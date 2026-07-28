Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 302/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Theo nghị quyết, Cục Chuyển đổi số là cục loại 2 trực thuộc Văn phòng Quốc hội, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Đơn vị này có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý và tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số; xây dựng, phát triển hệ sinh thái số; quản lý khoa học và đổi mới sáng tạo.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Bên cạnh đó, Cục Chuyển đổi số sẽ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội; bảo đảm an ninh mạng, an toàn và bảo mật thông tin; quản lý dữ liệu; thực hiện công tác tin nguồn, đăng tải thông tin và hình ảnh phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Cục Chuyển đổi số cũng có nhiệm vụ tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo nghị quyết, cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số gồm ba phòng chuyên môn và hai đơn vị sự nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2025/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đồng thời, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ ban hành quyết định quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số.