Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index thử thách lại vùng kháng cự 1.830 điểm

Phiên giao dịch 14/7 khép lại với tín hiệu kỹ thuật tích cực. VN-Index đóng cửa tại 1.806,63 điểm, tăng 6,09 điểm, tương đương 0,34%, sau khi có thời điểm rơi về vùng 1.777 điểm. VN30 tăng 6,22 điểm lên 1.946,06 điểm.

Cây nến ngày mang thân nhỏ với bóng dưới dài, dạng nến rút chân, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện dứt khoát tại vùng giá thấp. Đây là phiên tăng đầu tiên sau bốn phiên giảm liên tiếp của chỉ số.

HNX-Index đóng cửa tại 297,34 điểm, tăng 5,44 điểm, tương đương 1,86%, với 82 mã tăng so với 33 mã giảm. Ở chiều ngược lại, UPCoM-Index lùi về 126,03 điểm, giảm 0,36%, cho thấy dòng tiền vẫn còn chọn lọc.

Giá trị giao dịch toàn phiên 14/7 đạt khoảng 14,3 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức gần 18 nghìn tỷ đồng của phiên 13/7. Thanh khoản co lại trong một phiên đảo chiều tăng thường được hiểu là lực cung giá thấp đã suy yếu, dù chưa đủ để xác nhận dòng tiền lớn quay lại.

Kịch bản kỹ thuật cho phiên 15/7

Vùng 1.780-1.800 điểm tiếp tục chứng minh vai trò nâng đỡ. Khu vực đó từng là nền tạo đáy trong tháng 6/2026 và hội tụ với đường trung bình động MA200, tức đường xu thế dài hạn của thị trường. Việc chỉ số bật lên từ vùng giá đó giúp cấu trúc tăng trung hạn chưa bị phá vỡ.

Ở chiều rủi ro, các chỉ báo động lượng vẫn chưa cải thiện. MACD tiếp tục giảm và giữ vị trí dưới ngưỡng 0. RSI quanh 36 điểm và MFI quanh 34 điểm sau phiên 13/7, phản ánh sức mạnh dòng tiền còn yếu. VN-Index cũng đang giao dịch dưới các đường MA10 và MA20.

Độ rộng thị trường là tín hiệu ủng hộ bên mua. Sàn HNX kết phiên với 82 mã tăng, gồm 4 mã tăng trần, áp đảo 33 mã giảm. Sự đảo chiều của độ rộng sau chuỗi phiên bán tháo thường xuất hiện trước khi chỉ số chính tạo đáy ngắn hạn.

Kịch bản chính cho phiên 15/7 là giằng co tích lũy trong biên độ 1.790-1.830 điểm. Nhà đầu tư nhiều khả năng thăm dò lực cung tại vùng giá cao hơn, trong khi bên mua duy trì thế chủ động ở vùng 1.790 điểm.

Kịch bản tích cực xuất hiện nếu thanh khoản vượt trở lại mốc 16 nghìn tỷ đồng cùng lực kéo đồng thuận từ ngân hàng và dầu khí. Khi đó, VN-Index có cơ hội tiến lên thử thách vùng kháng cự 1.830-1.850 điểm, khu vực tập trung khối lượng giao dịch lớn trong tháng 7.

Kịch bản tiêu cực đặt ra khi chỉ số đánh mất mốc 1.780 điểm với thanh khoản gia tăng. Trường hợp đó, vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 1.750-1.770 điểm, tương ứng đường MA200 và cũng là vùng cân bằng mà nhiều công ty chứng khoán đang hướng tới.

Nhóm ngành cần theo dõi trong phiên 15/7

Dầu khí giữ vị thế dẫn dắt. Diễn biến của BSR, GAS, PLX, PVS và PVD phụ thuộc trực tiếp vào giá dầu Brent sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải với Iran từ ngày 14/7. Nếu giá dầu tiếp tục giữ trên vùng 80 USD/thùng, dòng tiền đầu cơ nhiều khả năng còn ở lại nhóm cổ phiếu năng lượng.

Tài chính ngân hàng bước vào giai đoạn nhạy cảm của mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Vietcombank và VietinBank cùng chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%. Ở chiều thận trọng, ACBS dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng giảm tốc và biên lãi thuần tiếp tục thu hẹp trong năm 2026.

Sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu vua đã thể hiện rõ ở phiên 14/7, khi STB tăng 2,77% lên 70.400 đồng và ACB tăng 1,78% lên 22.850 đồng, trong lúc TCB giảm 0,46% xuống 32.200 đồng và CTG đứng tham chiếu tại 32.600 đồng. Diễn biến tương tự có thể lặp lại khi từng nhà băng công bố số liệu.

