TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

Việc triển khai này nằm trong giai đoạn tiếp theo của "Chiến dịch Phòng chống Lừa Đảo Trực Tuyến 2025" do TikTok phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, kết hợp Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát động từ đầu tháng 10. Chiến dịch mang hashtag #ChamMaChac nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian số.

Ba bước phòng vệ chủ động

Chiến dịch xây dựng trên nền tảng công thức 3P gồm ba bước: Pause (tạm dừng kiểm tra), Prevent (phòng ngừa rủi ro), Protect (bảo vệ cộng đồng). Bước đầu tiên yêu cầu mọi người luôn tỉnh táo, kiểm tra thật kỹ và xác minh thông tin trước khi chia sẻ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên mạng.

Bước thứ hai trang bị cho cộng đồng kiến thức lẫn kỹ năng nhận biết các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo. Mục đích là giúp người dùng chủ động bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Kiến thức trở thành vũ khí sắc bén nhất trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ.

Bước cuối cùng kêu gọi mọi người cùng nhau giữ gìn môi trường mạng an toàn. Việc báo cáo các hành vi đáng ngờ, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp rủi ro sẽ tạo nên mạng lưới phòng thủ chặt chẽ cho từng cá nhân.

Cảnh báo xuất hiện ở nhiều điểm chạm

Hệ thống cảnh báo mới xuất hiện dưới ba hình thức khác nhau. Thông báo bật lên ngay trong ứng dụng để liên tục nhắc nhở mọi người về các nguy cơ lừa đảo trực tuyến mỗi khi họ mở TikTok. Đây là điểm khác biệt so với các chiến dịch trước đây khi cảnh báo được đưa tới người dùng ngay tại điểm tiếp xúc nội dung.

Khi người dùng chủ động tìm kiếm các từ khóa như "việc nhẹ lương cao", "nhận quà 0 đồng", "link nhận thưởng", "tuyển dụng gấp" hay "người yêu online", TikTok sẽ hiển thị thông báo cảnh báo kèm đường dẫn đến trang H5 #LuaDaoTrucTuyen2025. Trang này tổng hợp các thông tin và hướng dẫn cách phòng chống lừa đảo trực tuyến từ các chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Email cảnh báo cũng được gửi trực tiếp đến tài khoản đã đăng ký với TikTok, cung cấp thông tin về các hình thức lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh. Hệ thống tập trung vào ba dạng lừa đảo phổ biến nhất hiện nay: việc làm giả, lừa đảo quà tặng và lừa đảo tình cảm. Các thông điệp được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu. Chúng xuất hiện định kỳ nhằm hình thành thói quen cảnh giác tự nhiên cho người dùng.

Lan tỏa thông điệp qua nội dung sáng tạo

Thông qua các video ngắn kết hợp từ nhà sáng tạo nội dung, chiến dịch hoạt động trên nền tảng TikTok nhằm tiếp cận đông đảo người dùng. Các video này giúp cộng đồng nhận diện rõ từng hình thức lừa đảo trực tuyến, từ đó tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Người dùng có thể tham gia thử thách bằng cách chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm hay mẹo nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến mà họ đã biết. Việc gắn hashtag #LuaDaoTrucTuyen và #AnTamVuiSam sẽ giúp lan tỏa thông tin, cảnh báo tới nhiều người hơn, cùng nhau xây dựng không gian mạng an toàn.

Chiến dịch hướng tới việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy cho toàn xã hội. Trong thời gian tới, ba video chủ đề lớn và hai hội thảo được livestream trên nền tảng sẽ tiếp tục duy trì trao đổi về an toàn mạng và lan tỏa kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến trong cộng đồng.

Sự phối hợp với cơ quan chức năng và tổ chức chuyên ngành, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Theo đó, thể hiện quyết tâm của TikTok trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng trên nền tảng với hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á.