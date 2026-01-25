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TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan

Thế Kiên

Thế Kiên

08:52 | 25/01/2026
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TikTok tiếp tục chứng minh sức sống đáng kinh ngạc tại thị trường Mỹ trong năm 2025, ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ bị cấm và làn sóng giám sát gắt gao từ chính quyền Washington.
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TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh hành pháp về thỏa thuận thoái vốn hoạt động của TikTok tại Mỹ khỏi ByteDance, công ty mẹ đến từ Trung Quốc, tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của Sensor Tower, ứng dụng video ngắn thuộc sở hữu của ByteDance vẫn nằm trong nhóm tải xuống hàng đầu trên App Store và Google Play, phản ánh mức độ bám rễ sâu rộng của các nền tảng công nghệ Trung Quốc trong đời sống người tiêu dùng Mỹ.

TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều thứ hai tại Mỹ trong năm 2025, trong khi CapCut - một sản phẩm khác của ByteDance đứng thứ tư, tăng ba bậc so với năm trước. Cùng lúc, các nền tảng thương mại điện tử như Temu và Shein tiếp tục ghi nhận tăng trưởng bất chấp các rào cản chính sách ngày càng dày đặc.

Ứng dụng Trung Quốc vẫn thống trị bảng xếp hạng

Ngoài TikTok, ChatGPT của OpenAI dẫn đầu danh sách tải xuống tại Mỹ, phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy người dùng Mỹ tiếp tục ưu ái các ứng dụng đến từ Trung Quốc, vốn nổi bật nhờ thuật toán đề xuất gây nghiện, giá rẻ và trải nghiệm mua sắm thuận tiện.

“Năm 2025 cho thấy những ứng dụng này đã trở thành các hệ sinh thái hoàn chỉnh, có khả năng thích nghi cả ở phía cầu lẫn phía cung,” Giáo sư Liang Chen từ Đại học Quản lý Singapore nhận định.

Trong suốt năm 2025, TikTok liên tục đối mặt với bất ổn pháp lý. Đầu năm, Tòa án Tối cao Mỹ duy trì đạo luật buộc ByteDance phải thoái vốn nếu muốn tiếp tục hoạt động tại nước này. Đạo luật, được Tổng thống Joe Biden ký năm 2024, xuất phát từ lo ngại Bắc Kinh có thể tiếp cận dữ liệu người dùng Mỹ.

Dù TikTok từng tạm ngừng hoạt động ngắn hạn vào tháng Giêng, quy định này chưa từng được thực thi hoàn toàn. Tổng thống Donald Trump sau đó nhiều lần gia hạn thời hạn khi chính quyền tìm kiếm một thỏa thuận chuyển quyền sở hữu.

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Trong bối cảnh đó, TikTok không những giữ chân người dùng mà còn mở rộng TikTok Shop – mảng thương mại điện tử cho phép mua hàng trực tiếp qua video và livestream.

Theo Coresight, tổng doanh thu của TikTok tại Mỹ – gồm quảng cáo, mua trong ứng dụng và thương mại điện tử – đã tăng 26,2% trong năm 2025, đạt 13,9 tỷ USD.

“Đây là một ví dụ hiếm hoi cho thấy chiến lược kinh doanh linh hoạt có thể vượt qua căng thẳng địa chính trị,” bà Xiaomeng Lu, chuyên gia tại Eurasia Group, đánh giá.

Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan
Một nhân viên đang đóng gói quần áo cho công ty thương mại điện tử trực tuyến Temu của Trung Quốc tại một nhà máy may mặc ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Getty.

Temu và Shein thích nghi với thuế quan

Không chỉ TikTok, Temu và Shein cũng tiếp tục mở rộng tại Mỹ bất chấp việc chính quyền Trump siết chặt quy định thương mại, đặc biệt là đóng kẽ hở “de minimis” cho phép các gói hàng dưới 800 USD được miễn thuế.

Coresight ước tính doanh thu Shein tại Mỹ tăng 16,8%, đạt 14,6 tỷ USD, trong khi tổng giá trị hàng hóa giao dịch của Temu tăng 21,8%, lên 27,4 tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng hai nền tảng này đã ứng phó bằng cách thương lượng lại giá với nhà cung cấp, chấp nhận gánh một phần chi phí thuế và mở rộng mạng lưới sản xuất ra ngoài Trung Quốc, trong đó có Mỹ.

Theo các nhà phân tích, chìa khóa thành công của TikTok, Temu và Shein nằm ở chiến lược kinh tế dựa trên sự chú ý của người dùng, nơi thuật toán đóng vai trò trung tâm trong việc kích thích nhu cầu.

“Sự tăng trưởng của họ phản ánh cách người tiêu dùng Mỹ khám phá sản phẩm thông qua nội dung lan truyền và cá nhân hóa cao, thay vì quảng cáo truyền thống,” ông Scott Miller, CEO pdPlus, nhận định.

Dù vậy, chính các thuật toán này cũng khiến giới chức Mỹ lo ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư dữ liệu.

Tuy nhiên, từ góc nhìn người tiêu dùng, yếu tố quyết định vẫn là giá cả và sự tiện lợi.

“Phần lớn người Mỹ không quá bận tâm tới nguồn gốc của ứng dụng, miễn là họ mua được thứ mình cần với giá hợp lý,” Phó giáo sư Yao Jin từ Đại học Miami kết luận.

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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TCL trở thành đối tác của

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam