Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ

VN-Index lùi về đáy ba tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch tiêu cực ngày 15/7 khi lực bán áp đảo trên diện rộng. VN-Index giảm 24,51 điểm, tương đương 1,36%, đóng cửa ở 1.782,12 điểm. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2026.

Có thời điểm chỉ số mất hơn 30 điểm, lùi về sát 1.775 điểm trước khi thu hẹp biên độ vào cuối phiên. VN30-Index giảm 30,01 điểm còn 1.916,05 điểm với 24 trong số 30 mã đóng cửa dưới tham chiếu. HNX-Index mất 2,11% xuống 291,07 điểm.

UPCoM-Index giữ được sắc xanh hiếm hoi khi tăng 0,36% lên 126,48 điểm. Thanh khoản sàn HOSE duy trì ở mức thấp với hơn 607,3 triệu cổ phiếu, giá trị 15.469 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá trị khớp lệnh đứng dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 70 mã tăng, 240 mã giảm và 47 mã đứng giá trên sàn HOSE. Toàn thị trường ghi nhận 159 cổ phiếu giảm trên 1%, trong đó gần 100 mã mất từ 2% trở lên. Tâm lý thận trọng bao trùm khi dòng tiền bắt đáy vẫn dè dặt.

Thanh khoản tập trung ở các mã có tính thị trường cao. VIX dẫn đầu toàn sàn với hơn 50,7 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SHB gần 30 triệu, ACB hơn 23,2 triệu, HPG hơn 21,4 triệu, FPT hơn 21,2 triệu và SSI gần 20 triệu. Dòng tiền chủ yếu vận động theo hướng chốt lời và giảm tỷ trọng.

Bảng điện tử chứng khoán phiên 15/7 với VN-Index giảm điểm thủng mốc 1.800

Công nghệ, ngân hàng và chứng khoán dẫn đầu đà giảm

Nhóm công nghệ giảm sâu nhất thị trường với chỉ số ngành mất 3,82%. Cổ phiếu FPT lao dốc 4,98%, lùi về 66.800 đồng, mức thấp nhất trong vòng hai năm. Riêng FPT bị khối ngoại bán gần 5,4 triệu đơn vị trong khi lượng mua chỉ khoảng 327.000 cổ phiếu. CMG, ELC và GEE cùng đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm tài chính giảm 1,12% với áp lực trải đều ở cả ngân hàng và chứng khoán. Ở nhóm chứng khoán, VIX giảm 5,1% và dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. SSI mất 3,33%, còn SHS giảm 4,55%. Sắc đỏ lan sang phần lớn các mã có tính thị trường cao trong nhóm.

Nhóm ngân hàng không giữ được vai trò nâng đỡ quen thuộc. VPB giảm 2,64%, TCB mất 2,17% xuống 31.500 đồng, MBB lùi còn 23.950 đồng, BID giảm về 39.500 đồng. ACB và MSB là số ít mã ngược dòng, trong đó ACB tăng 1,09% và cũng là một trong hai mã giữ sắc xanh trong rổ VN30 cùng VNM.

Điểm nhấn nhóm ngân hàng thuộc về VBB của VietBank. Cổ phiếu tăng 650 đồng lên 14.250 đồng trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE sau khi chuyển niêm yết từ UPCoM. Hơn 1,07 tỷ cổ phiếu VBB được đưa vào giao dịch, tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá vượt 10.768 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản giảm 1,65% và tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số chung. VHM mất 3,41% xuống 136.000 đồng, VRE giảm 3,13% còn 24.800 đồng, VIC thu hẹp đà giảm nhưng vẫn đóng cửa thấp hơn 0,91% ở 217.000 đồng. Bộ đôi VIC và VHM lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index trong phiên.

Nhóm bán lẻ chịu cú sốc từ PNJ. Cổ phiếu giảm hết biên độ 6,93%, lùi về 43.650 đồng chỉ sau một phiên tăng trần, với dư bán giá sàn gần 2 triệu đơn vị. Diễn biến gắn với việc cơ quan điều tra khởi tố thêm một nhân viên kiểm định của PNJ-Lab trong chuyên án buôn lậu kim cương đang được mở rộng.

Nhóm năng lượng đảo chiều sau chuỗi tăng trước đó, giảm 2,68%. BSR mất 3,31%, OIL giảm 3,38%, PVS lùi 2,06%, PLX giảm 2,04% và PVD mất 1,26%. Áp lực chốt lời quay lại ngay sau phiên bùng nổ của nhóm dầu khí liền trước.

Giữa bức tranh đỏ, một vài mã giữ được sắc xanh như HSG tăng 0,87%, PC1 tăng 1,17%, VCG tăng 0,85% và HAG duy trì trên tham chiếu. HPG chỉ giảm nhẹ 0,44% và được khối ngoại mua ròng mạnh nhất sàn HOSE với hơn 139 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng, dòng vốn chờ mùa kết quả kinh doanh

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh với giá trị khoảng 969 tỷ đồng trên HOSE và gần 980 tỷ đồng toàn thị trường. Áp lực rút vốn tập trung vào FPT với 346 tỷ đồng, theo sau là PNJ 108 tỷ đồng và SSI 72 tỷ đồng. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tìm đến HPG, BMP và STB.

Diễn biến trong nước chịu tác động từ tâm lý thận trọng của giới đầu tư quốc tế. Phiên 14/7, chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh khi S&P 500 tăng 0,38% lên 7.543 điểm và Nasdaq tăng 0,9% lên 26.107 điểm, còn Dow Jones gần như đi ngang.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của Mỹ giảm 0,4% so với tháng trước, kéo lạm phát theo năm xuống 3,5%. Dữ liệu giúp hạ nhiệt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, song đồng USD vẫn mạnh và tiếp tục tạo sức ép rút vốn lên các thị trường mới nổi.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm giữ quanh 4,2%, kỳ hạn một tuần 4,8%, kỳ hạn hai tuần 5,7%, trong khi kỳ hạn một tháng nhích lên 7,2%.

Ở góc độ chính sách, cơ quan quản lý tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số cho thị trường vốn. Bộ Tài chính vừa trao đổi kinh nghiệm với phía Nhật Bản về giám sát thị trường, cơ chế sandbox và công nghệ tài chính, phục vụ việc hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi. Định hướng số hóa hạ tầng giao dịch được xem là nền tảng thu hút dòng vốn quốc tế trở lại.

Với diễn biến hiện tại, dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát và chờ mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên. GDP quý II/2026 tăng 8,39% và sáu tháng đầu năm đạt 8,18%, thuộc nhóm cao trong nhiều năm. Nền tảng vĩ mô tạo kỳ vọng tái định giá các nhóm cổ phiếu cơ bản tốt trong nửa cuối năm.