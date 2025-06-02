Ông Nghiêm Xuân Đa tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam nhiệm kỳ VI

Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhiệm kỳ VI (2025–2030) .

Theo báo cáo của VSA, trong nhiệm kỳ V (2019-2024), ngành thép Việt Nam đã ghi dấu ấn với những thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế của Việt Nam là quốc gia sản xuất thép thô lớn thứ 12 thế giới và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, năm 2024 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của ngành với sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước đạt 24,5 triệu tấn – mức cao nhất trong 10 năm qua. Tính chung cả nhiệm kỳ, sản lượng thép thành phẩm đạt hơn 176 triệu tấn, tăng 73,5 triệu tấn so với giai đoạn trước.

Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ VI Nghiêm Xuân Đa phát biểu.

Sản xuất thép thành phẩm tăng trung bình 4%/năm; xuất khẩu tăng 14%/năm, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 3,3%/năm.

Giai đoạn này cũng chứng kiến làn sóng đầu tư lớn vào sản xuất từ thượng nguồn (luyện gang, luyện thép) đến hạ nguồn (ống thép hàn, tôn mạ, sơn phủ màu), đặc biệt từ các doanh nghiệp trong nước – cho thấy sự chủ động và năng lực cạnh tranh ngày càng cao của ngành thép Việt Nam.

VSA cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, phản biện chính sách, tham gia xây dựng Chiến lược phát triển ngành thép đến năm 2030, tầm nhìn 2045, và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với các vụ kiện phòng vệ thương mại quốc tế.

Ngành thép Việt Nam đang đặt mục tiêu xanh hóa sản xuất, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch VSA nhiệm kỳ VI, ông Nghiêm Xuân Đa nhấn mạnh ngành thép Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bền vững và xanh hóa sản xuất, phù hợp với xu thế toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

VSA cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ, số hóa quản lý và phát triển thép xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU).

“Chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để ngành thép Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế”, Chủ tịch VSA nhấn mạnh.

Theo ông Đa, để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, ngành thép cần vượt qua những thách thức như chi phí đầu tư cao cho công nghệ xanh, thiếu tiêu chuẩn tài chính xanh đồng bộ, đồng thời cần sự đồng hành từ các cơ quan quản lý Nhà nước.

VSA cũng kêu gọi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ hiện đại như lò điện hồ quang (EAF), thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), sử dụng nguyên liệu tái chế, và tận dụng nhiệt thừa để phát điện nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Trong nhiệm kỳ mới, VSA đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và bảo vệ lợi ích hợp pháp thông qua các biện pháp phòng vệ thương mại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành VSA nhiệm kỳ VI gồm 18 thành viên. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên đã được thống nhất thông qua, với ông Nghiêm Xuân Đa tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VSA.