ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

Triển lãm Quốc tế Robot và Nhà máy Thông minh Việt Nam (ROBOTEX 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Robot tự động hóa trở thành lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, robot công nghiệp không còn là giải pháp chỉ dành cho các tập đoàn sản xuất quy mô lớn. Cùng với sự phát triển của AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và điện toán đám mây, nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm, dệt may, logistics và thương mại điện tử đã từng bước đầu tư các dây chuyền sản xuất thông minh.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và thời gian giao hàng ngày càng khắt khe. Đồng thời, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đặt ra yêu cầu nâng cao mức độ tự động hóa để duy trì năng lực cạnh tranh.

Nếu trước đây doanh nghiệp còn cân nhắc có nên đầu tư robot hay không thì hiện nay, bài toán được đặt ra là lựa chọn công nghệ phù hợp để nhanh chóng nâng cao hiệu quả sản xuất và quản trị.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

ROBOTEX 2026 giới thiệu hệ sinh thái sản xuất thông minh

Khác với các triển lãm chỉ tập trung giới thiệu thiết bị, ROBOTEX 2026 hướng tới mô hình nhà máy thông minh hoàn chỉnh với các giải pháp robot công nghiệp, robot cộng tác (Cobot), robot tự hành AGV, AMR, hệ thống thị giác máy (AI Vision), hệ thống điều hành sản xuất (MES), quản lý kho (WMS), kho thông minh, tự động hóa nhà máy và các nền tảng quản trị dữ liệu.

Việc tổ chức đồng thời với VILOG 2026 cũng mở rộng phạm vi kết nối giữa sản xuất và logistics, giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp xuyên suốt từ dây chuyền sản xuất, lưu kho đến vận chuyển và phân phối.

Theo ban tổ chức, triển lãm dự kiến thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, logistics và công nghệ trong nước và quốc tế, tạo cơ hội kết nối giữa đơn vị phát triển công nghệ với các doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư hệ thống tự động hóa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số công nghiệp diễn ra mạnh mẽ, robot không chỉ thay thế các thao tác lặp lại mà còn tham gia quản lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng, điều phối vật tư và hỗ trợ ra quyết định thông qua các nền tảng AI. Điều này đang góp phần thay đổi phương thức vận hành nhà máy, hướng tới mô hình sản xuất thông minh, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao hơn với những biến động của thị trường.

ROBOTEX 2026 vì vậy không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mới, mà còn phản ánh xu hướng chuyển đổi của ngành sản xuất Việt Nam, khi tự động hóa, dữ liệu và AI ngày càng trở thành nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.