VNSTEEL kiên định mục tiêu tối ưu hóa vận hành, duy trì đà tăng trưởng bền vững

Năm 2025, ngành thép đối mặt với những thách thức lớn khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp, chủ nghĩa bảo hộ lan rộng và áp lực dư thừa nguồn cung từ Trung Quốc gây xáo trộn dòng chảy thương mại. Tại thị trường nội địa, dù có sự phục hồi (tăng trưởng tiêu thụ toàn ngành đạt 6,9%, tương đương 31 triệu tấn), nhưng áp lực từ rào cản thương mại tại các thị trường lớn như Mỹ và EU vẫn là bài toán khó.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã nỗ lực đạt được kết quả vượt bậc cả về doanh thu, lợi nhuận, sản lượng và thu nhập người lao động.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc - Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Phú Dương - Phó Tổng Giám đốc trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho 7 cá nhân

Theo ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc VNSTEEL, năm 2025, các chỉ tiêu tài chính của VNSTEEL đều đạt và vượt xa kế hoạch, thể hiện hiệu quả điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt của hệ thống doanh nghiệp. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 43.000 tỷ đồng, vượt 26,5% kế hoạch, tăng 17,4% so với năm 2024. Doanh thu riêng đạt 2.125,35 tỷ đồng, vượt 17,5% kế hoạch, tăng 35,3% so với năm trước.

Điểm nhấn nổi bật nhất là lợi nhuận, theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 550 tỷ đồng, vượt 96,4% kế hoạch, tăng 53,8% so với năm 2024. Lợi nhuận riêng đạt khoảng 100 tỷ đồng, vượt tới 257,1% kế hoạch, tăng 446,2% so với năm 2024. Tính chung toàn hệ thống, lợi nhuận ước đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi năm 2024 - mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Nhiều đơn vị thành viên đạt lợi nhuận nổi bật như: Thép Miền Nam, Tôn Thăng Long, Tôn Phương Nam, Vinakyoei, Vinausteel…

Bước sang năm 2026, ngành thép đứng trước cơ hội phục hồi khi Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) dự báo nhu cầu toàn cầu tăng 1,3%, khu vực ASEAN tăng 4%. Tại Việt Nam, đẩy mạnh đầu tư công và sự ấm lại của bất động sản sẽ là đòn bẩy chính.

Trong bối cảnh đó, VNSTEEL xác định hệ thống sẽ phải đối mặt với những thách thức: Một là, áp lực cạnh tranh: Thép nhập khẩu giá rẻ và tình trạng cung vượt cầu nội địa gia tăng. Hai là, rào cản thương mại và phát triển Xanh: Các biện pháp phòng vệ thương mại siết chặt tại Mỹ, Châu Âu và áp lực chuyển đổi sản xuất sạch làm tăng chi phí. Ba là, biến động chi phí: Giá điện, tỷ giá, lãi suất và giá nguyên liệu đầu vào dự báo biến động theo chiều hướng tăng, gây áp lực lên biên lợi nhuận. Với nền tảng vững chắc từ năm 2025, VNSTEEL tiếp tục kiên định mục tiêu tối ưu hóa vận hành, linh hoạt thích ứng với thị trường để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Theo ông Nghiêm Xuân Đa, VNSTEEL tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Bám sát diễn biến của thị trường để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) sát với tình hình thực tiễn; đồng thời cần tiếp tục tăng cường công tác tiêu thụ, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như năng lực sản xuất nhằm giữ vững và phát triển thị phần; cần tăng cường hoạt động phối hợp SXKD trong hệ thống để phát huy tối đa thế mạnh hệ thống cũng như lợi thế của từng đơn vị; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI vào trong hoạt động SXKD;...

Trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay, VNSTEEL xác định việc kiểm soát chi phí và chống lãng phí là điều vô cùng cần thiết và đề nghị các đơn vị cần chú trọng thực hiện. Tổng Giám đốc VNSTEEL kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên; đồng chí tin tưởng rằng, bằng sự quyết tâm và đồng lòng của toàn bộ CBCNV-LĐ VNSTEEL sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD được giao.