Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Sáng 9/7, chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Diễn ra từ ngày 9 đến 12/7, The Grand Esports 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đồng thời một cúp thể thao điện tử cấp quốc gia và một giải đấu esports quốc tế quy mô lớn, quy tụ hơn 1.000 vận động viên tham gia xuyên suốt mùa giải, trong đó vòng chung kết có hơn 130 tuyển thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

The Grand Esports 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái esports chuyên nghiệp

Với thông điệp "Nâng tầm quốc gia - Lan tỏa quốc tế", The Grand Esports 2026 được định vị không chỉ là chuỗi giải đấu dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là mô hình lễ hội thể thao điện tử quy mô quốc gia, kết nối thể thao, công nghệ, sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Chuỗi sự kiện gồm bốn hợp phần trọng điểm: Vietnam Esports National Cup (VENC) - Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam, Esports Grand Championship (EGC) - giải đấu quốc tế, Grand Esports Festival - lễ hội trải nghiệm dành cho cộng đồng và Grand Esports Awards - lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đồng thời tổ chức một cúp thể thao điện tử quốc gia đa bộ môn và một giải đấu quốc tế trong cùng khuôn khổ. Mô hình này không chỉ tạo sân chơi cho các tuyển thủ trong nước mà còn mở rộng cơ hội giao lưu với các vận động viên hàng đầu khu vực và thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, The Grand Esports 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của esports Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và chính danh hơn.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, trong bối cảnh Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định nội dung số và trò chơi điện tử là động lực tăng trưởng mới, esports không còn đơn thuần là hoạt động giải trí mà đã trở thành môn thể thao của thời đại số, có tiềm năng đóng góp cho công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế số.

Ông cũng khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo môi trường phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng để xây dựng hệ sinh thái esports Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là Vietnam Esports National Cup 2026 (VENC 2026) - chuỗi giải esports quốc gia đầu tiên được xây dựng theo mô hình nhiều bộ môn, hướng tới hình thành hệ thống thi đấu thường niên của thể thao điện tử Việt Nam. Sau hơn 1 tháng thi đấu vòng loại trực tuyến, những đội tuyển và vận động viên xuất sắc nhất đã góp mặt tại vòng chung kết ở ba nội dung gồm: Đột kích (CrossFire), Au Mobile và Epic Seven.

Theo Ban tổ chức, VENC được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng để phát hiện, đào tạo lực lượng vận động viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tranh tài tại SEA Games, ASIAD và các giải đấu quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện. Ảnh: BTC

Song song với giải quốc gia là EGC 2026 - giải đấu quốc tế được Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á bảo trợ và chứng nhận thành tích theo tiêu chuẩn Olympic. Giải quy tụ các tuyển thủ đến từ: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ, ở 4 bộ môn gồm: Street Fighter 6, Summoners War, Audition và Au Mobile.

Đáng chú ý, nội dung Audition có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ Việt Nam từng giành huy chương tại SEA Games và các giải đấu khu vực, trong đó có Lê Thị Hoài Phương (VN Elina) - Huy chương Vàng SEA Games 33 và nhà vô địch nữ AVC 2026, cùng Nguyễn Hồng Ngọc (VN NguyenNgoc) - Huy chương Đồng SEA Games 33. Đây được kỳ vọng sẽ là những gương mặt giúp đội tuyển Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu Á.

Esports được kỳ vọng trở thành động lực mới của công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, esports đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành lĩnh vực kết nối giữa thể thao, công nghệ, sáng tạo, truyền thông và cộng đồng.

Theo ông, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xác định ba mục tiêu lớn gồm phát triển esports trở thành một lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa; thúc đẩy kinh tế thể thao; đồng thời xây dựng hệ sinh thái esports chuyên nghiệp, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao điện tử quốc tế.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại buổi lễ .Ảnh: BTC

Cùng với đó, ngành thể thao cũng hướng tới xây dựng Giải thưởng Esports Việt Nam thường niên do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chủ trì nhằm tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao điện tử. Giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2026.

Theo Ban tổ chức, The Grand Esports 2026 có tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (gần 1,1 tỷ đồng). Việc tổ chức đồng thời VENC và EGC không chỉ mở rộng cơ hội giao lưu chuyên môn giữa các vận động viên trong và ngoài nước mà còn góp phần khẳng định năng lực đăng cai các giải đấu esports quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kiện còn được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao, du lịch số và quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến năng động của các sự kiện thể thao điện tử trong khu vực.

Trong bốn ngày diễn ra, khán giả sẽ được theo dõi những màn tranh tài ở nhiều bộ môn esports trước khi các nhà vô địch được vinh danh tại Grand Esports Awards, khép lại một trong những sự kiện thể thao điện tử quy mô lớn nhất Việt Nam trong năm 2026.