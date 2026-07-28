Chuyển đổi số

Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

12:12 | 28/07/2026
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Đơn vị mới có nhiệm vụ tham mưu triển khai chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và phát triển hệ sinh thái số phục vụ hoạt động của Quốc hội.
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Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 302/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Theo nghị quyết, Cục Chuyển đổi số là cục loại 2 trực thuộc Văn phòng Quốc hội, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Đơn vị này có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý và tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số; xây dựng, phát triển hệ sinh thái số; quản lý khoa học và đổi mới sáng tạo.

Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Bên cạnh đó, Cục Chuyển đổi số sẽ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội; bảo đảm an ninh mạng, an toàn và bảo mật thông tin; quản lý dữ liệu; thực hiện công tác tin nguồn, đăng tải thông tin và hình ảnh phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Cục Chuyển đổi số cũng có nhiệm vụ tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo nghị quyết, cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số gồm ba phòng chuyên môn và hai đơn vị sự nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2025/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đồng thời, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ ban hành quyết định quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/07/2026 12:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

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