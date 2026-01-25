TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh hành pháp về thỏa thuận thoái vốn hoạt động của TikTok tại Mỹ khỏi ByteDance, công ty mẹ đến từ Trung Quốc, tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của Sensor Tower, ứng dụng video ngắn thuộc sở hữu của ByteDance vẫn nằm trong nhóm tải xuống hàng đầu trên App Store và Google Play, phản ánh mức độ bám rễ sâu rộng của các nền tảng công nghệ Trung Quốc trong đời sống người tiêu dùng Mỹ.

TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều thứ hai tại Mỹ trong năm 2025, trong khi CapCut - một sản phẩm khác của ByteDance đứng thứ tư, tăng ba bậc so với năm trước. Cùng lúc, các nền tảng thương mại điện tử như Temu và Shein tiếp tục ghi nhận tăng trưởng bất chấp các rào cản chính sách ngày càng dày đặc.

Ứng dụng Trung Quốc vẫn thống trị bảng xếp hạng

Ngoài TikTok, ChatGPT của OpenAI dẫn đầu danh sách tải xuống tại Mỹ, phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy người dùng Mỹ tiếp tục ưu ái các ứng dụng đến từ Trung Quốc, vốn nổi bật nhờ thuật toán đề xuất gây nghiện, giá rẻ và trải nghiệm mua sắm thuận tiện.

“Năm 2025 cho thấy những ứng dụng này đã trở thành các hệ sinh thái hoàn chỉnh, có khả năng thích nghi cả ở phía cầu lẫn phía cung,” Giáo sư Liang Chen từ Đại học Quản lý Singapore nhận định.

Trong suốt năm 2025, TikTok liên tục đối mặt với bất ổn pháp lý. Đầu năm, Tòa án Tối cao Mỹ duy trì đạo luật buộc ByteDance phải thoái vốn nếu muốn tiếp tục hoạt động tại nước này. Đạo luật, được Tổng thống Joe Biden ký năm 2024, xuất phát từ lo ngại Bắc Kinh có thể tiếp cận dữ liệu người dùng Mỹ.

Dù TikTok từng tạm ngừng hoạt động ngắn hạn vào tháng Giêng, quy định này chưa từng được thực thi hoàn toàn. Tổng thống Donald Trump sau đó nhiều lần gia hạn thời hạn khi chính quyền tìm kiếm một thỏa thuận chuyển quyền sở hữu.

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Trong bối cảnh đó, TikTok không những giữ chân người dùng mà còn mở rộng TikTok Shop – mảng thương mại điện tử cho phép mua hàng trực tiếp qua video và livestream.

Theo Coresight, tổng doanh thu của TikTok tại Mỹ – gồm quảng cáo, mua trong ứng dụng và thương mại điện tử – đã tăng 26,2% trong năm 2025, đạt 13,9 tỷ USD.

“Đây là một ví dụ hiếm hoi cho thấy chiến lược kinh doanh linh hoạt có thể vượt qua căng thẳng địa chính trị,” bà Xiaomeng Lu, chuyên gia tại Eurasia Group, đánh giá.

Một nhân viên đang đóng gói quần áo cho công ty thương mại điện tử trực tuyến Temu của Trung Quốc tại một nhà máy may mặc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Getty.

Temu và Shein thích nghi với thuế quan

Không chỉ TikTok, Temu và Shein cũng tiếp tục mở rộng tại Mỹ bất chấp việc chính quyền Trump siết chặt quy định thương mại, đặc biệt là đóng kẽ hở “de minimis” cho phép các gói hàng dưới 800 USD được miễn thuế.

Coresight ước tính doanh thu Shein tại Mỹ tăng 16,8%, đạt 14,6 tỷ USD, trong khi tổng giá trị hàng hóa giao dịch của Temu tăng 21,8%, lên 27,4 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng hai nền tảng này đã ứng phó bằng cách thương lượng lại giá với nhà cung cấp, chấp nhận gánh một phần chi phí thuế và mở rộng mạng lưới sản xuất ra ngoài Trung Quốc, trong đó có Mỹ.

Theo các nhà phân tích, chìa khóa thành công của TikTok, Temu và Shein nằm ở chiến lược kinh tế dựa trên sự chú ý của người dùng, nơi thuật toán đóng vai trò trung tâm trong việc kích thích nhu cầu.

“Sự tăng trưởng của họ phản ánh cách người tiêu dùng Mỹ khám phá sản phẩm thông qua nội dung lan truyền và cá nhân hóa cao, thay vì quảng cáo truyền thống,” ông Scott Miller, CEO pdPlus, nhận định.

Dù vậy, chính các thuật toán này cũng khiến giới chức Mỹ lo ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư dữ liệu.

Tuy nhiên, từ góc nhìn người tiêu dùng, yếu tố quyết định vẫn là giá cả và sự tiện lợi.

“Phần lớn người Mỹ không quá bận tâm tới nguồn gốc của ứng dụng, miễn là họ mua được thứ mình cần với giá hợp lý,” Phó giáo sư Yao Jin từ Đại học Miami kết luận.