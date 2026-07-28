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TikTok Shop Vietnam Summit 2026: Thúc đẩy kinh tế nông thôn qua thương mại điện tử

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:21 | 28/07/2026
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Với chủ đề “Beyond the Horizon: Growth, Reimagined” (Tạm dịch: Dẫn lối kỷ nguyên thương mại mới), TikTok Shop Vietnam Summit 2026 không chỉ công bố những thành tựu đáng ghi nhận trong năm 2025 vừa qua mà còn chia sẻ cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ mới.
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TikTok Shop Vietnam Summit 2026
Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam

Với chủ đề “Beyond the Horizon: Growth, Reimagined” (Tạm dịch: Dẫn lối kỷ nguyên thương mại mới), TikTok Shop Vietnam Summit 2026 không chỉ công bố những thành tựu đáng ghi nhận trong năm 2025 vừa qua mà còn chia sẻ cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ mới.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ thì: “Cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ mới không chỉ đến từ việc bán nhiều hơn những sản phẩm vốn đã phổ biến trên các sàn TMĐT. Một lượng lớn nguồn cung các sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm vẫn chưa hiện diện trên môi trường số hoặc chưa được thể hiện đúng giá trị qua các kênh trực tuyến. Đây có thể là sản phẩm của doanh nghiệp truyền thống, thương hiệu địa phương, hợp tác xã, làng nghề, nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nhà bán lẻ truyền thống. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo này, TikTok Shop sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các nguồn cung này lên nền tảng, giúp thêm nhiều sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng khám phá, tin tưởng, tạo điều kiện để người bán mở rộng quy mô”.

TikTok Shop Vietnam Summit 2026
Ký kết ba bên giữa TikTok Shop Việt Nam với Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi Trường.

Và để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay trong khuôn khổ sự kiện họp báo TikTok Shop Vietnam Summit 2026, TikTok Shop Vietnam Summit 2026 đã ký kết biên bản ghi nhớ mới nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua TMĐT giữa TikTok Việt Nam với Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi Trường.

Theo đó, chương trình sẽ ưu tiên tập trung đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong các nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng Nhà cửa và Đời sống như sản phẩm thủ công làng nghề, mây tre đan, sơn mài, cây cảnh.

Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở nông thôn, vừa giúp giảm chi phí vận chuyển cũng như thúc đẩy các sản phẩm nông sản Việt, văn hóa Việt lên nền tảng TMĐT, TikTik Shop sẽ giúp các nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề mở gian hàng trên TikTok Shop trong giai đoạn nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó TikTok Shop cũng sẽ được hưởng gói hỗ trợ chuyên biệt, gồm miễn phí hoa hồng nền tảng và phí giao dịch trong 60 ngày, tín dụng quảng cáo cùng voucher khuyến mại dành riêng cho hàng Việt.

“Tổng giá trị của gói hỗ trợ này dự kiến lên tới 100 tỷ đồng.” Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ.

Cụ thể, ngay từ bây giờ TikTok Shop sẽ triển khai nhiều chương trình miễn, giảm phí giao dịch hoặc phí hoa hồng dành cho nhà bán hàng mới. Theo đó, mỗi nhà bán hàng mới gia nhập nền tảng trong năm nay có thể nhận các quyền lợi hỗ trợ với tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng, tùy thuộc điều kiện và mức độ tham gia chương trình.

TikTok Shop Vietnam Summit 2026
Phiên thảo luận diễn ra trong khuôn khổ sự kiện họp báo trước thềm TikTok Shop Vietnam Summit 2026

Bên cạnh các hỗ trợ tài chính, TikTok Shop cũng triển khai các chương trình đào tạo nhằm tháo gỡ những hạn chế về năng lực kinh doanh trực tuyến cho nhà bán hàng. Nội dung đào tạo tập trung vào xây dựng nội dung, phát triển livestream, hợp tác với nhà sáng tạo, quản trị hàng hóa, vận hành gian hàng và tuân thủ pháp luật.

Các chương trình được thiết kế nhằm giúp người bán không chỉ tạo ra doanh số trong ngắn hạn, mà còn xây dựng nền tảng vận hành cần thiết để thích ứng với một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và cạnh tranh. Trong đó, chương trình dành cho nhà bán hàng mới đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực kể chuyện qua video ngắn và livestream. Kỹ năng này được kỳ vọng là chìa khóa giúp doanh nghiệp địa phương và các thương hiệu mới tận dụng tối đa ưu điểm của mô hình TMĐT dựa trên khám phá, qua đó rút ngắn hành trình xây dựng nhận biết thương hiệu và giảm phụ thuộc vào cạnh tranh về giá.

TikTok Shop Vietnam Summit 2026
Năm 2025 TikTok Shop đã có mức tăng trưởng ấn tượng, lên đến 66%.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ngoài việc giao lưu cùng những nhà bán hàng đã gặt hái được những thành công nhất định trên nền tảng thì đại diện TikTok Shop cũng chia sẻ những thành tựu mà TikTok Shop đã đạt được trong năm 2025 vừa qua. Cụ thể năm 2025 TikTok Shop đã có mức tăng trưởng ấn tượng, lên đến 66%. Đáng chú ý đà tăng trưởng này được ghi nhận ở rất nhiều nhóm ngành hàng, từ ngành hàng Nhà cửa và Đời sống đạt mức tăng cao nhất lên đến 94%; xếp thứ hai là ngành hàng bách hoá với mức tăng 71%; Điện thoại và điện tử tăng 71%; Mẹ và Bé tăng 67%; Thời trang và Phụ kiện tăng 60% và cuối cùng là Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân tăng 43%.

