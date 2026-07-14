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Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm

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09:35 | 14/07/2026
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Sau phiên mất 27,8 điểm, VN-Index bước vào ngày 14/7 với thử thách quanh 1.800 điểm. Dòng tiền hướng tới ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ, bán lẻ.
Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm
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Nhận định chứng khoán tuần 13–17/7, VN-Index dò tìm vùng cân bằng quanh 1.800 điểm Nhận định chứng khoán tuần 13–17/7, VN-Index dò tìm vùng cân bằng quanh 1.800 điểm

Phiên 13/7 khép lại với VN-Index tại 1.800,54 điểm, giảm 27,8 điểm, tương ứng 1,52%, còn VN30 lùi về 1.939,84 điểm, giảm 1,57%. Điểm cần chú ý nằm ở chỗ chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810 điểm với thanh khoản HOSE tăng lên 21.803,1 tỷ đồng, đồng thời giá trị bán chủ động vượt 2.680 tỷ đồng. Lực cầu bắt đáy cuối phiên giúp chỉ số giữ mốc tâm lý 1.800 điểm, song chưa đủ để đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Kịch bản kỹ thuật cho phiên 14/7 quanh mốc 1.800 điểm

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã có phiên giảm thứ tư liên tiếp và hình thành mẫu hình nến tiêu cực, đồng thời vận động dưới đường trung bình động 20 phiên cùng đường Middle của Bollinger Bands. Các chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục nằm dưới đường tín hiệu, phản ánh động lượng giảm chưa suy yếu. Vùng đáy tháng 6/2026 quanh 1.770-1.810 điểm trở thành khu vực phòng thủ gần nhất của chỉ số.

Phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm trong các phiên tới. Chứng khoán Thiên Việt cho rằng áp lực bán lan rộng cùng thanh khoản chưa cải thiện khiến khả năng hồi phục sớm ở mức thấp, nhà đầu tư nên giữ nguyên tỷ trọng và chưa vội mua mới. Chứng khoán Beta xác định vùng 1.800-1.810 điểm là khu vực hỗ trợ gần, đồng thời lưu ý dòng tiền còn thận trọng và phân hóa. ACBS trước đó cũng dự báo chỉ số kiểm định vùng 1.800 điểm.

Bảng giá chứng khoán ghi nhận nhiều cổ phiếu VN30 giảm giá trong phiên giao dịch, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế trên thị trường.
Bảng giá chứng khoán ghi nhận nhiều cổ phiếu VN30 giảm giá trong phiên giao dịch, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế trên thị trường.

Với rổ VN30, việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ quanh 1.960 điểm, tương ứng đường trung bình 200 phiên, cho thấy xu hướng suy yếu chưa cải thiện. Kịch bản tích cực cho phiên 14/7 là chỉ số mở cửa giằng co quanh 1.795-1.805 điểm rồi thu hẹp biên độ, tạo nền cân bằng với thanh khoản hạ nhiệt. Kịch bản kém thuận lợi hơn là lực cung tiếp tục dâng cao ngay đầu phiên, đẩy VN-Index về kiểm tra 1.780 điểm. Ngưỡng kháng cự gần nằm ở vùng 1.820-1.830 điểm.

Nhóm ngành cần theo dõi trong phiên giao dịch ngày mai

Nhóm tài chính ngân hàng giữ vai trò quyết định. Sau phiên giảm 2,07%, mặt bằng giá của VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, ACB, STB đã lùi về vùng hấp dẫn hơn, trong khi khối ngoại vẫn mua ròng MBB 81,95 tỷ đồng và HDB 58,92 tỷ đồng ngay trong phiên bán ròng chung. Đó là chỉ dấu cho thấy dòng vốn ngoại chọn lọc ở nhóm ngân hàng. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II trở thành chất xúc tác gần nhất, đặc biệt với các nhà băng có tăng trưởng tín dụng cao và chất lượng tài sản cải thiện.

