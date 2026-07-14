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Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội dành cho trẻ em

Thành Biên
Hoàng Anh

Thành Biên Hoàng Anh

09:24 | 14/07/2026
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Liên minh châu Âu đang tiến gần tới một trong những biện pháp quản lý mạng xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay khi xem xét khả năng cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng các nền tảng trực tuyến.
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Châu Âu đang tiến gần tới một trong những biện pháp quản lý mạng xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay tuyên bố châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp mạnh mẽ nhằm hạn chế và có thể cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, sau khi một báo cáo khoa học mới tiết lộ những tác động nghiêm trọng của các nền tảng này đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Theo bà von der Leyen, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian tới. Ủy ban châu Âu đang phối hợp với các quốc gia thành viên để xây dựng khung pháp lý mới, trong đó có thể bao gồm việc thiết lập độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội, tăng cường xác minh độ tuổi và áp đặt trách nhiệm lớn hơn đối với các nền tảng công nghệ.

Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em
Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em

Động thái này được thúc đẩy sau khi một báo cáo khoa học tổng hợp từ nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội quá mức có liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của trẻ em và thanh thiếu niên.

Nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Đan Mạch cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc siết chặt các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Một số nước đã triển khai hoặc đang nghiên cứu các cơ chế xác minh độ tuổi bắt buộc và giới hạn quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào một số nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng việc cấm hoàn toàn trẻ em sử dụng mạng xã hội có thể khó thực thi và ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin, trong khi nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em nhận định cần ưu tiên thiết kế môi trường mạng an toàn hơn thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cấm đoán. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất của Liên minh châu Âu nhằm quản lý mạng xã hội và tăng cường bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

châu Âu mạng xã hội Liên Minh Châu Âu trẻ em công nghệ

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Trang sức 99.99 13,830 ▼70K 14,530 ▼70K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,441 ▼13K 14,712 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,441 ▼13K 14,713 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼13K 1,466 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼13K 1,467 ▲1319K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼13K 1,446 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▼1287K 143,168 ▼1287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,811 ▼975K 108,611 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,688 ▼884K 98,488 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,565 ▼793K 88,365 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,466 ▼67952K 8,446 ▼76772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,654 ▼542K 60,454 ▼542K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
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Cập nhật: 14/07/2026 10:45
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Cập nhật: 14/07/2026 10:45

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