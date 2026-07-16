Nhận định chứng khoán 16/7: VN-Index dò tìm cân bằng quanh vùng 1.780 điểm

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về điều chỉnh

Phiên 15/7 khép lại với sắc đỏ áp đảo khi VN-Index giảm 24,51 điểm về 1.782,12 điểm, đánh mất mốc 1.800 và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2026. Áp lực bán trải rộng ở nhóm công nghệ, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn dè dặt.

Về kỹ thuật, chỉ số cắt xuống dưới đường trung bình động SMA 100 ngày và bám sát dải dưới của Bollinger Bands. Chỉ báo MACD tiếp tục giảm và duy trì dưới ngưỡng 0, cho thấy rủi ro ngắn hạn còn hiện hữu trước khi thị trường xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Thanh khoản thấp là điểm cần theo dõi trong phiên 16/7. Giá trị khớp lệnh sàn HOSE đứng dưới 20.000 tỷ đồng hai phiên liên tiếp, phản ánh dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài. Trạng thái này khiến các nhịp hồi kỹ thuật thiếu sự đồng thuận và dễ đảo chiều khi áp lực bán quay lại.

Diễn biến khối ngoại tiếp tục là biến số quan trọng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 980 tỷ đồng trong phiên 15/7, tập trung vào FPT, PNJ và SSI. Nếu đà rút vốn chưa dừng lại, nhóm vốn hóa lớn sẽ khó tạo lực đỡ bền vững cho chỉ số trong phiên kế tiếp.

Các vùng hỗ trợ và kháng cự cần theo dõi

Phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản VN-Index dao động giằng co trong biên độ hẹp ở phiên 16/7. Vùng 1.775-1.780 điểm, tương ứng đáy cũ tháng 6/2026, được xem là hỗ trợ gần nhất. Nếu thủng vùng này, chỉ số có thể lùi về kiểm định 1.740-1.750 điểm, khu vực quanh đường MA200.

Ở chiều tăng, vùng 1.800-1.810 điểm chuyển thành kháng cự ngắn hạn sau khi mốc 1.800 bị xuyên thủng. Các nhịp hồi kỹ thuật hướng lên vùng này nhiều khả năng gặp áp lực bán chốt lời gia tăng, đúng như diễn biến các phiên gần đây.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng chỉ số hồi phục sau khi chạm 1.775 điểm cho thấy đáy cũ tháng 6 phát huy vai trò hỗ trợ. Đơn vị này nghiêng về khả năng chỉ số hồi lên vùng 1.810 điểm, song lưu ý vùng 1.740 điểm sẽ được kiểm định lại nếu đà giảm tiếp diễn.

Chuyên gia Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định: “Vùng giá cân bằng của thị trường theo VN-Index là 1.750-1.780 điểm, mức định giá tương đối hợp lý dựa trên triển vọng nền kinh tế vẫn tăng trưởng tốt”

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá xác suất VN-Index có nhịp hồi lên vùng 1.820 điểm khá cao, song tại đây áp lực bán sẽ gia tăng. Đơn vị này giữ quan điểm thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và căn bán hạ một phần danh mục khi chỉ số tiến tới vùng kháng cự.

Nhóm ngành và chiến lược cho phiên 16/7

Trong ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi và giao dịch theo biên độ. Việc sử dụng đòn bẩy cần được kiểm soát chặt khi xu hướng giảm chủ đạo chưa bị phá vỡ.

Thị trường bắt đầu phân hóa theo kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II/2026. Dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có nền tảng cơ bản vững, kết quả kinh doanh tăng trưởng và đã tích lũy tại vùng định giá hấp dẫn. Các câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường và dự án hạ tầng cũng được chú ý.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mở ra cơ hội giải ngân từng phần. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí được nhiều đơn vị đánh giá phù hợp nhờ nền tảng cơ bản và thanh khoản cao. Cổ phiếu vật liệu xây dựng cũng nằm trong danh sách quan sát.

Ở nhóm ngân hàng, mùa công bố lợi nhuận bán niên là chất xúc tác được chờ đợi khi một số nhà băng hé lộ mức tăng trưởng lợi nhuận 79-80% so với cùng kỳ. Nhóm chứng khoán hưởng lợi từ hoạt động cho vay ký quỹ, còn nhóm công nghệ cần thời gian cân bằng lại sau khi FPT lùi về đáy hai năm.

Về bối cảnh quốc tế, lạm phát tháng 6 của Mỹ hạ nhiệt nhanh hơn dự báo giúp giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ. Yếu tố hỗ trợ tâm lý này phần nào bù lại sức ép từ đồng USD mạnh, vốn duy trì xu hướng rút vốn của khối ngoại tại các thị trường mới nổi.

Ở góc độ dài hạn, tiến trình chuyển đổi số và nâng hạng thị trường tiếp tục là điểm tựa. Cơ quan quản lý đang hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi, thử nghiệm cơ chế sandbox và ứng dụng công nghệ tài chính. Ngày càng nhiều công cụ phân tích tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhà đầu tư xử lý dữ liệu, bảng giá và thông tin vĩ mô theo thời gian thực.

Kịch bản cơ sở cho phiên 16/7 là VN-Index dao động tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng 1.775-1.810 điểm, chờ tín hiệu xác nhận từ thanh khoản và dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nên bám sát diễn biến kết quả kinh doanh doanh nghiệp để tái cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên chất lượng cơ bản.