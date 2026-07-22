Điện tử tiêu dùng
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LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

Tạ Thành
Hoàng Anh

Tạ Thành Hoàng Anh

08:43 | 22/07/2026
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LG vừa bổ sung chế độ hình ảnh Creator Original trên dòng OLED evo 2026, cho phép các nhà làm phim tối ưu chất lượng hiển thị theo đúng ý đồ sáng tạo. Tính năng mới được phát triển cùng Prime Video và hứa hẹn nâng cao trải nghiệm xem nội dung trực tuyến.
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LG Electronics vừa giới thiệu Creator Original, chế độ hình ảnh mới dành cho dòng TV OLED evo 2026 được phát triển hợp tác với Prime Video. Tính năng này hướng đến việc tái hiện nội dung phát trực tuyến theo đúng ý đồ sáng tạo của các nhà làm phim, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực và tối ưu hơn cho người xem.

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026
LG OLED evo 2026 ra mắt chế độ Creator Original

Khác với Filmmaker Mode vốn tập trung vô hiệu hóa các công nghệ xử lý hình ảnh để giữ nguyên tín hiệu gốc, Creator Original cho phép các studio và đạo diễn tận dụng khả năng xử lý của TV nhằm tinh chỉnh chất lượng hiển thị theo đúng tầm nhìn sáng tạo. Chế độ này hỗ trợ điều chỉnh nhiều thông số như chi tiết vùng tối, cân bằng màu sắc, giảm nhiễu và xử lý chuyển động, giúp nội dung được hiển thị theo cách mà nhà làm phim mong muốn thay vì chỉ dựa trên một thiết lập trung tính.

Hiện Creator Original chỉ được hỗ trợ trên ba dòng TV OLED evo cao cấp nhất của LG trong năm 2026 gồm W6, G6 và C6. Các mẫu TV này có giá từ khoảng 2.000 đến 5.000 USD tùy kích thước và cấu hình, đồng thời được trang bị hàng loạt công nghệ như Dolby Vision, Dolby Atmos, xử lý hình ảnh 12-bit và Dynamic Tone Mapping nhằm nâng cao chất lượng hiển thị.

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LG và Prime Video cũng lựa chọn bộ phim Masters of the Universe để ra mắt Creator Original. Trên các mẫu TV LG chạy webOS 23 trở lên, người dùng có thể sử dụng Magic Remote và nói câu lệnh "By the power of Grayskull!" để TV tự động tìm kiếm và gợi ý nội dung liên quan đến bộ phim trên Prime Video, tạo thêm trải nghiệm tương tác dành cho người hâm mộ.

Việc ra mắt Creator Original cho thấy LG đang theo đuổi hướng tiếp cận mới trong việc nâng cao trải nghiệm xem phim tại gia. Thay vì chỉ giữ nguyên tín hiệu nguồn, hãng cho phép các nhà sáng tạo trực tiếp tối ưu cách nội dung được hiển thị trên TV, qua đó mang đến hình ảnh sát với ý đồ nghệ thuật ban đầu. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dòng LG OLED evo 2026 đối với những người thường xuyên thưởng thức nội dung trên các nền tảng streaming.

LG TV OLED evo 2026 Prime Video Creator Original TV

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 145,200
Hà Nội - PNJ 140,200 145,200
Đà Nẵng - PNJ 140,200 145,200
Miền Tây - PNJ 140,200 145,200
Tây Nguyên - PNJ 140,200 145,200
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 145,200
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 14,640
Miếng SJC Nghệ An 14,340 14,640
Miếng SJC Thái Bình 14,340 14,640
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 14,642
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 14,643
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 1,454
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 1,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 1,434
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 14,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 107,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 97,672
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 87,633
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 83,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 59,954
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
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Cập nhật: 22/07/2026 08:45
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Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

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Chứng khoán 21/7: VN-Index mất gần 13 điểm, công nghệ và dầu khí gây áp lực

Chứng khoán 21/7: VN-Index mất gần 13 điểm, công nghệ và dầu khí gây áp lực

Samsung lập bộ phận robot, cổ phiếu tăng mạnh 7%

Samsung lập bộ phận robot, cổ phiếu tăng mạnh 7%

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Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

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Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

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Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

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Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

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Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

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Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước