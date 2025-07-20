TikTok Shop Vietnam Summit 2025 hé lộ nhiều thông tin thú vị

Động lực tăng trưởng đến từ hệ thống cửa hàng chính hãng (TikTok Shop Mall), Tiếp thị liên kết, LIVE và video ngắn, Trung tâm mua sắm (Shop Tab) và số lượng khách hàng mới, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn cho các nhà bán hàng.

Đáng chú ý, với sự góp mặt của gần 2.400 thương hiệu và nhà phân phối chính hãng, hệ thống TikTok Shop Mall đã chạm mốc tăng trưởng tới gần 3 lần so với năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục tăng với hơn 1.600 nhà bán hàng chính hãng mới gia nhập.

TikTok Shop Vietnam ghi nhận sự góp mặt của gần 2.400 thương hiệu và nhà phân phối chính hãng

Bên cạnh đó, mô hình mua sắm kết hợp với giải trí (shoppertainment) tiếp tục chứng minh hiệu quả khi được xây dựng dựa trên tiếp thị liên kết với 2i định dạng chủ lực của TikTok Shop là livestream và video ngắn. Các hình thức này ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 2,3 lần và 1,9 lần, cho thấy sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng sang các trải nghiệm mua sắm mang tính giải trí ngày càng rõ nét.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam đã nhấn mạnh về chiến lược “tăng trưởng đi đôi với tái đầu tư” của nền tảng. Ông phát biểu: “Chúng tôi tin rằng, để phát triển bền vững, việc tái đầu tư vào thị trường và hệ sinh thái là yếu tố then chốt. TikTok Shop cam kết chiến lược đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam thông qua việc không ngừng phát triển các tính năng tối ưu hoá vận hành cho nhà bán hàng, tăng cường các giải pháp bảo mật cho người dùng, cũng như triển khai các chương trình cộng đồng có lợi cho sự phát triển bền vững của toàn ngành thương mại điện tử. Mục tiêu của chúng tôi là luôn đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp Việt, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và không ngừng nâng cao giá trị thiết thực mà thương mại điện tử mang lại cho toàn hệ sinh thái.”

TikTok Shop Summit

Cũng khuôn khổ TikTok Shop Summit, Chiến dịch “An Tâm Vui Sắm” do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng khi tham gia mua sắm trực tuyến và khuyến khích nhà bán hàng, nhà sáng tạo tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, có trách nhiệm, chiến dịch đã tạo ra gần 15.000 video do người dùng TikTok thực hiện. Tổng số lượt xem các hashtag #AnTamVuiSam, #NguoiTieuDung, #MinhBach_TrachNhiem đạt tới gần 400 triệu sau hơn 3 tháng triển khai. Cùng với đó, 15 nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và kênh nội dung có đóng góp nổi bật cho chiến dịch như Cô Ba Edit, BTV Ngọc BamBoo, Đảo Hải Sản,... đã được trao giải. Bên cạnh đó, Vitamin Network được vinh danh là Mạng lưới đối tác đa kênh (MCN) có đóng góp nổi bật cho chiến dịch khi có nhiều nhà sáng tạo tham gia hưởng ứng chiến dịch nhất.

Chiến dịch “An Tâm Vui Sắm” do TikTok Shop phối hợp cùng Tạp chí Công Thương

TikTok Shop Vietnam Summit 2025 cũng bao gồm phiên tọa đàm với chủ đề “Tuân thủ đúng - Sáng tạo bền vững”

Một điểm nhấn khác của TikTok Shop Summit 2025 là phiên tọa đàm với chủ đề “Tuân thủ đúng - Sáng tạo bền vững” do TikTok Shop phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Câu lạc bộ KOL, KOC Việt Nam, Liên Chi hội Quảng cáo và Nội dung Số (Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam) tổ chức. Chương trình tập trung cập nhật những điểm nổi bật của Luật Quảng Cáo 2025, vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Việc chủ động cập nhật và phổ biến các quy định pháp lý mới thể hiện cam kết của TikTok Shop trong việc đồng hành cùng nhà sáng tạo, nhà bán hàng – giúp họ không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn đảm bảo tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử chuyên nghiệp và phát triển lâu dài. Chương trình này sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng kể từ tháng 7/2025.