Nhóm chứng khoán, sau mức giảm 3,48%, thường phản ứng nhanh nhất khi thị trường tìm được điểm cân bằng, song cũng mang rủi ro lớn nhất nếu chỉ số thủng 1.780 điểm. Các mã như SSI, VIX, VND, HCM, VCI, SHS, MBS cần thanh khoản thị trường quay lại vùng 20.000 tỷ đồng trở lên để có động lực hồi phục bền vững. Làn sóng tăng vốn của các công ty chứng khoán trong nửa đầu năm 2026 vẫn là câu chuyện trung hạn hỗ trợ định giá nhóm ngành.

Nhóm bất động sản duy trì sự phân hóa. DIG dẫn đầu thanh khoản sàn HOSE với hơn 12,3 triệu đơn vị và giữ sắc xanh, DXG, TCH, VC3, SZL, CKG cũng đi ngược thị trường. Khối ngoại mua ròng VHM 129,2 tỷ đồng và VIC 49,59 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn ngoại chưa rời bỏ nhóm vốn hóa lớn ngành địa ốc. Ngược lại, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp gồm KBC, IDC, SIP, BCM còn chịu sức ép và cần quan sát thêm tín hiệu dòng tiền.

Nhóm công nghệ giữ mức giảm thấp nhất, chỉ 0,25%. FPT, CMG, ELC vẫn gắn với kỳ vọng doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, trung tâm dữ liệu và các dự án chuyển đổi số của khu vực công. Điểm cần theo dõi là giao dịch của khối ngoại tại FPT, mã chịu lực bán ròng 76,45 tỷ đồng trong phiên 13/7. Nếu áp lực rút vốn tại FPT hạ nhiệt, nhóm công nghệ có cơ hội trở thành trụ đỡ tâm lý cho chỉ số chung.

Nhóm logistics và bán lẻ tiếp tục vận động theo câu chuyện riêng. GMD nhận dòng vốn ngoại 56,59 tỷ đồng, còn PJT giảm 12,45% trong phiên 13/7. Ở nhóm bán lẻ, MWG, FRT, DGW đang giao dịch quanh vùng định giá thấp hơn trung bình 5 năm theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, trong khi PNJ vẫn chịu tác động từ thông tin doanh nghiệp và cần thêm thời gian tìm điểm cân bằng.

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm

Thông tin hỗ trợ và chiến lược giao dịch

Ngày 14/7 ghi nhận một số sự kiện tác động tới dòng tiền. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đưa cổ phiếu VBB vào giao dịch trên HOSE, thu hút sự chú ý của dòng tiền đầu cơ ngay từ phiên trước. Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch sau hai năm liên tiếp báo lãi và vốn chủ sở hữu chuyển dương. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu LTG của Lộc Trời vào diện cảnh báo trên HNX do doanh nghiệp chậm công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Yếu tố bên ngoài vẫn là ẩn số lớn nhất. Căng thẳng địa chính trị leo thang cùng biến động giá dầu tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư khu vực. Ở trong nước, dòng thông tin về kết quả kinh doanh quý II/2026 xuất hiện dày hơn từ giữa tháng 7, tạo cơ sở cho sự phân hóa giữa các nhóm ngành thay vì diễn biến đồng pha như phiên 13/7.

Về chiến lược, các công ty chứng khoán nhìn chung khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi và tránh gia tăng đòn bẩy khi chỉ số chưa xác nhận nền giá quanh vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng 1.770-1.800 điểm để giải ngân từng phần vào nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ, bán lẻ. Tín hiệu xác nhận cần theo dõi là một phiên đóng cửa tăng điểm kèm thanh khoản mở rộng và độ rộng thị trường đảo chiều về phía tích cực.

Nhận định chứng khoán 14/7 nhận định chứng khoán vùng hỗ trợ 1.800 điểm Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán kết quả kinh doanh quý II/2026 VN30 VN-Index

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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