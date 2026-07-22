Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vũ Hải Quân ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ KH&CN giai đoạn 2026 - 2030.

Lễ ký kết do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN đồng chủ trì.

Hợp tác khoa học - công nghệ trở thành động lực cho chuyển đổi số

Sau 5 năm triển khai Chương trình số 14/CTr-BCA-BKHCN, hai Bộ đã phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phát triển hạ tầng số quốc gia.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc phối hợp xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử cùng quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Các nền tảng dữ liệu dùng chung đã góp phần hình thành hạ tầng dữ liệu số quốc gia, tạo nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã giúp nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ khoa học trong lực lượng Công an nhân dân, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Các kết quả nghiên cứu cũng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, có khả năng phục vụ đồng thời nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Các cơ quan, đơn vị của hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế về KHCN, ĐMST và CĐS, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm mới: AI, siêu máy tính và hạ tầng nghiên cứu chiến lược

Theo Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, hai Bộ sẽ mở rộng hợp tác từ nghiên cứu khoa học sang phát triển hệ sinh thái công nghệ phục vụ quản trị quốc gia số và bảo đảm an ninh quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đổi mới phương thức quản lý từ hành chính truyền thống sang quản trị số, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Một trong những định hướng đáng chú ý là phối hợp đầu tư, nâng cấp các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm và trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) nhằm phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ mũi nhọn của quốc gia. Đây được xem là hạ tầng nền tảng cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), mô phỏng tính toán, thiết kế vi mạch, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.

Song song với đó, hai Bộ sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Công an và Tổ công tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ KH&CN.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2021 - 2025.

Khoa học công nghệ gắn với tự chủ chiến lược về an ninh

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá, kết quả hợp tác giai đoạn vừa qua đã tạo nền tảng quan trọng để hai Bộ bước sang giai đoạn phối hợp có chiều sâu hơn, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò là yếu tố then chốt trong bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong bối cảnh các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng số phát triển nhanh chóng, yêu cầu đặt ra là phải nâng tầm hợp tác nhằm vừa xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ, vừa nâng cao tiềm lực an ninh quốc gia, đồng thời bảo đảm triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý khoa học với lực lượng bảo đảm an ninh, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ lõi vào thực tiễn quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghệ chiến lược và xây dựng nền kinh tế số, sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ KH&CN không chỉ góp phần nâng cao năng lực công nghệ của lực lượng thực thi pháp luật mà còn tạo nền tảng cho việc hình thành hạ tầng nghiên cứu hiện đại, dữ liệu số thống nhất và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên số.