Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam giành hạng Tư tại ASIAD 20

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam đạt hạng Tư tại ASIAD 20

Đội tuyển Quốc gia Thể thao Điện tử Việt Nam giành vị trí thứ Tư nội dung PUBG Mobile tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Đây là lần thứ hai PUBG Mobile Việt Nam góp mặt tại đấu trường châu lục.

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam gồm Võ Minh Thắng (HàDè), Nguyễn Anh Quân (Win), Phạm Văn Hiếu (Zhius), Phạm Văn Trung (Bowz), Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), cùng huấn luyện viên Lê Quang Huy (Cii). Các thành viên đều là những nhân sự nòng cốt của Team Flash ở bộ môn PUBG Mobile.

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: VIRESA.

Trong hai ngày thi đấu 28-29/9 tại Aichi Sky Expo, đội tuyển Việt Nam trải qua 12 trận đấu với 11 đội tuyển hàng đầu châu Á, gồm Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Uzbekistan và chủ nhà Nhật Bản.

Sau 12 trận, các tuyển thủ Việt Nam đạt tổng cộng 95 điểm, qua đó xếp thứ Tư chung cuộc. Thái Lan giành Huy chương Vàng, Trung Quốc đứng thứ hai và Pakistan giành vị trí thứ ba.

Kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn trong ngày thi đấu đầu tiên. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Huy giành Top 1 ở trận đấu thứ tư và tiếp tục đứng đầu ở trận thứ năm, qua đó cạnh tranh trực tiếp với các ứng viên hàng đầu.

Thành tích tại ASIAD đến từ quá trình phấn đấu rèn luyện không ngừng

Phong độ của đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam tại ASIAD 20 gắn với quá trình thi đấu nổi bật của các thành viên trong màu áo Team Flash suốt năm 2026.

Trước khi sang Nhật Bản, đội hình này liên tiếp vô địch hai giải quốc nội gồm 2026 PMPL VN Spring và 2026 PMPL VN Fall. Đây cũng là môi trường giúp các tuyển thủ duy trì cường độ thi đấu và tích lũy kinh nghiệm thông qua hệ thống giải đấu do VNGGames và VIRESA phối hợp tổ chức từ năm 2025.

Phong độ của đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam đến từ sự nỗ lực của cả nền Esport Việt Nam. Ảnh: VNGGames.

Ở đấu trường quốc tế, tập thể này cán đích thứ bảy tại 2026 PUBG Mobile World Cup (PMWC), nhận 137.500 USD tiền thưởng. Đây là thành tích tốt nhất của một đại diện Việt Nam sau ba lần tham dự PMWC.

Trước ASIAD 20, PUBG Mobile cũng đóng góp tổng cộng 5 huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và 32, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.