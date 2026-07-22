LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

LG Electronics vừa giới thiệu Creator Original, chế độ hình ảnh mới dành cho dòng TV OLED evo 2026 được phát triển hợp tác với Prime Video. Tính năng này hướng đến việc tái hiện nội dung phát trực tuyến theo đúng ý đồ sáng tạo của các nhà làm phim, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thực và tối ưu hơn cho người xem.

LG OLED evo 2026 ra mắt chế độ Creator Original

Khác với Filmmaker Mode vốn tập trung vô hiệu hóa các công nghệ xử lý hình ảnh để giữ nguyên tín hiệu gốc, Creator Original cho phép các studio và đạo diễn tận dụng khả năng xử lý của TV nhằm tinh chỉnh chất lượng hiển thị theo đúng tầm nhìn sáng tạo. Chế độ này hỗ trợ điều chỉnh nhiều thông số như chi tiết vùng tối, cân bằng màu sắc, giảm nhiễu và xử lý chuyển động, giúp nội dung được hiển thị theo cách mà nhà làm phim mong muốn thay vì chỉ dựa trên một thiết lập trung tính.

Hiện Creator Original chỉ được hỗ trợ trên ba dòng TV OLED evo cao cấp nhất của LG trong năm 2026 gồm W6, G6 và C6. Các mẫu TV này có giá từ khoảng 2.000 đến 5.000 USD tùy kích thước và cấu hình, đồng thời được trang bị hàng loạt công nghệ như Dolby Vision, Dolby Atmos, xử lý hình ảnh 12-bit và Dynamic Tone Mapping nhằm nâng cao chất lượng hiển thị.

LG và Prime Video cũng lựa chọn bộ phim Masters of the Universe để ra mắt Creator Original. Trên các mẫu TV LG chạy webOS 23 trở lên, người dùng có thể sử dụng Magic Remote và nói câu lệnh "By the power of Grayskull!" để TV tự động tìm kiếm và gợi ý nội dung liên quan đến bộ phim trên Prime Video, tạo thêm trải nghiệm tương tác dành cho người hâm mộ.

Việc ra mắt Creator Original cho thấy LG đang theo đuổi hướng tiếp cận mới trong việc nâng cao trải nghiệm xem phim tại gia. Thay vì chỉ giữ nguyên tín hiệu nguồn, hãng cho phép các nhà sáng tạo trực tiếp tối ưu cách nội dung được hiển thị trên TV, qua đó mang đến hình ảnh sát với ý đồ nghệ thuật ban đầu. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dòng LG OLED evo 2026 đối với những người thường xuyên thưởng thức nội dung trên các nền tảng streaming.