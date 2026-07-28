Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

Kem đánh răng, chứa các chất mài mòn nhẹ giúp làm sạch men răng, hóa ra lại có hiệu quả tương tự đối với đèn pha ô tô như đối với răng. (Lưu ý thêm, điều này có thể đúng hoặc không đúng trong mọi trường hợp.) Nếu mặt trong của đèn pha bị ố vàng, có lẽ đã đến lúc bạn nên thay thế.

15 mẹo chăm sóc ô tô giúp tài xế tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi năm

Một chiếc ô tô có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm nếu được chăm sóc đúng cách. Thực tế, không ít hỏng hóc xuất phát từ những thói quen sử dụng thiếu khoa học thay vì lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

Nhiều người đã quen với việc sử dụng cần gạt nước, điều hòa hay hệ thống giải trí trên xe nhưng lại bỏ qua những thao tác bảo dưỡng đơn giản. Chính những việc nhỏ này có thể giúp giảm đáng kể chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Bạn có thể làm sạch và đánh bóng vành xe bằng hỗn hợp Coca-Cola và nước rửa chén.

Luôn kiểm tra áp suất lốp

Lốp ô tô hơi làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu, giảm khả năng bám đường và khiến lốp mòn nhanh hơn.

Người dùng nên kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần hoặc trước những chuyến đi dài. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp kéo dài tuổi thọ lốp và giảm nguy cơ nổ lốp.

Không để bình nhiên liệu quá cạn

Nhiều tài xế có thói quen chỉ đổ xăng khi đèn báo nhiên liệu sáng. Điều này có thể khiến bơm nhiên liệu phải hoạt động trong điều kiện không thuận lợi, lâu dài ảnh hưởng đến tuổi thọ của hệ thống.

Giữ lượng nhiên liệu ở mức từ một phần tư bình trở lên là lựa chọn an toàn hơn.

Vệ sinh kính chắn gió đúng cách

Kính chắn gió bẩn không chỉ làm giảm tầm nhìn mà còn khiến cần gạt nước nhanh hỏng.

Thay vì lau bằng khăn khô, người dùng nên sử dụng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ bám trên kính.

Thay gạt mưa định kỳ

Nhiều chủ xe chỉ thay gạt mưa khi chúng không còn hoạt động.

Thực tế, lưỡi cao su bị lão hóa có thể làm xước kính chắn gió. Việc thay mới định kỳ giúp duy trì khả năng quan sát khi trời mưa và tránh chi phí thay kính đắt đỏ.

Không đánh lái khi xe đứng yên

Đánh vô lăng khi xe không di chuyển tạo áp lực lớn lên hệ thống lái và lốp xe.

Chỉ cần cho xe lăn bánh nhẹ trước khi xoay vô lăng sẽ giúp giảm tải cho hệ thống trợ lực lái.

Đỗ xe tránh nắng

Ánh nắng trực tiếp khiến sơn xe bạc màu, nội thất xuống cấp và làm giảm tuổi thọ của nhiều chi tiết nhựa.

Nếu không có bãi đỗ có mái che, nên sử dụng bạt phủ hoặc tấm chắn nắng.

Kiểm tra dầu động cơ thường xuyên

Dầu động cơ đóng vai trò bôi trơn và làm mát các chi tiết bên trong máy.

Việc kiểm tra mức dầu định kỳ giúp phát hiện sớm hiện tượng rò rỉ hoặc hao dầu bất thường trước khi xảy ra hỏng hóc nghiêm trọng.

Không bỏ qua đèn cảnh báo

Đèn báo trên bảng đồng hồ thường là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xe đang gặp vấn đề.

Việc tiếp tục vận hành khi đèn báo động cơ hoặc áp suất dầu sáng có thể khiến chi phí sửa chữa tăng lên nhiều lần.

Làm sạch khoang động cơ đúng cách

Khoang máy sạch giúp dễ phát hiện rò rỉ dầu hoặc nước làm mát.

Tuy nhiên, người dùng không nên xịt nước áp lực cao trực tiếp vào các giắc điện và hộp điều khiển điện tử.

Đơn giản chỉ cần đun nóng một ít nước trong ấm trà hoặc nồi, đổ lên chỗ lõm và ấn cần đẩy xuống. Nếu vết lõm không quá nghiêm trọng, nó sẽ bật ra khỏi thân xe; trông sẽ không đẹp như trước nhưng sẽ ít dễ nhận thấy hơn.

Chăm sóc ắc quy

Các cực bình bị oxy hóa có thể khiến xe khó khởi động.

Làm sạch đầu cực và kiểm tra điện áp định kỳ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Không chở quá tải

Khối lượng vượt quá thiết kế khiến hệ thống treo, phanh và lốp xe chịu áp lực lớn hơn bình thường.

Điều này không chỉ làm tăng chi phí bảo dưỡng mà còn ảnh hưởng đến an toàn khi vận hành.

Vệ sinh nội thất định kỳ

Bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể gây mùi khó chịu và làm giảm tuổi thọ của ghế da hoặc nỉ.

Việc vệ sinh thường xuyên cũng giúp duy trì giá trị của xe khi bán lại.

Bảo vệ lớp sơn xe

Rửa xe đúng kỹ thuật và phủ sáp định kỳ giúp hạn chế tác động của tia cực tím, nước mưa và hóa chất.

Chi phí chăm sóc sơn thấp hơn rất nhiều so với việc sơn lại toàn bộ thân xe.

Đọc hướng dẫn sử dụng

Mỗi mẫu xe đều có những yêu cầu bảo dưỡng riêng.

Sách hướng dẫn cung cấp chu kỳ thay dầu, thay lọc gió, nước làm mát và nhiều thông tin quan trọng mà chủ xe thường bỏ qua.

Chủ động bảo dưỡng thay vì chờ hỏng

Các chuyên gia dịch vụ ô tô cho rằng bảo dưỡng phòng ngừa luôn có chi phí thấp hơn sửa chữa sau khi xe gặp sự cố.

Thực hiện đúng lịch bảo dưỡng, kiểm tra các hạng mục quan trọng và duy trì thói quen sử dụng hợp lý sẽ giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt vòng đời của phương tiện.