

Được biết, giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị đồng hành Nhãn hàng Nestlé MILO.

Là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời cũng tạo dựng những sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí vượt qua thử thách và phát triển bản lĩnh ngay từ ghế nhà trường.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 30 đội tuyển

Năm nay, ngoài việc bổ sung thêm hai môn thi đấu mới gồm bóng bàn và võ cổ truyền vào chương trình tranh tài chính thức, giúp đa dạng hóa nội dung thi đấu, thì giải đấu cũng mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều học sinh có sở trường ở các bộ môn khác nhau. Như vậy các vận động viên học sinh sẽ tham gia tranh tài ở 5 bộ môn bao gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền.

Để đảm bảo tính công bằng cũng như khuyến khích phong trào, ban tổ chức cũng phân chia các phân môn theo hệ thống thi đấu rất khoa học. Cụ thể, môn bơi và điền kinh sẽ tiến hành tranh tài ở cả hệ nâng cao lẫn hệ phong trào nhằm phát hiện các tài năng chuyên sâu. Trong khi đó, các môn cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền sẽ thi đấu tập trung ở hệ phong trào, tạo không gian thoải mái cho học sinh cọ xát, thể hiện sở trường và khám phá giới hạn của bản thân.

30 đoàn thể thao học sinh trên cả nước quy tụ tại buổi lễ khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc, các em học sinh đã cùng nhau tham gia vào các hoạt động tham quan thực tế và giao lưu thể thao tại các trường học có cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em tìm hiểu về văn hóa, con người xứ sở sương mù và thắt chặt tình đoàn kết bè bạn.

Một số hình ảnh tại đêm hội Gala chào mừng Giải Thể thao học sinh Phổ thông Toàn quốc

Đặc biệt, chương trình Gala buổi tối với các hoạt động văn nghệ, kết nối giữa các đoàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trong ngày khai mạc. Mở ra không gian giao lưu văn hóa, giúp giảm bớt áp lực thi đấu căng thẳng, đồng thười tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ đến từ nhiều vùng miền địa lý khác nhau.

Giải đấu cũng tiếp tục ghi nhận sự đồng hành cũng nhãn hàng Nestlé MILO trong vai trò tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện thông qua thể thao.

Đại diện nhãn hàng Nestlé MILO và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tại buổi lễ khai mạc Giải đấu

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên - Giám đốc ngành hàng MILO & Sữa, đại diện nhãn hàng đồng hành cho biết: “Thông qua việc đồng hành cùng Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026, Nestlé MILO mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao học đường, tiếp sức cho các em học sinh xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của Nestlé MILO nhằm góp phần nâng tầm thể thao học đường tại Việt Nam, đồng hành cùng nhà trường, gia đình và cộng đồng trong hành trình nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng vượt qua thử thách.”

Không chỉ là nơi tôn vinh thành tích, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 một lần nữa khẳng định thông điệp truyền cảm hứng, rằng mọi học sinh, dù đến từ bất kỳ đâu, đều có quyền và cơ hội bình đẳng để theo đuổi, phát triển đam mê thể thao của riêng mình.