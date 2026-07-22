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iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

Bùi Hiển

Bùi Hiển

09:17 | 22/07/2026
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iPhone 18 Pro Max được nhiều nguồn tin dự đoán sẽ có loạt thay đổi đáng chú ý từ bộ xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, viên pin dung lượng lớn hơn đến hệ thống tản nhiệt mới. Những nâng cấp này hứa hẹn cải thiện hiệu năng và thời lượng sử dụng, nhưng cũng có thể khiến thiết bị dày và nặng hơn thế hệ trước.
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Chip 2nm mở đường cho iPhone 18 Pro Max nâng hiệu năng

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ trở thành một trong những mẫu máy đầu tiên của Apple sử dụng bộ xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đài Loan. Điều này đặt ra kỳ vọng về một bước tiến mới trong hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện khi Apple chuyển từ tiến trình 3nm sang công nghệ sản xuất mới.

Chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh hơn cùng khả năng tối ưu điện năng tốt hơn (Ảnh: NotebookCheck).
Chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh hơn cùng khả năng tối ưu điện năng tốt hơn (Ảnh: NotebookCheck).

Theo nội dung trong tài liệu, Apple cũng có thể áp dụng phương pháp đóng gói mô đun đa chip cấp độ Wafer gọi là WMCM. Công nghệ này tích hợp trực tiếp các thành phần như bộ xử lý và bộ nhớ DRAM ở cấp độ wafer, không cần bộ trung gian hoặc chất nền, từ đó cải thiện khả năng truyền tín hiệu và hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ tốt hơn.

Tài liệu cho biết việc kết hợp tiến trình 2nm với công nghệ WMCM không chỉ giúp bộ xử lý nhỏ gọn và tiết kiệm điện hơn mà còn đưa bộ nhớ đến gần bộ xử lý hơn về mặt vật lý. Nhờ đó, thiết bị được kỳ vọng xử lý tốt hơn các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và những trò chơi có cấu hình cao, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng

Pin lớn hơn khiến thiết bị dày và nặng hơn

Hiệu năng tăng lên kéo theo yêu cầu về thời lượng sử dụng dài hơn. Theo MacRumors được trích dẫn trong tài liệu, iPhone 18 Pro Max có thể dày khoảng 9 mm và nặng 240 g, tăng khoảng 0,25 mm và 7 g so với iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn so với bản tiền nhiệm (Ảnh: MacRumors).
iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn so với bản tiền nhiệm (Ảnh: MacRumors).

Nguồn tin này cho rằng sự thay đổi đến từ viên pin có dung lượng khoảng 5.567mAh, cao hơn gần 500mAh so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, Apple còn được cho là sẽ trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới bằng thép không gỉ. Hai nâng cấp này có thể trở thành nguyên nhân chính khiến kích thước và trọng lượng của thiết bị tăng lên.

Không chỉ thay đổi về thiết kế và phần cứng, chi phí sản xuất của mẫu máy mới cũng được dự báo tăng mạnh. Báo cáo của Counterpoint Research được dẫn trong tài liệu cho biết tổng chi phí linh kiện dành cho phiên bản iPhone 18 Pro Max dung lượng 1TB có thể tăng ít nhất 300 USD so với thế hệ trước.

Trong đó, riêng chi phí bộ nhớ flash NAND được ước tính vượt 250 USD, tương đương khoảng một nửa tổng chi phí linh kiện của iPhone 17 Pro Max. Báo cáo cũng cho biết giá DRAM đang tăng do thị trường thiếu hụt chip nhớ trước nhu cầu phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng mạnh, trong khi việc chuyển sang tiến trình 2nm cũng góp phần làm chi phí sản xuất cao hơn.

https://www.macrumors.com/, https://9to5mac.com/
iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Pro chip A20 Pro Chip 2nm Apple TSMC pin 5567mAh tản nhiệt buồng hơi iPhone Ultra MacRumors

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Thứ hai, 27/07/2026 03:00
35°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,870 ▲80K 14,570 ▲80K
Trang sức 99.99 13,880 ▲80K 14,580 ▲80K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
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Cập nhật: 22/07/2026 10:00

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