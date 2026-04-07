Được biết năm nay, giải bóng đá U11 đã bước sang năm thứ 29 liên tiếp, nhằm khẳng định vị thế là một trong những giải đấu uy tín và lâu đời nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Đây không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp cho lứa tuổi nhi đồng mà còn là “vườn ươm” quan trọng, nơi phát hiện những tài năng cho nền bóng đá nước nhà như: Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng...

Cúp Nestlé MILO 2026 chính thức khởi tranh

Đáng chú ý của mùa giải 2026 năm nay đó là quy mô kỷ lục và sự lan tỏa mạnh mẽ, diễn ra từ ngày 02/06 đến ngày 06/08/2026, chương trình thu hút 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Trưởng Ban tổ chức Giải, Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ

Chia sẻ về giải đấu năm nay, Ông Nguyễn Phan Khuê, Trưởng Ban tổ chức Giải, Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ cho biết: “Năm nay, chúng tôi nâng số lượng đội bóng tham gia vào Vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk như một phần của lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp cho Việt Nam. Dù có thể còn những khó khăn, vất vả trong công tác tổ chức khi số lượng đội bóng và cầu thủ tham gia tăng, điều quan trọng nhất mà chúng tôi mong muốn là các em được tham gia, tiếp cận với giải đấu. Bên cạnh đó, năm nay với sự quan tâm của Nestlé, sự đồng hành của nhãn hàng MILO, chúng tôi đã mạnh dạn tăng phần thưởng hiện vật cùng giá trị tiền mặt cho tất cả các đội tham gia đoạt giải. Đây là điều mà Ban tổ chức cũng như Nhà tài trợ đã nỗ lực để tăng thêm sự hấp dẫn cho giải đấu.”

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý Quản lý các hoạt động thể thao (ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam)

Với vai trò đơn vị đồng hành, Nestlé MILO tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển thể thao học đường thông qua chương trình "Năng Động Việt Nam" (Activ Vietnam). Đại diện nhãn hàng MILO, bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý Quản lý các hoạt động thể thao (ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam) nhấn mạnh: “Thông qua thể thao, các em được rèn luyện thói quen vận động hằng ngày - một thói quen tốt cho sức khỏe, cho ý chí và bản lĩnh. Đây chính là giá trị mà Nestlé MILO luôn nỗ lực theo đuổi. Đối với chúng tôi, được đồng hành lâu dài cùng một tập thể tận tâm như vậy là vinh hạnh lớn. Trong thời gian tới, MILO cam kết tiếp tục sát cánh cùng các hoạt động thể thao học đường, góp phần mang đến thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ trên khắp cả nước. Chúng tôi tin rằng thể thao chính là nền tảng để nuôi dưỡng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và kiên cường hơn mỗi ngày”.

Hai tuyển thủ Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải cùng các cầu thủ nhí tại Lễ công bố Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026

Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn là hành trình nơi thể thao đóng vai trò là "người thầy vĩ đại", dạy các em về lòng dũng cảm, kỷ luật và tinh thần đồng đội, những bài học quý giá sẽ đồng hành cùng các em trong suốt cuộc đời.