Tân binh VBB của Vietbank là ẩn số thanh khoản. Ngân hàng chào sàn HOSE ngày 14/7 với gần 1,08 tỷ cổ phiếu, giá tham chiếu 13.300 đồng, lợi nhuận trước thuế sáu tháng đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ. Biến động của mã đó sẽ tác động tới tâm lý nhóm ngân hàng vốn hóa vừa.

Nhóm chứng khoán cần dòng tiền để phục hồi. VIX đóng cửa phiên 14/7 tại 14.700 đồng, tăng 0,34%, mức tăng khiêm tốn so với đà giảm sâu trước đó của SSI, VND, MBS và SHS. Kết quả kinh doanh quý II cùng làn sóng tăng vốn của các công ty chứng khoán là hai yếu tố hỗ trợ trong trung hạn.

Bảng điện tử phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/7/2026 với VN-Index tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm

Bất động sản vẫn chịu sức ép từ VIC và VHM. Hai mã đóng cửa phiên 14/7 lần lượt tại 219.000 đồng, giảm 1,13%, và 140.800 đồng, giảm 1,54%. Trên sàn HNX, KSF tăng 2,24% lên 77.600 đồng, cho thấy dòng tiền vẫn tìm tới các câu chuyện riêng.

Công nghệ và chuyển đổi số là nhóm có nền tảng cơ bản vững hơn mặt bằng chung. FPT đóng cửa tại 70.300 đồng, giảm 0,28%, sau nhiều phiên bị khối ngoại rút vốn. CMC đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 tăng 19% cùng chiến lược đầu tư hạ tầng số, còn ELC được một số công ty chứng khoán khuyến nghị mua.

Logistics và cảng biển đang có chất xúc tác từ giá cước. GMD tăng 2,92% lên 77.500 đồng và VSC tăng 2,25% lên 15.900 đồng trong phiên 14/7. Cước vận tải biển từ TP.HCM đi bờ Đông nước Mỹ tăng gần 17% trong một tuần, tiến sát 9.000 USD cho container 40 feet.

Bán lẻ chờ xác nhận xu hướng ở PNJ. Cổ phiếu tăng 6,96% lên 46.900 đồng trong phiên 14/7 sau chuỗi giảm sâu, với lực đỡ từ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu của Tổng giám đốc. Nhà đầu tư vẫn cần quan sát thêm về thanh khoản và diễn biến pháp lý liên quan tới ngành vàng bạc đá quý.

Quan điểm của các công ty chứng khoán và lưu ý quản trị rủi ro

Chứng khoán An Bình cho rằng áp lực bán có thể còn kéo dài ở nhóm vốn hóa lớn và VN-Index có khả năng lùi về vùng 1.750-1.800 điểm trước khi tìm được lực đỡ vững chắc. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua bán ngắn hạn và chờ thị trường ổn định hơn.

Chứng khoán Kiến Thiết đánh giá xu hướng tiêu cực vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn và nhịp hồi phục còn mong manh khi chỉ số đã đánh mất mốc hỗ trợ 1.810 điểm. Quan điểm được đưa ra là ưu tiên quản trị rủi ro và hạ tỷ trọng khi thị trường xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Ở góc nhìn định giá, một số nhóm phân tích kỳ vọng vùng cân bằng của thị trường nằm tại 1.750-1.780 điểm, mức được xem là hợp lý dựa trên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Thị trường có thể cân bằng trở lại rồi phân hóa theo kết quả kinh doanh quý II/2026 của từng doanh nghiệp.

Dòng vốn ngoại vẫn là biến số cần theo dõi sát. Khối ngoại bán ròng 261,1 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 13/7 và tiếp tục bán ròng hơn 258 tỷ đồng tính đến hết phiên sáng 14/7, tập trung tại CTG, VIC, FPT và VPB. Chuỗi rút vốn kéo dài khiến nỗ lực hồi phục của chỉ số thiếu điểm tựa bền vững. Điểm sáng nhỏ nằm ở sàn HNX, nơi khối ngoại mua ròng khoảng 1,96 triệu cổ phiếu trong phiên 14/7.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược hợp lý cho phiên 15/7 là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên các mã có kết quả kinh doanh quý II khả quan và thanh khoản tốt. Việc giải ngân mới nên chờ tín hiệu xác nhận từ thanh khoản thay vì mua đuổi trong các nhịp tăng nhanh.

Với nhà đầu tư trung hạn, nền tảng vĩ mô vẫn ủng hộ. Tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm đạt 8,18% và dự báo cả năm 2026 có thể lên tới 9,2%, trong khi câu chuyện nâng hạng thị trường cùng lộ trình vận hành sàn giao dịch tài sản số trong quý III/2026 tiếp tục là động lực dài hơi cho dòng tiền.