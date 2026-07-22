Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

VN-Index bước vào phiên 22/7 với trạng thái kỹ thuật yếu sau ba phiên giảm liên tiếp. Chỉ số đóng cửa ngày 21/7 tại 1.730,56 điểm, đánh mất vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm và lùi xuống dưới đường trung bình động 200 phiên.

Điểm tích cực là biên độ giảm đã thu hẹp và thanh khoản hạ nhiệt so với phiên 20/7. Lực cầu bắt đáy xuất hiện ở vùng 1.720 điểm cho thấy một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận giải ngân, dù quy mô còn dè dặt.

Trọng tâm của phiên 22/7 nằm ở khả năng giữ vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Nếu vùng giá được bảo vệ với thanh khoản cải thiện, thị trường có cơ sở hình thành nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Trạng thái kỹ thuật cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế

Chứng khoán Asean nhận định VN-Index đang phát tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa quanh 1.731 điểm và hình thành nến Doji đỏ nằm dưới các đường MA10 cùng MA20. Chỉ báo RSI và MFI đều rơi xuống dưới ngưỡng 30, tức trạng thái quá bán.

Trạng thái quá bán tiềm ẩn khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, song xu hướng giảm vẫn đóng vai trò chủ đạo. Rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trở nên hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện trong một vài phiên tới.

Chứng khoán Kirin đánh giá phiên giảm ngày 21/7 củng cố thêm xu hướng điều chỉnh và khả năng còn tiếp diễn. Khối lượng khớp lệnh vẫn cao hơn 6,9% so với bình quân 20 phiên, cho thấy hoạt động trao tay diễn ra sôi động ngay trong nhịp giảm.

Tuy vậy, công ty chứng khoán cho rằng ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng đang ở rất gần. Vùng 1.695-1.700 điểm khả năng cao sẽ ngăn đợt sụt giảm của VN-Index, do đó nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo khi chỉ số tiếp cận vùng giá đó.

Chứng khoán AIS bổ sung rằng sắc đỏ lan rộng ở các nhóm năng lượng, công nghệ và hạ tầng, trong khi dòng tiền bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở một vài mã ngân hàng và chứng khoán. Mốc tâm lý 1.700 điểm được xem là vùng hỗ trợ then chốt có thể kích hoạt lực cầu bắt đáy.

Ở kịch bản kém tích cực, nếu áp lực bán giải chấp gia tăng, VN-Index có nguy cơ lùi về vùng 1.670-1.700 điểm, tương đương mức thấp nhất hồi tháng 4/2026. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đang kiểm định lại đáy cũ tháng 6/2026 quanh vùng 284-290 điểm.

Nhóm ngành nào có thể giữ được dòng tiền trong phiên 22/7

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh trong phiên 21/7 với mức tăng 0,07%. CTG, VPB, LPB, HDB và VIB dẫn dắt chiều tăng, đồng thời khối ngoại mua ròng mạnh SHB và HDB. Trạng thái đó tạo cơ sở để nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ.

Yếu tố hỗ trợ thêm cho nhóm ngân hàng đến từ lịch trả cổ tức. Ngày 23/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5% của cả CTG và VCB, thường tạo lực cầu kỹ thuật trong các phiên liền trước. Hội đồng quản trị VIB cũng vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2026 với tổng giá trị dự kiến 30.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán bước vào giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý II với bức tranh phân hóa. SSI đạt doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ.

Chứng khoán TP.HCM ghi nhận doanh thu quý II đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 39%. Lũy kế sáu tháng, doanh thu đạt 2.452 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 704 tỷ đồng, tăng lần lượt 44% và 35%. Ở chiều ngược lại, Vietcap có doanh thu gần như đi ngang, mảng tự doanh tiếp tục lỗ và mới hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cổ phiếu công nghệ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng sau khi nhóm phần mềm giảm 3,37% trong phiên 21/7. FPT chịu áp lực bán ròng 109,89 tỷ đồng từ khối ngoại, mức lớn thứ hai toàn thị trường. Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu dừng bán rõ ràng trước khi giải ngân trở lại.

Nhóm bất động sản vẫn chịu sức ép từ các mã vốn hóa lớn, song một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như IDC và SZB cùng NVL, KDH đã đi ngược xu hướng chung. Diễn biến phân hóa cho thấy dòng tiền chọn lọc theo câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.

Cổ phiếu bán lẻ gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,06% trong phiên 21/7. MWG được khối ngoại mua ròng 75,66 tỷ đồng và nằm trong nhóm đóng góp tích cực cho chỉ số, tạo cơ sở để nhóm bán lẻ giữ trạng thái ổn định hơn mặt bằng chung.

Với nhóm vận tải và logistics, giá cước cùng kết quả kinh doanh quý II phân hóa giữa doanh nghiệp khai thác cảng và doanh nghiệp vận tải biển sẽ là yếu tố dẫn dắt. Nhà đầu tư nên bám sát số liệu chính thức thay vì kỳ vọng vào diễn biến đồng loạt của cả ngành.

Bảng điện tử chứng khoán hôm nay ghi nhận VN-Index giảm điểm phiên 21/7

Chiến lược được các công ty chứng khoán khuyến nghị

Chứng khoán Asean cho rằng chiến lược tối ưu hiện tại là ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng khi thị trường hồi phục và tránh sử dụng đòn bẩy. Nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn quan sát phản ứng tại vùng 1.730-1.740 điểm và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản xác nhận.

Công ty chứng khoán khuyến nghị tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng, gồm thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường và chu kỳ đầu tư dầu khí ngoài khơi.

Chứng khoán AIS nhấn mạnh nhà đầu tư cần quyết liệt loại bỏ các cổ phiếu suy yếu về xu hướng giá. Quản trị rủi ro vẫn là ưu tiên hàng đầu khi áp lực bán chưa hạ nhiệt và chỉ số chưa xác nhận vùng cân bằng.

Ở góc nhìn dài hơn, Chứng khoán SHS cho rằng mức định giá hiện tại đã về vùng hấp dẫn. Tổng vốn hóa thị trường không tính Vingroup vào khoảng 296 tỷ USD, với P/E 10,57 lần và P/B 1,55 lần, tương đương các thời điểm vùng đáy khủng hoảng trước đây.

SHS lưu ý điểm khác biệt lớn là tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn hóa thị trường đang ở mức rất cao, khiến chất lượng thị trường còn yếu. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp tăng trưởng tốt hiện giao dịch ở mức P/E khoảng 4-8 lần với P/B thấp, đủ hấp dẫn để xem xét đầu tư khi nhà đầu tư kiểm soát được rủi ro.

Tổng hợp các quan điểm, kịch bản cơ sở cho phiên 22/7 là VN-Index tiếp tục giằng co trong vùng 1.700-1.750 điểm. Kịch bản tích cực xuất hiện khi chỉ số bật lên từ vùng hỗ trợ với thanh khoản tăng, còn kịch bản tiêu cực là thủng mốc 1.700 điểm kèm áp lực bán giải chấp lan rộng.

Nhà đầu tư nên theo dõi ba tín hiệu trong phiên, gồm phản ứng của chỉ số tại vùng 1.700 điểm, dòng tiền của khối ngoại sau phiên mua ròng trở lại, và khả năng giữ nhịp của nhóm ngân hàng. Ba yếu tố sẽ quyết định thị trường bước vào giai đoạn tích lũy hay tiếp tục dò đáy.