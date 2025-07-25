Kinh tế số
Vietnam OCOPEX 2025: Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu

Gia Hân

Gia Hân

10:24 | 25/07/2025
Tọa đàm: “Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu” sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam OCOPEX 2025. Đánh dấu bước tiến đột phá về ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại, khi lần đầu tiên được số hóa hoàn toàn trên nền tảng thương mại điện tử B2B Arobid.com.
Chiều 23/7, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức buổi họp giới thiệu thông tin về Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (Vietnam OCOPEX 2025).

Phát biểu tại buổi họp, ông Bùi Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP Việt Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Hội chợ Vietnam OCOPEX 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/8, tại khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Hà Nội).

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì; Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Sở Công Thương TP Hà Nội tổ chức thực hiện.

Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu sẽ diễn ra từ 1- 3/8 tại khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Đại diện Ban tổ chức thông tin về hội chợ và cơ hội phát triển, xuất khẩu sản phẩm ocop. Ảnh: Bích Loan

Hội chợ có quy mô lớn với 300 gian hàng của gần 200 đơn vị, trưng bày hàng nghìn mặt hàng đạt chứng nhận OCOP đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Chè, cà phê, hạt điều, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dược liệu, trầm hương, tinh dầu, tinh bột nghệ, các loại nông sản và thực phẩm chế biến, tổ yến, cùng nhiều sản phẩm làm đẹp như dầu gội đầu, dầu xả, serum...Đặc biệt, năm nay, hội chợ còn thu hút sự tham gia của các gian hàng quốc tế đến từ những nước Peru, Lào, Campuchia…

Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng cho biết, thông qua hội chợ, các chủ thể OCOP cùng các doanh nghiệp nước ngoài cũng như các cơ quan đại diện và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam có cơ hội kết nối, trao đổi, hợp tác kinh doanh trực tiếp với các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và nhà nhập khẩu nước ngoài; đồng thời, các cơ quan đại diện nước ngoài có cơ hội tiếp cận thông tin về thị trường và sản phẩm OCOP đặc sắc của các địa phương của Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP chất lượng cao. Qua đó, giúp các kênh phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế biết đất nước Việt Nam có nguồn cung phong phú và đa dạng những sản phẩm OCOP chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhu cầu và yêu cầu của các kênh phân phối lớn trên thế giới để từ đó hợp tác tiêu thụ.

Trong khuôn khổ hội chợ năm nay còn diễn ra nhiều sự kiện: Tọa đàm: “Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu”; Diễn đàn: "Xu hướng tiêu dùng toàn cầu và cơ hội cho OCOP xuất khẩu"; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu quốc tế hay chế biến món ăn từ sản phẩm OCOP…

Đặc biệt, tại hội chợ năm nay, song song với hội chợ truyền thống còn diễn ra Triển lãm trực tuyến OCOPEX 2025 - đánh dấu bước tiến đột phá về ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại, khi lần đầu tiên được số hóa hoàn toàn trên nền tảng thương mại điện tử B2B Arobid.com.

Nền tảng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và giao diện 3D tương tác, mang đến một hình thức giao thương hiện đại, hiệu quả và bền vững, phù hợp với xu hướng chuyển đổi kép – nơi số hóa và xanh hóa đang trở thành chuẩn mực tất yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

