders tải về và trang trí cho không gian số của mình.

Tiếng nói của bạn chính là chìa khóa cho sự phát triển

"Dù bạn đang chạy các bản preview builds, gửi phản hồi qua Feedback Hub, hay chia sẻ ý tưởng trên mạng xã hội hay diễn đàn trực tuyến chính thức của Microsoft, tiếng nói của bạn đều có ý nghĩa," Amanda Langowski nhấn mạnh.

Chương trình Windows Insider không chỉ là việc trải nghiệm sớm các tính năng mới, nó còn phản ánh sức mạnh của sự phối hợp, đoàn kết và sự sáng tạo thực sự khi người dùng thực tế định hình roadmap cho phát triển sản phẩm, đây chính là một kế hoạch chiến lược thể hiện tầm nhìn, hướng đi và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển một sản phẩm. Một cộng đồng rộng lớn, nơi các chuyên gia công nghệ, nhà phát triển, và người dùng đam mê kết nối, trao đổi. Tương lai của Windows được xây dựng không chỉ cho người dùng mà nó được toàn bộ cộng đồng người dùng đánh giá, góp ý và xây dựng tạo nên giá trị trải nghiệm đích thực.

Windows Insider 11 năm nhìn lại

Từ Windows 10 với những cải tiến đột phá, đến Windows 11 với ngôn ngữ thiết kế Fluent Design hiện đại và tích hợp AI tiên tiến, mỗi phiên bản đều mang dấu ấn đóng góp của cộng đồng Insider.

Windows Insider Program không chỉ là chương trình beta testing, nó còn là minh chứng cho tương lai nơi mỗi người dùng đều có thể trở thành kiến trúc sư của công nghệ họ sử dụng hàng ngày. Bạn cũng có thể trở thành một phần của hành trình này! Tham gia Windows Insider Program ngay hôm nay để không chỉ trải nghiệm tương lai của Windows mà còn góp tiếng nói định hình nó.

Microsoft cam kết tiếp tục "thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng nhằm trao quyền cho mọi người và tổ chức ở khắp mọi nơi." Với tầm nhìn đó, những năm tiếp theo hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa.

Như Amanda Langowski kết thúc thông điệp: "Hãy cùng nâng ly chúc mừng những năm tiếp theo của sự đổi mới, hợp tác và cảm hứng từ Insiders!"