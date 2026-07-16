“Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Huy động vốn của hệ thống ngân hàng không theo kịp tốc độ tăng của tín dụng

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” được Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Báo Tài chính Đầu tư phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Báo Tài chính Đầu tư cho biết, nhu cầu vốn đầu tư phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong 5 năm liên tiếp từ 2026 - 2030, tín dụng hiện vẫn đóng vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo trong nền kinh tế, nhưng dư địa của chính sách tiền tệ trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang khó hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tiếp tục không theo kịp tốc độ tăng của tín dụng, tạo áp lực lên thanh khoản và mặt bằng lãi suất huy động, từ đó đẩy mặt bằng lãi suất cho vay đi lên. Chi phí vốn cao đang ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và các quyết định mở rộng đầu tư sản xuất - kinh doanh, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

“Chọn chủ đề “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” cho hội thảo hôm nay, Báo Tài chính - Đầu tư mong muốn cùng các quý vị đại biểu trao đổi, phân tích, thảo luận sâu về các kênh dẫn vốn, các nguồn lực có thể huy động cho nền kinh tế; tính bền vững của các dòng vốn; những giải pháp, chính sách để các dòng vốn và thị trường phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa, qua đó đóng góp cho nền kinh tế, cho đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Phạm Văn Hoành nói.

Chương mới trong thu hút vốn ngoại của thị trường chứng khoán

Tính đến 29/5/2026, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.610,35 nghìn tỷ đồng, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt con số 13 triệu, hoàn thành sớm mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán vào năm 2030 được đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCK, hoạt động huy động vốn qua thị trường cổ phiếu cũng sôi động hơn hẳn giai đoạn trước. Trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành cổ phiếu và chào bán lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch đạt khoảng 289.500 tỷ đồng, tăng 86,5% so với năm 2025 và cao gấp 2,5 lần mức trung bình 5 năm gần đây.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Dũng Minh

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phục hồi. Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán đến cuối tháng 5/2026 đạt 2.819.000 tỷ đồng, tương đương 21,9% GDP ước tính năm 2025.

“Những con số trên một lần nữa khẳng định đóng góp quan trọng của thị trường chứng khoán trong vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế”, ông Bùi Hoàng Hải khẳng định.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vừa ghi nhận dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển, đó là FTSE Russell xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Quyết định nâng hạng có hiệu lực chính thức từ tháng 9/2026 kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong thu hút vốn ngoại của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dẫu vậy, để phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn. Ước tính, nguồn vốn đầu tư trong cả giai đoạn 2026 - 2030 lên tới 38 triệu tỷ đồng, nhưng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ vào khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, tức chỉ đáp ứng khoảng 20%; 80% còn lại buộc phải trông đợi vào nguồn vốn tư nhân và vốn quốc tế.

Tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp: nền kinh tế không thể tiếp tục vận hành dựa trên một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước.

Việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực ngân sách là hữu hạn, vốn tín dụng gần chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống là đòi hỏi cấp thiết được đặt ra. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán được xác định phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.