Một báo cáo mới đây từ Bộ Công Thương cho thấy, quy mô thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25.5% so với năm trước, trong đó, TikTok Shop đã đóng góp GMV 66%, điều này cho thấy TikTok Shop đang mở rộng nhanh hơn đáng kể so với toàn ngành.

Số liệu từ báo cáo trên cũng đồng thời chỉ ra rằng, có đến 76% người tiêu dùng tại Việt Nam có xu hướng tìm kiếm, nhấp vào xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tương tác với các nội dung chân thực, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc. Và có đến 95% người tiêu dùng Việt cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của chọ. Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của nội dung livestream đối với người tiêu dùng Việt Nam cũng cao gấp 1,3 lần mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Cùng với xu hướng này, số lượng nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết tham gia livestream bán hàng trên TikTok Shop đã tăng gấp đôi trong năm 2025. Điều đó cho thấy sự ưa chuộng của người tiêu dùng Việt với thương mại khám phá, trong đó nội dung đóng vai trò đắc lực trong khơi gợi nhu cầu, cung cấp thông tin và xây dựng niềm tin trước quyết định mua sắm.

Đáng chú ý, kết quả này không chỉ được thúc đẩy bởi cộng đồng hơn 70 triệu người dùng đến với TikTok hàng tháng tại Việt Nam, mà còn đến từ vai trò ngày càng rõ nét của nền tảng trong hành trình khám phá và tìm hiểu sản phẩm của người tiêu dùng.

Chỉ trong năm 2025 vừa qua, doanh thu từ hoạt động tìm kiếm trên TikTok đã tăng trưởng 55% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu ghi nhận từ Trang mua sắm (Shop Tab), không gian mua sắm tập trung trên ứng dụng cũng tăng 67%.

Sự kết hợp giữa quy mô người dùng lớn và khả năng phục vụ đồng thời cả khám phá ngẫu hứng lẫn tìm kiếm có chủ đích đã giúp TikTok Shop đáp ứng đồng thời cả hai nhóm hành vi mua sắm trực tuyến, mở rộng toàn diện hệ sinh thái thương mại. Trong năm 2025, số lượng người mua trên nền tảng tăng 36%, số lượng nhà bán hàng tăng 42%, trong khi số lượng nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết tăng 140% so với năm trước.

TikTok Shop Vietnam Summit 2026
Các đại diện tham gia sự kiện TikTok Shop Vietnam Summit 2026

Đại diện TikTok Shop khẳng định, bên cạnh việc tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ sinh thái nội dung và cộng đồng nhà sáng tạo nhằm giúp người tiêu dùng khám phá những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích. Đồng thời, khi TikTok ngày càng được sử dụng như một công cụ tìm kiếm và là điểm khởi đầu cho quá trình tìm hiểu sản phẩm, thì nền tảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển Trang Mua Sắm (Shop Tab) để phục vụ tốt hơn những người tiêu dùng đã có nhu cầu cụ thể.

Bên cạnh giá cả, các yếu tố như nguồn gốc sản phẩm, chất lượng hàng hóa, uy tín của người bán, tốc độ giao nhận, phương thức thanh toán, chính sách đổi trả và dịch vụ hậu mãi cũng sẽ được chú trọng hơn.

Ngoài ra, TikTok Shop cũng sẽ tiếp tục mở rộng không gian và các chương trình thúc đẩy tăng trưởng cho nhóm nhà bán hàng chính hãng. Với hơn 6.500 nhà bán hàng, TikTok Shop Mall đang là nơi quy tụ đông đảo nhà bán hàng, các thương hiệu lớn, nhà bán lẻ uy tín và đại lý được uỷ quyền nhất, giúp mang tới nguồn cung chính hãng, cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng trên nền tảng.

Song song với việc nâng cao chất lượng nguồn cung, TikTok Shop cũng phối hợp với các đối tác trong hệ sinh thái để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp giao nhận và thanh toán. Về giao nhận, các dịch vụ Giao nhanh 4 giờ, Giao trong ngày và Giao ngày hôm sau đã được triển khai nhằm rút ngắn thời gian nhận hàng. Các giải pháp này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của những ngành hàng có yêu cầu cao về tốc độ và điều kiện bảo quản, như trái cây, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh. Trong khi đó, về thanh toán, giải pháp Mua trước Trả sau được triển khai thông qua hợp tác với tổ chức tín dụng giúp mang đến thêm lựa chọn thanh toán cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ khả năng tiếp cận những sản phẩm có giá trị cao.

Thông qua việc đồng thời mở rộng nguồn cung, giảm rào cản gia nhập, nâng cao năng lực nhà bán hàng, củng cố tính xác thực của sản phẩm và cải thiện hạ tầng giao dịch, TikTok Shop hướng tới đóng góp vào một chu kỳ phát triển mới của TMĐT Việt Nam, ở đó tăng trưởng sẽ đi cùng chất lượng, niềm tin và năng lực phát triển dài hạn của các bên tham gia.

TikTok Shop TikTok Shop Vietnam Summit 2026 Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi Trường Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa TMĐT về nông thôn

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
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