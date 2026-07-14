Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội dành cho trẻ em

Châu Âu đang tiến gần tới một trong những biện pháp quản lý mạng xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay tuyên bố châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp mạnh mẽ nhằm hạn chế và có thể cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, sau khi một báo cáo khoa học mới tiết lộ những tác động nghiêm trọng của các nền tảng này đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Theo bà von der Leyen, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian tới. Ủy ban châu Âu đang phối hợp với các quốc gia thành viên để xây dựng khung pháp lý mới, trong đó có thể bao gồm việc thiết lập độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội, tăng cường xác minh độ tuổi và áp đặt trách nhiệm lớn hơn đối với các nền tảng công nghệ.

Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em

Động thái này được thúc đẩy sau khi một báo cáo khoa học tổng hợp từ nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội quá mức có liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của trẻ em và thanh thiếu niên.

Nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Đan Mạch cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc siết chặt các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Một số nước đã triển khai hoặc đang nghiên cứu các cơ chế xác minh độ tuổi bắt buộc và giới hạn quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào một số nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng việc cấm hoàn toàn trẻ em sử dụng mạng xã hội có thể khó thực thi và ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin, trong khi nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em nhận định cần ưu tiên thiết kế môi trường mạng an toàn hơn thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cấm đoán. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất của Liên minh châu Âu nhằm quản lý mạng xã hội và tăng cường bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.